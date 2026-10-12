BYD: Αποκάλυψη για το νέο 7θέσιο SUV Atto 8 με Flash Charging

Το Atto 8 είναι το πρώτο μοντέλο της BYD στην Ευρώπη με Blade Battery 2ης Γενιάς και τεχνολογία Flash Charging, η οποία μειώνει δραστικά τον χρόνο που απαιτείται συνήθως για τη φόρτιση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Το νέο 7θέσιο SUV Atto 8 με τεχνολογία Flash Charging παρουσιάζει η BYD στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού.

Ως νέα ναυαρχίδα της γκάμας SUV της BYD, η οποία περιλαμβάνει ήδη τα Atto 2, Atto 3, Sealion 5, Sealion 7 και Seal U, το Atto 8 θα διατίθεται σε διαφορετικές εκδόσεις ισχύος, με μετάδοση στους πίσω ή σε όλους τους τροχούς, όταν λανσαριστεί στις ευρωπαϊκές αγορές το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Με τον κατάλληλο συνδυασμό αυτών των επιλογών, οι πελάτες μπορούν να δώσουν προτεραιότητα είτε στη μέγιστη αυτονομία, με την μπαταρία των 115 kWh να προσφέρει έως 653 χλμ., είτε στις κορυφαίες επιδόσεις, με την έκδοση Excellence AWD των 775 PS να επιταχύνει από 0 έως 100 χλμ./ώρα σε μόλις 4,6 δευτερόλεπτα.

Το Atto 8 έχει μήκος 5.040 χλστ., πλάτος 1.996 χλστ. και ύψος 1.760 χλστ. –διαστάσεις που το κατατάσσουν στην κατηγορία των μεγάλων SUV και εξασφαλίζουν άνετους χώρους για επτά άτομα και τις αποσκευές τους.

Η εξωτερική σχεδίαση του Atto 8 εκφράζει την πιο πρόσφατη εξέλιξη της σχεδιαστικής γλώσσας της BYD. Στο εμπρός μέρος ξεχωρίζουν τα εξαιρετικά λεπτά, ενσωματωμένα φώτα ημέρας και οι προβολείς matrix LED, ενώ ο χαμηλότερος προφυλακτήρας με τις έντονες γωνίες ενισχύει το οπτικό πλάτος του αμαξώματος, προσδίδοντας στο Atto 8 δυναμική και επιβλητική εμφάνιση.

Μια έντονη ακμή στο μπροστινό μέρος των εμπρός θυρών συνεχίζεται σε ένα δυναμικό νεύρο που εκτείνεται κατά μήκος του αμαξώματος και καταλήγει σε μια έντονη καμπύλη πάνω από τον θόλο του πίσω τροχού. Η σχεδίαση της οροφής αναδεικνύει τον άνετο χώρο της καμπίνας, ενώ η σκουρόχρωμη κολόνα C και οι λεπτομέρειες χρωμίου στην κολόνα D συμβάλλουν στην οπτική επιμήκυνση του αυτοκινήτου.

Στο πίσω μέρος, τα φώτα με σχεδίαση «infinity knot» πλαισιώνουν το φωτιζόμενο κεντρικό λογότυπο της BYD. Μια διακριτικά ενσωματωμένη αεροτομή οροφής και λεπτές ακμές στα πίσω πλαϊνά τμήματα του αμαξώματος βελτιώνουν τη ροή του αέρα και την αεροδυναμική απόδοση, προς όφελος της αυτονομίας.

Η νέα ναυαρχίδα της BYD διατίθεται σε δύο αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, με επιλογή μεταξύ μετάδοσης στους πίσω ή σε όλους τους τροχούς. Η έκδοση Design RWD διαθέτει έναν πίσω ηλεκτροκινητήρα που αποδίδει 462 PS (340 kW) και 365 Nm ροπής, επιταχύνοντας από 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις οκτώ δευτερόλεπτα. Η μπαταρία των 115 kWh προσφέρει συνδυασμένη αυτονομία 653 χλμ. κατά WLTP, αρκετή για την κάλυψη μιας διαδρομής όπως αυτή από το Παρίσι στη Φρανκφούρτη.

Η έκδοση Excellence AWD διαθέτει έναν επιπλέον εμπρός ηλεκτροκινητήρα, που αυξάνει τη μέγιστη συνολική ισχύ του συστήματος στους 775 PS (570 kW) και τη ροπή στα 775 Nm, προσφέροντας επιτάχυνση από 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 4,6 δευτερόλεπτα, επίδοση που παραπέμπει σε σπορ αυτοκίνητο. Η συγκεκριμένη έκδοση διαθέτει την ίδια χωρητικότητα μπαταρίας με το μοντέλο RWD και, παρά τις αυξημένες επιδόσεις, η συνδυασμένη αυτονομία κατά WLTP παραμένει στα 602 χλμ.

