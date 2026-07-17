BYD: Επίσημος χορηγός της Παρί Σεν Ζερμέν

Στο πλαίσιο της τριετούς συμφωνίας, η BYD γίνεται ο Επίσημος Automotive Partner του γαλλικού συλλόγου.

Σύναψη νέας παγκόσμιας συνεργασίας με ισχύ έως τον Ιούνιο του 2029 ανακοίνωσαν η αυτοκινητοβιομηχανία BYD και η πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν. Στο πλαίσιο της τριετούς συμφωνίας, η BYD γίνεται ο Επίσημος Automotive Partner του γαλλικού συλλόγου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η συνεργασία ενώνει δύο παγκόσμια brands που μοιράζονται το ίδιο όραμα για την καινοτομία, την αριστεία και τη διεθνή ανάπτυξη.

Κατά τη διάρκεια των επόμενων τριών αγωνιστικών περιόδων, η συνεργασία θα υλοποιηθεί μέσα από διεθνείς καμπάνιες, αποκλειστικές εμφανίσεις με τις ανδρικές και γυναικείες ομάδες της Παρί, διαδραστικές εμπειρίες για τους φιλάθλους και μοναδικές δράσεις για τους υποστηρικτές της ομάδας σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα, η BYD θα έχει έντονη παρουσία στο στάδιο Parc des Princes, ενώ οχήματα των BYD και Denza, της premium μάρκας αυτοκινήτων του Ομίλου, θα υποστηρίζουν τις καθημερινές μετακινήσεις και λειτουργίες του συλλόγου.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με την Παρί Σεν Ζερμέν, έναν σύλλογο που έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο σύμβολο αριστείας, οράματος και καινοτομίας. Στη BYD μοιραζόμαστε την ίδια αποφασιστικότητα να αμφισβητούμε τα καθιερωμένα, να εμπνέουμε την πρόοδο και να συνδέουμε τους ανθρώπους μέσα από την καινοτομία», δήλωσε η Stella Li, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της BYD, ενώ πρόσθεσε:

«Αυτή η συνεργασία ενώνει δύο παγκοσμίως αναγνωρισμένα brands που μοιράζονται ένα κοινό όραμα για το μέλλον και το πάθος να δημιουργούν μοναδικές εμπειρίες. Ανυπομονούμε να έρθουμε ακόμη πιο κοντά με εκατομμύρια φιλάθλους σε όλο τον κόσμο, προωθώντας παράλληλα ένα πιο καινοτόμο και βιώσιμο μέλλον».