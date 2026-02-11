BYD Atto 3 Evo: Μεγάλη αναβάθμιση για το best-seller ηλεκτρικό οικογενειακό SUV

Ο πρωταθλητής των ηλεκτρικών C-SUV στην ελληνική αγορά δείχνει έτοιμος να διατηρηθεί στην κορυφή, προτάσσοντας ισχυρότερες επιδόσεις, αυξημένη αυτονομία και αρχιτεκτονική 800V.

Καθοριστική είναι η συμβολή που έχει το Atto 3 στην επέλαση της BYD στην Ελλάδα και την αναρρίχησή της στην κορυφή στις πωλήσεις καινούργιων ηλεκτρικών αυτοκινήτων το 2025.

Με 458 πωλήσεις το 2025, το Atto 3 αποτέλεσε το best-seller στα ηλεκτρικά οικογενειακά SUV (C-SUV), ενώ πλέον κοιτάζει σε ακόμα μεγαλύτερη ύψη, μέσω του αναβαθμισμένου Atto 3 Evo. Αυτό θα σταδιοδρομήσει με σημαντικές επεμβάσεις κάτω από το αμάξωμα που αυξάνουν την αυτονομία, ενισχύουν τις επιδόσεις και εξασφαλίζουν ταχύτερη φόρτιση.

Στον πυρήνα των αλλαγών βρίσκεται η υιοθέτηση της νέας αρχιτεκτονικής της μάρκας E-Platform 3.0 που σηματοδότησε τη δυνατότητα επιλογής ανάμεασ σε δύο συστήματα κίνησης, τα οποία αντλούν ενέργεια από νέο πακέτο μπαταριών, περίπου 15 kWh μεγαλύτερο, στα 74,8 kWh. Οι μπαταρίες δεν έχουν απλά αυξημένη χωρητικότητα, αλλά ακολουθούν και τη λογική Cell-to-Body (CTB), αποτελώντας δομικό στοιχείο του αμαξώματος, για καλύτερη αξιοποίηση των εσωτερικών χώρων και μειωμένο βάρος.

Το σύστημα του Atto 3 Evo «τρέχει» σε μια αναβαθμισμένη αρχιτεκτονική 800V, με DC ταχυφόρτιση που έχει αυξηθεί από τα 110 kW στα 220 kWh, επιτρέποντας τη φόρτιση από το 10 στο 80% σε περίπου 25 λεπτά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο συστήματα κίνησης, ένα με κίνηση στους πίσω και ένα με τετρακίνηση. Η εισαγωγική πισωκίνητη έκδοση φέρει ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα. Αποδίδει 313 PS και 380 Nm, επιτρέποντας την ολοκλήρωση του σπριντ 0-100 χλμ./ώρα σε 5,5 δλ., από 7,3 δλ. που απαιτούνταν στο προσθιοκίνητο μοντέλο.

Τη διαφορά, όμως, κάνει η τετρακίνητη έκδοση (με μοτέρ εμπρός/πίσω) συνολικής ισχύος 449 PS και 560 Nm ροπής, επιτρέποντας την επιτάχυνση στα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 3,9 δλ. Σημειώνεται ότι στην πισωκίνητη έκδοση η αυτονομία φτάνει τα 510 χλμ., ενώ στην τετρακίνητη παραλλαγή είναι μειωμένη στα 470 χλμ.

Για να βοηθήσει στον έλεγχο της επιπλέον ισχύος, η BYD έχει επιλέξει ένα πιο προηγμένο σύστημα πίσω ανάρτησης πέντε συνδέσμων, αλλά δεν έχει επιβεβαιώσει περαιτέρω σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο, στο τιμόνι ή στο σύστημα πέδησης.

Σχεδιαστικά, το αναβαθμισμένο BYD Atto 3 Evo δεν ενδίδει σε ριζικές αλλαγές, μολονότι το στιλ δείχνει πιο εκλεπτυσμένο, με νέο προφυλακτήρα, πιο «ήπια» γραφικά γύρω από τα παράθυρα, νέα πίσω φώτα και πιο κομψές ζάντες.

Μικροαλλαγές εντοπίζονται και στο εσωτερικό, όπου πρωταγωνιστεί η κεντρική οθόνη αφής των 15,7 ιντσών, η οποία ενσωματώνει εφαρμογές της Google, όπως τους Χάρτες και τον σχετικό φωνητικό βοηθό. Παράλληλα, υπάρχει μια οθόνη 8,8 ιντσών για τον οδηγό, ενώ ο επιλογέας ταχυτήτων έχει μετακινηθεί στο τιμόνι, απελευθερώνοντας αποθηκευτικό χώρο στην κεντρική κονσόλα.

Ο εξοπλισμός του ανανεωμένου BYD Atto 3 προβάλλει πλήρης, περιλαμβάνοντας σύστημα κάμερας 360 μοιρών για παρκάρισμα, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, ασύρματη φόρτιση κινητού και LED φώτα. Επιπροσθέτως, η χωρητικότητα του πορτ-μπαγκάζ αυξήθηκε κατά 50 λίτρα, φτάνοντας τα 490 λίτρα (1.390 λτ. με αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων), ενώ υπάρχει και χώρος 101 λίτρων κάτω από το καπό, για ακόμα μεγαλύτερη πρακτικότητα.

Οι πρώτες παραδόσεις στην Ελλάδα αναμένονται την άνοιξη. Το μοντέλο υποστηρίζεται πλήρως από το after-sales της BYD, με 6 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για το όχημα και 8 χρόνια/250.000 χλμ. για την μπαταρία, με εγγυημένη κατάσταση υγείας (SOH) τουλάχιστον 70%.