BYD: Κοντά στην απόφαση για δεύτερο εργοστάσιο στην Ευρώπη

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία αναμένεται να εξαγοράσει υφιστάμενο εργοστάσιο.

Κοντά στη λήψη απόφασης για την εξαγορά υφιστάμενου εργοστασίου αυτοκινήτων στην Ευρώπη βρίσκεται η BYD, με στόχο να επιταχύνει την επέκτασή της στην περιοχή.

«Η απόφαση πρέπει να ληφθεί πολύ σύντομα», δήλωσε ο Alfredo Altavilla, ειδικός σύμβουλος της BYD για την Ευρώπη, στο συνέδριο Reuters Automotive Europe στη Φρανκφούρτη.

Ο Altavilla εξήγησε ότι η Ισπανία και η Γαλλία αποτελούν υποψήφιες χώρες για επενδύσεις τύπου «brownfield”, που αφορούν σε εξαγορά υφιστάμενου εργοστασίου από παραδοσιακή αυτοκινητοβιομηχανία.

«Αυτή την εβδομάδα έχουμε δύο ομάδες που εξετάζουν διαφορετικές δικαιοδοσίες, επομένως βρισκόμαστε κοντά στην απόφαση», δήλωσε, αμφισβητώντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα των γερμανικών μονάδων παραγωγής, οι οποίες αντιμετωπίζουν επίσης προβλήματα χαμηλής αξιοποίησης της παραγωγικής τους δυναμικότητας.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες αναζητούν τρόπους αντιμετώπισης της πλεονάζουσας παραγωγικής δυναμικότητας, ενώ ταυτόχρονα επενδύουν σημαντικά ποσά στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και τεχνολογιών, όπως οι μπαταρίες και το λογισμικό.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Stellantis, η οποία διατηρεί πλειοψηφικά μερίδια συμμετοχής σε κοινοπραξίες με τις κινεζικές Dongfeng και Leapmotor στο πλαίσιο των προσπαθειών της να αυξήσει την παραγωγή στα εργοστάσιά της στην Ισπανία και τη Γαλλία.

Η εξαγορά ενός υφιστάμενου εργοστασίου θα προσέφερε στη BYD μια δεύτερη μονάδα συναρμολόγησης στην Ευρώπη, μετά την Ουγγαρία, όπου η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει το τέταρτο τρίμηνο του έτους.

Με πληροφορίες από Reuters