BYD: Επίσημος συνεργάτης της Μάντσεστερ Σίτι

Η συνεργασία περιλαμβάνει την προμήθεια αυτοκινήτων BYD και DENZA, καθώς και μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας.

Τη σύναψη συμφωνίας με την Μάνσεστερ Σίτι ανακοίνωσε η BYD, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του επίσημου αυτοκινητιστικού συνεργάτη του βρετανικού ποδοσφαιρικού συλλόγου.

Εκτός από τη διάθεση αυτοκινήτων BYD και DENZA και άλλων οχημάτων στη Μάντσεστερ Σίτι, το BYD Group θα φέρει την τεχνογνωσία του στις νέες μορφές ενέργειας. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω υποδομών φόρτισης οχημάτων και μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας στη City Football Academy, την υπερσύγχρονη εγκατάσταση προπόνησης και ανάπτυξης που φιλοξενεί τις ομάδες των ανδρών, γυναικών και τις ακαδημίες του συλλόγου.

Πλέον το λογότυπο της BYD εμφανίζεται στο μανίκι της στολής προπόνησης της ανδρικής πρώτης ομάδας και από την επόμενη σεζόν της γυναικείας πρώτης ομάδας. Επιπλέον, η BYD θα έχει παρουσία σε ολόκληρο το Etihad Stadium, το γήπεδο του ποδοσφαιρικού συλλόγου από το Μάντσεστερ της Αγγλίας, με το λογότυπό της να κοσμεί τα προσκέφαλα των καθισμάτων στους πάγκους. Ένα από τα αυτοκίνητα της εταιρείας θα συνοδεύει επίσης το επίσημο λεωφορείο της ανδρικής ομάδας της στο γήπεδο για τους εντός έδρας αγώνες της Premier League και του κυπέλλου.

Η νέα συνεργασία αποτελεί το πρόσφατο βήμα στη στρατηγική της BYD να εδραιώσει την παρουσία της στον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο, με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της μάρκας, των αυτοκινήτων και των υπόλοιπων τεχνολογικών προϊόντων της. Η εταιρεία έχει ήδη διατελέσει επίσημος χορηγός του UEFA EURO 2024 και του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ21 της UEFA 2025.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος της BYD, Stella Li, σχολίασε: «Η Μάντσεστερ Σίτι συμβολίζει την αριστεία, την καινοτομία και το θάρρος να ξεπερνά κανείς τα όρια — αξίες που είναι βαθιά ριζωμένες στο DNA της BYD. Αυτή η συνεργασία ξεπερνά τα όρια του ποδοσφαίρου και της κινητικότητας, εμπνέοντας ανθρώπους σε όλο τον κόσμο μέσα από τεχνολογίες που ενθουσιάζουν, συνδέουν και προωθούν ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Όταν η καινοτομία συναντά το πάθος, ο αντίκτυπος είναι πραγματικά παγκόσμιος».

«Γι’ αυτό είμαστε τόσο περήφανοι που η BYD μας επέλεξε ως συνεργάτη και δεσμευόμαστε να εργαστούμε από κοινού για ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της πολυετούς συνεργασίας.»

Το 2025, η BYD κατέγραψε πωλήσεις 4,6 εκατομμυρίων οχημάτων παγκοσμίως, εκ των οποίων πάνω από ένα εκατομμύριο σε αγορές εκτός Κίνας. Η παγκόσμια έδρα της BYD βρίσκεται στην Σενζέν (Shenzhen), ενώ απασχολεί 120.000 μηχανικούς στην έρευνα & ανάπτυξη,

διευρύνοντας τα όρια της καινοτομίας.