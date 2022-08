Αποκάλυψη για τη νέα Bugatti W16 Mistral

Η καθ’ όλα εντυπωσιακή Bugatti W16 Mistral δεν είναι μία μεταποιημένη Chiron με «κομμένη» οροφή, αλλά ένα αυτοκίνητο με φρέσκο σχεδιασμό που χρησιμοποιεί πολλά αισθητικά στοιχεία από τις La Voiture Noire, Bolide και Divo, κοστίζοντας 5 εκατομμύρια ευρώ για κάθε ένα από τα μόλις 99 αντίτυπα που θα παραχθούν συνολικά.

Επί της ουσίας πρόκειται για μια κατασκευή που σηματοδοτεί το κύκνειο άσμα για τον W16 κινητήρα των 8,0 λίτρων της Bugatti χρησιμοποιώντας για την περίσταση την παραλλαγή του τελευταίου που τροφοδοτούσε την Chiron Super Sport 300+ που με 1.600 ίππους κατέρριψε το ρεκόρ τελικής ταχύτητας το 2019 «γράφοντας» 490,484 χλμ./ώρα. Σε κάθε περίπτωση, η Bugatti σκοπεύει να καταστήσει τη νέα Mistrar ως το πιο γρήγορο roadster στον κόσμο, ένα ρεκόρ που κατέχει το Hennessey Venom GT Spyder.

Σχεδιαστικά, πρόκειται για μια τυπική, σύγχρονη Bugatti, με το «σώμα» να είναι ντυμένο με carbon σε ουκ ολίγα σημεία. Σημείο αναφοράς εδώ είναι οι τεράστιες εισαγωγές αέρα ακριβώς πάνω από τα καθίσματα, οι οποίες, όπως χαρακτηριστικά δηλώνει ο πρόεδρος της Bugatti Rimac, Mate Rimac, «συνδέουν τους επιβάτες με το αυτοκίνητο και τον κινητήρα W16 όπως σε καμία άλλη Bugatti».

Από εκεί και πέρα, στο εμπρός μέρος, η Mistral ξεχωρίζει τόσο για τους χαρακτηριστικούς προβολείς με σχεδίαση τεσσάρων στοιχείων LED όσο και για την «έντονη» μάσκα σε σχήμα… πετάλου που είναι φαρδύτερη και φαίνεται πιο βαθιά, όπως στην Divo. Ένα χαρακτηριστικό παρμπρίζ που «ενώνεται» με τα πλαϊνά παράθυρα, παρόμοιο με αυτό που είδαμε στη La Voiture Noire, δίνει στο roadster μοντέλο μια μοναδική εμφάνιση.

Αν μη τι άλλο, το πίσω μέρος της Mistral ήταν αυτό που αποτέλεσε τη μεγαλύτερη πρόκληση για τους σχεδιαστές της Bugatti. Εδώ, το στοιχείο που… διαπρέπει είναι τα φωτιστικά σώματα σχήματος X – επιλογή που είδαμε στην Bugatti Bolide. Μια θηριώδη, τετράπλυερη απόληξη για το σύστημα εξαγωγής, όπως στη Chiron και τη Veyron, αντικαθιστά τα δύο στρογγυλά ζεύγη που υιοθετούνται στην Chiron Super Sport.

Το εσωτερικό της Mistral είναι εντυπωσιακό. Και σχεδόν πανομοιότυπο με εκείνο της Chiron. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα κάλυμμα οροφής θα συνοδεύει το αυτοκίνητο, αν και δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την οδήγηση. Επί της ουσίας, ο ρόλος του θα είναι να κρατά τους επιβάτες… στεγνούς και το εσωτερικό ασφαλές, ενώ το αυτοκίνητο είναι ακίνητο.

