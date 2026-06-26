BYD: Τα 8 νέα μοντέλα που φέρνει στο Φεστιβάλ Ταχύτητας του Goodwood

O όμιλος BYD φέρνει στο Φεστιβάλ Ταχύτητας του Goodwood οκτώ νέα μοντέλα, από προηγμένα ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά μοντέλα έως supercars και πολυτελή οχήματα υψηλών επιδόσεων.
Ο όμιλος BYD, θα παρουσιάσει συνολικά οκτώ νέα μοντέλα στο φετινό Φεστιβάλ Ταχύτητας του Goodwood, από παγκόσμιες πρεμιέρες έως λανσαρίσματα για την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου.
Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία, έχοντας πλέον εδραιώσει τη θέση της στην παγκόσμια σκηνή, επιλέγει την εμβληματική βρετανική γιορτή του μηχανοκίνητου αθλητισμού για να πραγματοποιήσει μια σαφή και δυναμική επίδειξη τεχνολογικής υπεροχής.
Η ισχυρή παρουσία της Denza
Στο επίκεντρο αυτής της στρατηγικής απόβασης βρίσκεται η premium μάρκα Denza, η οποία προετοιμάζει το έδαφος για μια ολοκληρωτική επίθεση. Το Φεστιβάλ Ταχύτητας του Goodwood θα φιλοξενήσει τις παγκόσμιες πρεμιέρες των Denza Z Coupe και Denza Z Racing.
Τα δύο εντυπωσιακά αμιγώς ηλεκτρικά κουπέ αποτελούν τις νεότερες εκφράσεις της σχεδιαστικής φιλοσοφίας “Pure Emotion”, η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά με το Denza Z Spider στην έκθεση Auto China 2026 στο Πεκίνο, τον περασμένο Απρίλιο.
Η έκδοση Coupe μοιράζεται το ίδιο κορυφαίο σύστημα κίνησης με το Spider, το οποίο και αυτό θα βρίσκεται σε περίοπτη θέση στο χώρο του περιπτέρου. Η αρχιτεκτονική των τριών ηλεκτροκινητήρων επιτρέπει στο μοντέλο να επιτυγχάνει την εξωπραγματική τελική ταχύτητα των 349 χλμ./ώρα χωρίς ωστόσο να απαιτεί συμβιβασμούς στην καθημερινή χρηστικότητα, χάρη στην έξυπνη διάταξη της καμπίνας με 2+2 καθίσματα και έναν απρόσμενα μεγάλο χώρο αποσκευών.
Από την άλλη πλευρά, η έκδοση Racing ακολουθεί μια ακόμη πιο ακραία, αγωνιστική προσέγγιση, ξεχωρίζοντας κυρίως για το εντυπωσιακό αεροδυναμικό πακέτο, το οποίο είναι εξολοκλήρου κατασκευασμένο από ανθρακονήματα.
Η στρατηγική διεύρυνση της γκάμας της Denza εκτείνεται από τα καθαρόαιμα supercars μέχρι τα επιβλητικά SUV. Το Bao 5, το οποίο πραγματοποιεί την πρώτη του ευρωπαϊκή εμφάνιση, φιλοδοξεί να αμφισβητήσει τα καθιερωμένα δεδομένα στην κατηγορία των SUV. Αξιοποιώντας την προηγμένη τεχνολογία DM-o (Dual Mode Off-Road), το νέο μοντέλο συνδυάζει ιδανικά τρεις ηλεκτροκινητήρες με έναν υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα.
Το αποτέλεσμα είναι ένα σύνολο που προσφέρει την άνεση, την αμεσότητα και τον απόλυτο έλεγχο ενός αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος, τόσο εντός όσο και εκτός δρόμου, διατηρώντας παράλληλα την κορυφαία ευελιξία και την αυτονομία που εξασφαλίζει η χρήση της βενζίνης.
Το παρών θα δίνει και το εντυπωσιακό Z9GT, ενώ πολύ σύντομα θα ακολουθήσει το D9 DM-i.
