BYD: Τα 8 νέα μοντέλα που φέρνει στο Φεστιβάλ Ταχύτητας του Goodwood

O όμιλος BYD φέρνει στο Φεστιβάλ Ταχύτητας του Goodwood οκτώ νέα μοντέλα, από προηγμένα ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά μοντέλα έως supercars και πολυτελή οχήματα υψηλών επιδόσεων.