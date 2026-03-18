Bridgestone: Πούλησε θυγατρική της εταιρεία στο Μεξικό

Η Cabot ολοκλήρωσε την εξαγορά της Mexico Carbon Manufacturing (MXCB) από την Bridgestone, μετά την ανακοίνωση της οριστικής συμφωνίας τον Αύγουστο και τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων.

Η Cabot προμηθεύει από καιρό την Bridgestone με προϊόντα από άνθρακα και η εξαγορά ενισχύει περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ των δύο εταιρειών. Επεκτείνει επίσης την παγκόσμια παρουσία της Cabot στον τομέα της παραγωγής και ενισχύει τη θέση της ως προμηθευτή ενισχυτικών προϊόντων από άνθρακα.

Η εξαγορά της MXCB, η οποία βρίσκεται σε στρατηγική θέση κοντά στις εγκαταστάσεις της Cabot στην Altamira του Μεξικό, όχι μόνο ενισχύει την παραγωγική ικανότητα και την επιχειρησιακή ευελιξία της Cabot, αλλά προσφέρει και τη δυνατότητα παραγωγής ενός ευρύτερου φάσματος προϊόντων ενίσχυσης από άνθρακα. Αυτή η ευελιξία επιτρέπει στην Cabot να ανταποκρίνεται καλύτερα στις διαφορετικές ανάγκες των πελατών και στις μελλοντικές ευκαιρίες ανάπτυξης.

«Αυτή η εξαγορά αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, στη στρατηγική μας για ανάπτυξη στις βασικές αγορές μας. Με την προσθήκη των εγκαταστάσεων της MXCB στο παγκόσμιο δίκτυό μας, επεκτείνουμε τις παραγωγικές μας δυνατότητες, ενισχύουμε την αξιοπιστία του εφοδιασμού για τους πελάτες μας και τοποθετούμε την Cabot σε θέση για μακροπρόθεσμη επιτυχία», δήλωσε ο Sean Keohane, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Cabot Corporation. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε την ομάδα της MXCB στην Cabot και ανυπομονούμε να αξιοποιήσουμε την ισχυρή συνεργασία μας με την Bridgestone, καθώς συνεχίζουμε να παρέχουμε κορυφαίες λύσεις ενίσχυσης σε όλο τον κόσμο».