Dolphin G DM-i και Shark
Παράλληλα, η BYD ενισχύει την παρουσία της και στις πιο προσιτές αλλά εξαιρετικά ανταγωνιστικές κατηγορίες. Μετά την επίσημη παγκόσμια πρεμιέρα του στο Βερολίνο στις 10 Ιουνίου, το Dolphin G DM-i κάνει την πρώτη του επίσημη εμφάνιση στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Πρόκειται για το μοναδικό supermini της αγοράς αυτή τη στιγμή που ενσωματώνει ένα plug-in hybrid σύστημα κίνησης, προσφέροντας μια μνημειώδη συνολική αυτονομία που αγγίζει τα 1.040 χιλιόμετρα. Ταυτόχρονα, ο χώρος αποσκευών των 425 λίτρων ξεπερνά σε χωρητικότητα ακόμη και αρκετά μεγαλύτερα οικογενειακά μοντέλα της hatchback κατηγορίας.
Οι επισκέπτες του Φεστιβάλ Ταχύτητας του Goodwood θα έχουν επίσης την ευκαιρία να δουν από κοντά για πρώτη φορά το BYD Shark, το οποίο πραγματοποιεί την επίσημη ευρωπαϊκή του πρεμιέρα. Το Shark εξοπλίζεται με το πανίσχυρο plug-in hybrid σύστημα κίνησης DM-o, το οποίο αποδίδει 435 ίππους και επιτρέπει στο θηριώδες αμάξωμα να επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 5,7 δευτερόλεπτα.
Παράλληλα, προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 89 χιλιομέτρων για τις καθημερινές μετακινήσεις εντός πόλης, καθώς και μια εντυπωσιακή δυνατότητα ρυμούλκησης που φτάνει τα 2.500 κιλά.
Με δύο μοντέλα η Yangwang
Η μάρκα Yangwang της BYD πρόκειται επίσης να πραγματοποιήσει μία ιδιαίτερα σημαντική και πολυαναμενόμενη παρουσίαση στο Φεστιβάλ Ταχύτητας του Goodwood. Αν και το υπεραυτοκίνητο U9 Xtreme έχει ήδη βρεθεί δύο φορές σε ευρωπαϊκό έδαφος — αρχικά για να σημειώσει τον εκπληκτικό χρόνο των 6:59.157 στην πίστα του Nürburgring Nordschleife, καταρρίπτοντας το ρεκόρ γύρου για ηλεκτρικό αυτοκίνητο παραγωγής, και στη συνέχεια για να πετύχει το επίσημο ρεκόρ τελικής ταχύτητας αυτοκινήτου παραγωγής με 496,22 χλμ./ώρα — η παρουσία του στο Goodwood θα σημάνει και επίσημα την έναρξη της διάθεσής του στους απαιτητικούς Ευρωπαίους αγοραστές.
Η Yangwang θα εκπροσωπηθεί επιπλέον από την υπερπολυτελή λιμουζίνα U7, η οποία θα είναι διαθέσιμη τόσο με plug-in hybrid όσο και με αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης.
Το U7 εξοπλίζεται με το επαναστατικό σύστημα τετρακίνησης e⁴ που ενσωματώνει τέσσερις ανεξάρτητους ηλεκτροκινητήρες, σύστημα τετραδιεύθυνσης, καθώς και την προηγμένη ενεργή ανάρτηση DiSus-Z, η οποία υπόσχεται να επαναπροσδιορίσει τα επίπεδα άνεσης και οδικής συμπεριφοράς.
Το μεγαλύτερο περίπτερο στην ιστορία του Φεστιβάλ
Πέρα από την εντυπωσιακή παράταξη των νέων οχημάτων, το stand του Ομίλου BYD — το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο σε μέγεθος και έκταση στην ιστορία του Φεστιβάλ Ταχύτητας του Goodwood — έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει στους χιλιάδες επισκέπτες μια μοναδική σειρά από διαδραστικές εμπειρίες και δραστηριότητες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος τεχνολογίας (Tech Zone), μια ειδική πίστα για την επίδειξη των εντυπωσιακών δυνατοτήτων εκτός δρόμου των μοντέλων, εξελιγμένα ρομπότ, προσομοιωτές οδήγησης υψηλής πιστότητας, καθώς και ένα κατάστημα επίσημων προϊόντων (merchandise store).
Τέλος, μια πολυτελής βεράντα οροφής (rooftop terrace) θα προσφέρει αποκλειστικές υπηρεσίες φιλοξενίας, ολοκληρώνοντας την εικόνα μιας παρουσίας που αποδεικνύει ότι το μέλλον της αυτοκίνησης είναι ήδη εδώ και φέρει την υπογραφή της BYD.