BYD: Πρεμιέρες και επίδειξη τεχνολογικής δύναμης στην Κίνα

Η BYD συμμετείχε στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Πεκίνου με σημαντικές πρεμιέρες, συμπεριλαμβανομένου του supercar Denza Z.

Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθη η Έκθεση Αυτοκινήτου του Πεκίνου 2026, προσελκύοντας πλήθος επισκεπτών από κάθε γωνιά του πλανήτη. Εκ των πρωταγωνιστών στο μεγάλο ραντεβού της αυτοκίνησης, όπως διαπιστώσαμε κατά την επίσκεψή μας στην έκθεση, ήταν η BYD, η οποία συμμετείχε με σημαντικές πρεμιέρες μοντέλων, ενώ ταυτόχρονα ανέδειξε τις τεχνολογικές εξελίξεις σε όλες τις μάρκες του χαρτοφυλακίου της.

Η ποικιλία των νέων οχημάτων δείχνει το εύρος της γκάμας της BYD, με μοντέλα όπως το οικογενειακό Ocean-V Concept, το SUV Sealion 08, το supercar των 1.000+ ίππων Denza Z και το πρώτο μοντέλο παραγωγής του ταχύτερου αυτοκινήτου στον κόσμο, Yangwang U9 Xtreme. Πρόκειται για μοντέλα που καταδεικνύουν ότι η BYD διαθέτει το know-how για την εξέλιξη προϊόντων που τοποθετούνται και στις high-end κατηγορίες.

Κεντρική θέση στα περίπτερα της BYD είχε η τεχνολογία Flash Charging και η Blade Battery 2ης γενιάς που έχουν ως στόχο να εξαλείψουν το τελευταίο σημαντικό εμπόδιο για την ευρεία υιοθέτηση οχημάτων νέας ενέργειας στην Κίνα και στις αγορές του εξωτερικού.

Denza Z

Η Denza προσέλκυσε το ενδιαφέρον στην έκθεση με το μοντέλο «Z», αυτό που η ίδια χαρακτηρίζει ως το «πρώτο έξυπνο ηλεκτρικό supercar στον κόσμο». Δέσποζε στην έκθεση σε έκδοση παραγωγής cabrio με μαλακή αναδιπλούμενη οροφή, ενώ δημιουργήθηκε με ιδιαίτερη προσοχή από μια διεθνή ομάδα σχεδιασμού υπό την καθοδήγηση του Global Design Director της BYD, Wolfgang Egger.

Το Z ακολουθεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία «Pure Emotion», συνδυάζοντας ανθρακονήματα με και αεροδυναμική απόδοση σε μια κομψή και δυναμική σιλουέτα. Η σχεδίασή του καθοδηγείται επίσης από τη λειτουργικότητα, με αεραγωγούς στο καπό που κατευθύνουν τη ροή του αέρα και συνδράμουν στην αύξηση της κάθετης δύναμης σε υψηλές ταχύτητες.

Όπως αναφέρει η BYD, η επαναστατική αρχιτεκτονική του αμαξώματος επιτυγχάνει κορυφαία ισορροπία μεταξύ ακαμψίας, ελαφριάς κατασκευής και αξιοποίησης χώρου. Στο πλαίσιο απαντάται το DiSus-M, ένα έξυπνο ηλεκτρομαγνητικό σύστημα ελέγχου αμαξώματος, σχεδιασμένο ειδικά για να ανταποκρίνεται σε εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις – πάνω από 1.000 ίππους και επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα λιγότερα από 2,0 δλ.

Η παγκόσμια παρουσίασή του Denza Z θα πραγματοποιηθεί αυτό το καλοκαίρι στο διάσημο Goodwood Festival of Speed στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Seal 08 και Sealion 08

Το τμήμα Ocean της BYD είναι γνωστό για τη δημιουργία αυτοκινήτων που απευθύνονται στη νεότερη γενιά. Πλέον διευρύνεται με τα Seal 08 και Sealion 08, που έχουν ως κοινό παρονομαστή τις λιτές, καθαρές γραμμές χωρίς περιττά στοιχεία. Το εσωτερικό του Seal 08 θυμίζει πολυτελές διαμέρισμα με θέα στη θάλασσα – φωτεινό, ανοιχτό και ευρύχωρο.

Οι εμπρός επιβάτες έχουν στη διάθεσή τους καθίσματα «μηδενικής βαρύτητας» με ηλεκτρική ανάκλιση μέσω ενός κουμπιού, ενώ στο πίσω μέρος ενσωματώνονται ηλεκτρικά υποπόδια, ρύθμιση πλάτης σε πολλαπλές θέσεις και οθόνη αφής στο κεντρικό υποβραχιόνιο. Όλα τα καθίσματα διαθέτουν εξαερισμό, θέρμανση και λειτουργία μασάζ, προσφέροντας αίσθηση VIP σε κάθε διαδρομή.

