Bugatti: Το μέλλον των supercars βρίσκεται στους κινητήρες εσωτερικής καύσης

Στην κορυφή της αγοράς θα κυριαρχούν οι εύποροι αγοραστές που αναζητούν πιο παραδοσιακά αυτοκίνητα, με δυνατούς κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Ο CEO της Bugatti, Mate Rimac, δήλωσε ότι η αγορά των supercars εισέρχεται στη «φάση των ελβετικών ρολογιών», καθώς οι πιο εύποροι αγοραστές απορρίπτουν τα ηλεκτρονικά υψηλής τεχνολογίας και τα ηλεκτρικά οχήματα, προτιμώντας μηχανική ακρίβεια και χειροποίητες λεπτομέρειες.

Ο 38χρονος επιχειρηματίας στον χώρο των ηλεκτρικών οχημάτων, ο οποίος ανέλαβε τη Bugatti το 2021, υποστηρίζει ότι η αγορά αυτοκινήτου χωρίζεται πλέον στα δύο.

Η παγκόσμια αγορά των αυτοκινήτων μαζικής παραγωγής οδηγείται ολοένα περισσότερο από οικονομικότερα ηλεκτρικά οχήματα, πολλά από τα οποία προέρχονται από την Κίνα, ενώ στην κορυφή της αγοράς θα κυριαρχούν οι εύποροι αγοραστές που αναζητούν πιο «παραδοσιακά» αυτοκίνητα, με δυνατούς κινητήρες εσωτερικής καύσης και έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα.

Ο Rimac παρομοίασε την αυτοκινητοβιομηχανία με την αγορά των ρολογιών, όπου τα ψηφιακά και τα «έξυπνα» ρολόγια έχουν κατακτήσει το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς, ενώ τα ακριβά ελβετικά μηχανικά ρολόγια εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στους εύπορους καταναλωτές.

«Για τα κανονικά αυτοκίνητα, για τους κανονικούς ανθρώπους, η συντριπτική πλειονότητα θα είναι ηλεκτρική», δήλωσε ο Rimac. «Η ανώτερη κατηγορία, όπως τα σπορ αυτοκίνητα και ό,τι βρίσκεται πάνω από αυτά, θα παραμείνει με κινητήρες εσωτερικής καύσης για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ακριβώς όπως τα ρολόγια.

Μόλις περίπου το 5% των ρολογιών κατασκευάζεται στην Ελβετία, αλλά εκεί δημιουργείται το 90% των κερδών. Ένα Apple Watch ή οποιοδήποτε smartwatch μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα. Κανείς όμως δεν θα πληρώσει 200.000 δολάρια γι’ αυτό», ανέφερε.

Όταν η startup ηλεκτρικών οχημάτων του Rimac, η Rimac Group, απέκτησε τον έλεγχο της Bugatti από τις Porsche και Volkswagen το 2021, πολλοί περίμεναν ότι ο νεοσύστατος όμιλος Bugatti Rimac θα παρουσίαζε ένα ηλεκτρικό μοντέλο Bugatti.

Bugatti Destrier

Η Bugatti Tourbillon

Αντί γι’ αυτό, ο Rimac δημιούργησε ένα εντελώς νέο αυτοκίνητο, το οποίο κινείται από έναν από τους μεγαλύτερους ατμοσφαιρικούς κινητήρες εσωτερικής καύσης που έχουν κατασκευαστεί ποτέ για αυτοκίνητο παραγωγής. Η υβριδική Tourbillon διαθέτει έναν V16 κινητήρα 8,3 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 1.000 ίππους, σε συνδυασμό με ηλεκτροκινητήρες, για συνολική ισχύ 1.800 ίππων.

«Είναι κάπως ειρωνικό το γεγονός ότι τώρα κατασκευάζω τον μεγαλύτερο κινητήρα εσωτερικής καύσης στον κόσμο», δήλωσε. «Έχουμε πλέον μια τρελή κατάσταση στις εγκαταστάσεις μας στην Κροατία. Στην ίδια γραμμή παραγωγής κατασκευάζεται το ισχυρότερο ηλεκτρικό αυτοκίνητο στον κόσμο, ακριβώς δίπλα στον μεγαλύτερο κινητήρα εσωτερικής καύσης στον κόσμο. Η ζωή είναι περίεργη μερικές φορές», τόνισε.

Η Bugatti θα κατασκευάσει μόλις 250 Tourbillon, οι οποίες έχουν ήδη εξαντληθεί, με αρχική τιμή περίπου 4,5 εκατομμύρια δολάρια (. Ο Rimac δήλωσε ότι ο μέσος πελάτης της Tourbillon προσθέτει επιπλέον 600.000 έως 700.000 δολάρια σε εξατομικευμένες επιλογές, όπως ειδικές αποχρώσεις βαφής, δέρματα, ραφές και άλλα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά.

Η άνοδος της εξατομίκευσης και της προσαρμογής έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κερδοφορίας για εταιρείες κατασκευής supercars, όπως οι Bugatti, Ferrari και Lamborghini.

Οι εταιρείες supercars παρουσιάζουν επίσης ειδικά, μοναδικά αυτοκίνητα για τους κορυφαίους πελάτες τους, τα οποία μπορεί να κοστίζουν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια. Στο Monterey Car Week, η Bugatti παρουσίασε το τελευταίο της μοναδικό μοντέλο, με την ονομασία Destrier, το οποίο επανασχεδιάζει το βασισμένο για πίστα μοντέλο Bolide, διαθέτοντας χαμηλότερο αμάξωμα, μεγαλύτερους τροχούς και γλυπτικής σχεδίασης αμάξωμα.

Ο Rimac δήλωσε ότι οι εξατομικεύσεις και τα μοναδικά μοντέλα αντικατοπτρίζουν την αυξανόμενη επιθυμία των σημερινών εύπορων αγοραστών να αποκτούν μοναδικά αντικείμενα που εκφράζουν την ταυτότητά τους.

«Για αυτούς τους πελάτες, αυτό που θέλουν είναι κάτι που να είναι πραγματικά δικό τους, κάτι που να συνδέεται μαζί τους», δήλωσε ο Rimac. «Να αφηγείται την ιστορία τους, την προσωπικότητά τους, τις προτιμήσεις τους και όχι απλώς να είναι ένα αυτοκίνητο. Υπάρχει μια ιστορία πίσω από αυτό»

Ο Rimac δήλωσε ότι στόχος του για την Bugatti είναι να συνεχίσει να αυξάνει την παραγωγή, την ποιότητα και τα κέρδη, διατηρώντας παράλληλα την αποκλειστικότητα της μάρκας.

«Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, των αυτόνομων οχημάτων και των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, η κατευθυντήρια αρχή για την Bugatti θα είναι ο ανθρώπινος παράγοντας», κατέληξε.