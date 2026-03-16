H Bridgestone εγκατέστησε ένα προσομοιωτή «VI-grade DiM500 Driver-in-the-Loop» (DiL) στο κέντρο έρευνας και ανάπτυξης ελαστικών που διατηρεί κοντά στη Ρώμη, με σκοπό να επιταχύνει όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται ως την παραγωγή τους.

Η Bridgestone εγκαθιστά προηγμένο προσομοιωτή DiL στο ιταλικό κέντρο έρευνας και ανάπτυξης για να επιταχύνει την ανάπτυξη ελαστικών. Το νέο σύστημα VI-grade DiM500 του Ιάπωνα κατασκευαστή ελαστικών μειώνει τις ανάγκες σε πρωτότυπα κατά χιλιάδες, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τις εκπομπές CO2 κατά 60% κατά την ανάπτυξη. Η εικονική ανάπτυξη δίνει στους κατασκευαστές ελαστικών ένα προβάδισμα στο σχεδιασμό ελαστικών για νέα οχήματα, επιτρέποντάς τους να δοκιμάζουν ψηφιακά ζευγάρια ελαστικών σε εικονικά αυτοκίνητα πριν τα φυσικά πρωτότυπα είναι διαθέσιμα για δοκιμή.

Ο προσομοιωτής DiM500 διαθέτει μια μεγάλη κινητή πλατφόρμα με εύρος κίνησης πέντε μέτρων και ένα πιλοτήριο από ανθρακονήματα που βυθίζει τον οδηγό σε ένα υπερρεαλιστικό περιβάλλον που μιμείται την οδήγηση στον πραγματικό κόσμο. Το εύρος κίνησης της πλατφόρμας αναπαράγει δυνάμεις ισοδύναμες με αυτές των φυσικών δοκιμών, καθιστώντας την ανάλυση εξαιρετικά ακριβή, σύμφωνα με την Bridgestone.

Οι εικονικές δοκιμές μειώνουν επίσης την ανάγκη για ως και 12.000 πρωτότυπα ελαστικών ετησίως, συμβάλλοντας έτσι σε σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου. Αυτό σημαίνει ότι οι φυσικές δοκιμές απαιτούνται πλέον μόνο για τα τελικά στάδια της επικύρωσης των ελαστικών. Η εταιρεία αποδίδει στην εικονική ανάπτυξη ελαστικών τη μείωση κατά 60% των πρώτων υλών και των εκπομπών CO2 κατά τη φάση ανάπτυξης νέων ελαστικών για εφαρμογές αρχικού εξοπλισμού.

Ο προσομοιωτής όχι μόνο επιτρέπει στην Bridgestone να ξεκινήσει νωρίς την ανάπτυξη ελαστικών για νέα οχήματα, αλλά και να λαμβάνει πιο έγκαιρες και ακριβείς αποφάσεις σχεδιασμού με βάση τα σχόλια των οδηγών από τον προσομοιωτή. Αυτό συνδυάζεται με ιστορικά δεδομένα και τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για να παρέχει σημαντικές προσαρμογές στο σχεδιασμό των ελαστικών. Οι προσομοιωτές με καλωδιακή κίνηση έχουν μέγεθος που κυμαίνεται από 4 έως και 15 μέτρα σε εύρος κίνησης. Αυτοί που έχουν μέγεθος 5 μέτρων ή μικρότερο, όπως της Bridgestone, χρησιμοποιούν μια σταθερή οθόνη που καμπυλώνει γύρω από την πλατφόρμα.

Η VI-Grade παραθέτει τα εξής βασικά πλεονεκτήματα του DiM500 που χρησιμοποιεί η Bridgestone

Ακόμα μεγαλύτερος χώρος εργασίας (ελεύθερα ρυθμιζόμενος ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη χάρη στον σχεδιασμό με καλώδια)

Μεγαλύτερη έκθεση σε σταθερή επιτάχυνση (δυνατότητα αλλαγής λωρίδας με κίνηση 1:1)

Καλύτερη εμβύθιση χάρη στο βελτιωμένο σχήμα του περιβλήματος κίνησης υπό συνδυασμένη φόρτιση

Πολύ μεγαλύτερο εύρος στροφής με διατήρηση των επιδόσεων ταχύτητας και επιτάχυνσης σε ακόμα μεγαλύτερο χώρο εργασίας

Μεγαλύτερη ανύψωση για καλύτερη αίσθηση κατακόρυφης κίνησης, ενεργός έλεγχος των κραδασμών μέσω ενός πατενταρισμένου συστήματος αντιστάθμισης αδράνειας

Η προσομοίωση Driver-in-the-Loop διαδραματίζει έναν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στη σύνδεση της υποκειμενικής ανατροφοδότησης του οδηγού με την προσομοίωση υψηλής πιστότητας, βοηθώντας τις ομάδες μηχανικών να λαμβάνουν νωρίτερα και πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας εικονικής ανάπτυξης.