Το Atto 8 είναι το πρώτο μοντέλο της BYD στην Ευρώπη με Blade Battery 2ης Γενιάς και τεχνολογία Flash Charging, η οποία μειώνει δραστικά τον χρόνο που απαιτείται συνήθως για τη φόρτιση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Η τεχνολογία Flash Charging μπορεί να φορτίσει ακόμη και τη μεγάλη μπαταρία των 115 kWh του Atto 8 από 10% σε 70% σε πέντε λεπτά και από 10% σε 97% σε εννέα λεπτά. Ακόμη και σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, έως και -30°C, οι οποίες συνήθως περιορίζουν σημαντικά την ισχύ φόρτισης, απαιτούνται μόλις 12 λεπτά για φόρτιση από 20% σε 97%. Έτσι, το Flash Charging κάνει πράξη την υπόσχεση «Έτοιμο σε 5 λεπτά, πλήρης φόρτιση έως 97% σε 9 λεπτά, επιπλέον 3 λεπτά σε χαμηλές θερμοκρασίες».

Με την επέκταση του δικτύου Flash Charging, που προβλέπει την εγκατάσταση 3.000 σταθμών σε όλη την Ευρώπη έως το τέλος του 2027, το Atto 8 είναι πραγματικά το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό επταθέσιο SUV που δεν απαιτεί συμβιβασμούς. Για να γίνει αντιληπτή η διαφορά, ο χρόνος φόρτισής του από 10% σε 97% είναι περίπου το ένα τρίτο του χρόνου που χρειάζονται τα ανταγωνιστικά SUV για να φορτίσουν από 10% σε 80%.

Εργονομική καμπίνα

Η καμπίνα του Atto 8 συνδυάζει λιτή, σύγχρονη σχεδίαση με υλικά υψηλής ποιότητας, άφθονους χώρους και εξοπλισμό που εξασφαλίζουν άνεση στην καθημερινή χρήση ως επταθέσιο. Το εσωτερικό διαθέτει άφθονο φυσικό φως χάρη στην πανοραμική γυάλινη οροφή επιφάνειας 2,39 τ.μ.

Η σχεδίαση του ταμπλό συνδυάζει έντονες γωνίες που δημιουργούν μια οπτική σύνδεση ανάμεσα στις πόρτες και στις ακμές του, με υλικά soft-touch, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων suede, στα βασικά σημεία της καμπίνας και πολλούς πρακτικούς χώρους αποθήκευσης. Και οι δύο εκδόσεις του Atto 8 διαθέτουν ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών, ευρείας οθόνης head-up display 26 ιντσών και κεντρική οθόνη αφής 15,6 ιντσών για το σύστημα infotainment, με ενσωματωμένο Google Built-in¹ για Google Navigation, Google Assistant και Google Play Store.

Ο θάλαμος των επιβατών έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις απαιτήσεις ενός επταθέσιου SUV. Τα εμπρός καθίσματα διαθέτουν λειτουργίες θέρμανσης, αερισμού και μασάζ, οι οποίες προσφέρονται και στα εξωτερικά καθίσματα της δεύτερης σειράς. Ακόμη και τα δύο καθίσματα της τρίτης σειράς φέρουν ρυθμιζόμενα προσκέφαλα για επιπλέον στήριξη και άνεση, ενώ οι επιβάτες στο πίσω μέρος της καμπίνας έχουν στη διάθεσή τους ξεχωριστό πάνελ ελέγχου του κλιματισμού, με τον κλιματισμό τριών ζωνών να περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό, καθώς και δύο ποτηροθήκες στο υποβραχιόνιο. Όλα τα καθίσματα, και στις δύο εκδόσεις του αυτοκινήτου, είναι επενδυμένα με γνήσιο δέρμα.

Οι ανέσεις περιλαμβάνουν ηχοσύστημα 10 ηχείων στην έκδοση Design RWD και ηχοσύστημα DiSound 21 ηχείων στην έκδοση Excellence AWD, καθώς και εμπρός χώρο ψύξης και θέρμανσης που ψύχει έως τους -6°C και θερμαίνει έως τους 50°C. Όλοι οι επιβάτες μπορούν επίσης να διατηρούν τις συσκευές τους πλήρως φορτισμένες, χάρη σε δύο ασύρματους φορτιστές smartphone ισχύος 50 W και δύο θύρες Type-C ισχύος 60 W στο εμπρός μέρος, καθώς και δύο επιπλέον θύρες Type-C στο πίσω μέρος, ισχύος 18 W και 60 W αντίστοιχα.

Ακόμη και με τις τρεις σειρές καθισμάτων σε χρήση, η χωρητικότητα του χώρου αποσκευών ανέρχεται σε 270 λίτρα, και φτάνει στα 1.960 λίτρα με την αναδίπλωση της δεύτερης και της τρίτης σειράς. Η χωρητικότητα αυτή συμπληρώνεται από έναν εμπρός αποθηκευτικό χώρο («frunk») 136 λίτρων, προσφέροντας επιπλέον πρακτικότητα για σύντομες αποδράσεις.

Το Atto 8 θα αρχίσει να διατίθεται στις ευρωπαϊκές αγορές το πρώτο τρίμηνο του 2027.