Bugatti Mistal Blanc Éternel: Όταν οι επιδόσεις συναντούν την τέχνη

Η Bugatti Mistral στην έκδοση Blanc Éternel γίνεται έργο τέχνης με στοιχεία από πορσελάνη, που την καθιστούν ακόμα πιο μοναδική.

Ένα από τα τελευταία αυτοκίνητα με κινητήρα W16 θα είναι αυτή η, αναντίρρητα μοναδική Bugatti Mistal Blanc Éternel. Ένας απόλυτος συνδυασμός τεχνολογίας και τέχνης, που κοσμείται από πορσελάνη, ένα υλικό που σίγουρα κανείς δεν θα περίμενε να βρει σε ένα αυτοκίνητο με απόδοση 1.600 ίππων.

Ωστόσο, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που Bugatti δημιουργεί κάτι τόσο ξεχωριστό, αφού το 2011 την Veyron Grand Sport Vitesse L’Or Blanc, μια έκδοση που ξεχώριζε επίσης για τις λεπτομέρειες από πορσελάνη, που αντλούσαν έμπνευση από δημιουργία του Ιταλού σχεδιαστή Έντσο Μάρι, για τη γερμανική Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin (KPM).

Σήμερα, 15 χρόνια μετά η συνεργασία με την KPM αποφέρει έναν ακόμα καρπό. Η Mistral Blanc Éternel είναι το αποτέλεσμα, σε λευκό χρώμα, που αποτελεί καμβά για τη δημιουργία της ειδικής αυτής κατασκευής. Σε επιλεγμένα σημεία έχουν τοποθετηθεί λεπτομέρειες από πορσελάνη.

Πιο συγκεκριμένα, στο κάλυμμα του κινητήρα, στις τάπες για το λάδι και το καύσιμο, ενώ ακόμα πιο ξεχωριστά είναι τα αρχικά «EB».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατασκευή εξαρτημάτων από πορσελάνη είναι ιδιαίτερα απαιτητική, αφού όπως αναφέρεται το υλικό “μαζεύει” κατά 17% όταν περνά από τη διαδικασία του ψησίματος. Έτσι, οι τεχνίτες θα έπρεπε να υπολογίσουν αυτό το γεγονός και να κατασκευάσουν ανάλογα τα καλούπια, έτσι ώστε να ταιριάζει σωστά στο αυτοκίνητο.

Επιπλέον, η ξεχωριστή αυτή έκδοση διακρίνεται για τις μαύρες γραμμές αντίθεσης πάνω στο λευκό αμάξωμα.

Ανάλογα ξεχωριστό είναι το εσωτερικό της Bugatti Mistal Blanc Éternel. Εδώ η πορσελάνη χρησιμοποιείται πάνω στον επιλογέα ταχυτήτων, τα καπάκια των ηχείων, το κεντρικό υποβραχιόνιο και τους διακόπτες για τα παράθυρα. Επιπλέον, μαύρες γραμμές χρησιμοποιούνται στα καθίσματα με τις δερμάτινες επενδύσεις.

Αυτή η εξαιρετικά ειδική έκδοση είναι ένα από τα τελευταία αυτοκίνητα της περιορισμένη παραγωγής της Mistral που αριθμεί μόλις 99 αυτοκίνητα και ίσως αποτελέσει το κύκνειο άσμα του εντυπωσιακού κινητήρα W16 με τα τέσσερα τούρμπο και την απόδοση που έφτανε μέχρι και τους 1.600 ίππους.