Bράβευση της Cupra στο θεσμό Golden Steering Wheel 2021

Σημαντικές διακρίσεις απέσπασε η Cupra στο θεσμό των βραβείων Golden Steering Wheel 2021.

Η Cupra κατέκτησε μια τριπλή νίκη, γεγονός που την καθιστά ανάμεσα στις πιο επιτυχημένες σε έναν από τους σημαντικότερους διαγωνισμούς στο χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Το γκαλά πραγματοποιήθηκε στις 9 Νοεμβρίου στο Axel-Springer-Haus στο Βερολίνο και την παρουσίαση έκανε η Γερμανίδα τηλεοπτική παρουσιάστρια Barbara Schöneberger.

Επιτυχία σε τρεις κατηγορίες

Το CUPRA Leon θριάμβευσε στην κατηγορία Small & Compact Cars, το CUPRA Born, το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας, κέρδισε στην κατηγορία Small & Compact Electric Cars και το CUPRA Formentor VZ5 των 390 PS αναδείχθηκε νικητής στην κατηγορία SUV.

Κατηγορία SUV

Το CUPRA Formentor VZ5 είχε σκληρό ανταγωνισμό στην κατηγορία SUV. Οι ψηφοφόροι είχαν να επιλέξουν από ένα σύνολο 17 αυτοκίνητων από 12 διαφορετικές μάρκες στο πρώτο στάδιο, με τα τρία πρώτα να ανταγωνίζονται στον τελικό στην πίστα Lausitzring στη βορειοανατολική Γερμανία. Εκεί, το ισχυρότερο CUPRA όλων των εποχών εντυπωσίασε με τον πεντακύλινδρο κινητήρα των 2,5 λίτρων, με ισχύ 287 kW (390 PS) και μέγιστη ροπή 480 Nm. Η σχεδίαση, το εσωτερικό, η ασφάλεια και τα τεχνικά χαρακτηριστικά συνέβαλαν στο να αναδείξει η κριτική επιτροπή το CUPRA Formentor VZ5 νικητή της κατηγορίας.

Κατηγορία Small & Compact Electric Car

Μπορεί να υπήρχαν μόνο πέντε υποψήφιοι στην κατηγορία Small & Compact Electric Car, αλλά όλα ήταν δυνατά οχήματα από κορυφαίους κατασκευαστές. Η κατηγορία αυτή απέδειξε πώς το CUPRA Born μετατοπίζει την αγορά και λειτουργεί ως ώθηση για μία νέα εποχή στο χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Το πρώτο 100% ηλεκτρικό όχημα της αντισυμβατικής μάρκας προσφέρει συναισθηματική σχεδίαση και κορυφαία απόδοση, ενώ αμφισβητεί το status quo.

Κατηγορία Small & Compact Car

Το CUPRA Leon είναι το πρώτο Leon της μάρκαςCUPRA και θέτει νέα πρότυπα στην κατηγορία του όσον αφορά τη σχεδίαση, τη συνδεσιμότητα και την ασφάλεια. Οι αναγνώστες του Auto Bild είχαν μια επιλογή από 11 άλλους διαγωνιζόμενους σε αυτή την κατηγορία επιπλεόν του Leon, με μόνο τρεις να προκρίνονται στον τελικό στην πίστα Lausitzring, όπου το CUPRA Leon τερμάτισε πρώτο από την κριτική επιτροπή των ειδικών.

Ο διαγωνισμός Golden Steering Wheel δημιουργήθηκε από τον Axel Springer, τον μεγαλύτερο εκδοτικό οίκο της Ευρώπης, το 1976. Καθιερωμένος για πολλά χρόνια ως το πιο σημαντικό βραβείο στην αυτοκινητοβιομηχανία στη Γερμανία, ο συνδυασμός ψήφων αναγνωστών και κριτικής επιτροπής ειδικών, κάνει πολυπόθητο τον σχετικό τίτλο. Οι συντάκτες κάνουν την αρχική επιλογή των οχημάτων πριν οι αναγνώστες των “Auto Bild” και “Bild am Sonntag” ψηφίσουν τα τρία πρώτα στις διάφορες κατηγορίες. Οι φιναλίστ στη συνέχεια περνούν τα στάδια αξιολόγησης και βαθμολογούνται από μια κριτική επιτροπή ειδικών στο Lausitzring. Η φετινή κριτική επιτροπή περιλάμβανε τους πρώην οδηγούς αγώνων Joachim Winkelhock και Hans-Joachim Stuck, τους τηλεοπτικούς παρουσιαστές Kai Pflaume και Παναγιώτα Πετρίδου, τους οδηγούς αγώνων Isolde Holderied και Sophia Flörsch και πολλούς άλλους ειδικούς.

Δώδεκα διαφορετικές κατηγορίες

Συνολικά φέτος απονεμήθηκαν 12 βραβεία Golden Steering Wheel. Εκτός από τις οκτώ κατηγορίες οχημάτων “Small & Compact Cars”, “Small & Compact Electric Cars”, “SUV”, “Electric SUV”, “Mid-Range and Premium Class”, “Electric Mid-Range and Premium Class”, “Sports Cars” and “Vans/Family Steering Wheel”, πρόστέθηκε η κατηγορία “Innovation of the Year”. Η κατηγορία “Most Attractive Car” ήταν το βραβείο επιλογής αναγνώστη, ενώ τα βραβεία “Best Car up to 25,000 Euros” και “Best Car up to 35,000 Euros” επέλεξαν οι συντάκτες.