To Sealion 08 έχει μήκος 5.115 χλστ., πλάτος 1.999 χλστ. και ύψος 1.800 χλστ., με μεταξόνιο 3.003 χλστ.. Οι διαστάσεις αυτές εξασφαλίζουν ευρύχωρη διαμόρφωση τύπου «grand apartment», με έξι ανεξάρτητα καθίσματα σε τρεις σειρές.

Στα σχεδιαστικά στοιχεία περιλαμβάνονται τα πίσω φωτιστικά σώματα μήκους σχεδόν δύο μέτρων – το μεγαλύτερο στην κατηγορία – με μοτίβο «tide gradient», εμπνευσμένο από την παλίρροια.

Αμφότερα τα μοντέλα, τα οποία αποτελούν τις ναυαρχίδες της νέας γενιάς της σειράς Ocean, διαθέτουν Blade Battery 2ης γενιάς της BYD, καθώς και λειτουργία Flash Charging που προσφέρει «επαρκή φόρτιση σε 5 λεπτά, πλήρη σε 9’», ενώ εξοπλίζονται και με αερανάρτηση δύο θαλάμων DiSus-A.

Ocean-V Concept: Ένα όραμα για το μέλλον

Δίπλα στα Seal 08 και Sealion 08 παρουσιάστηκε το Ocean-V, αυτό που η BYD χαρακτηρίζει «ριζοσπαστικό πρωτότυπο που επαναπροσδιορίζει την κινητικότητα του μέλλοντος» Πρόκειται για έναν μοντέλο με πολυλειτουργικό χώρο (family mobile life cube) που δεν ανήκει σε καμία συμβατική κατηγορία sedan, SUV ή MPV.

Το Ocean-V εχει ως θεμελιώδη αρχή τη νέα γενιά «Ocean Aesthetics» που συνδυάζει τη ρέουσα, γαλήνια αίσθηση του ωκεανού με μια σχεδόν φουτουριστική παρουσία που παραπέμπει στην κινητικότητα του μέλλοντος.

Στο εσωτερικό του, η καμπίνα μπορεί να διαμορφωθεί με διάφορους τρόπους, εστιάζοντας στη διασκέδαση, την αλληλεπίδραση και την πρακτικότητα. Συγκεκριμένα, η λειτουργία Driving mode προσφέρει μία ευρύχωρη και άνετη διαμόρφωση, με τιμόνι αλλά χωρίς φυσικά κουμπιά, για μια φουτουριστική εμπειρία.

Στο Cinema mode, το μοντέλο μεταμορφώνεται σε ιδιωτική κινηματογραφική αίθουσα.μ ενώ στο Camping mode προσφέρεται χώρος για επαφή μεταξύ των μελών της οικογένειας, πικνίκ ή ακόμη και δυνατότητα ύπνου για τρία άτομα.

Πρόκειται για ένα πρωτότυπο μοντέλο με αρκετές καινοτομίες οι οποίες θα ενσωματωθούν σταδιακά στα μοντέλα μαζικής παραγωγής, βελτιώνοντας τη μελλοντική κινητικότητα για όλους.

Yangwang U9 Xtreme

Κατά την επίσκεψή μας στην Κίνα είχαμε την ευκαιρία να κάτσουμε, έστω για λίγα λεπτά, πίσω από το τιμόνι του Yangwang U9 των 1.306 ίππων. Στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Πεκίνου, το «παρών» ωστόσο έδωσε και η έκδοση “Xtreme”, το ταχύτερο αυτοκίνητο στον πλανήτη.

Ειδικότερα, πριν από λίγους μήνες το μοντέλο απασχόλησε την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία, όταν κατέκτησε τον τίτλο του ταχύτερου αυτοκινήτου στον πλανήτη με τελική ταχύτητα 496,22 χλμ./ώρα, επίδοση που ακολούθησε ρεκόρ γύρου στο Nürburgring Nordschleife σε 6 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα.

Το μοντέλο έκανε το ντεμπούτο του στην παραγωγή στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Πεκίνου, ως Yangwang U9 Xtreme «The Dawn».

Το «The Dawn», το πρώτο Yangwang U9 Xtreme σε έκδοση παραγωγής, αντλεί έμπνευση από τις χρυσαφένιες ακτίνες του ήλιου που διαπερνούσαν τα σύννεφα τη στιγμή που το όχημα κατέκτησε το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας για μοντέλα παραγωγής – «the dawn moment» (η στιγμή της αυγής).

Ειδική βαφή αμαξώματος «The Dawn» περιέχει εξαιρετικά λεπτή σκόνη χρυσού, με πολλαπλές στρώσεις διάφανου βερνικιού. Υπό διαφορετικές συνθήκες φωτισμού, η επιφάνειά της αναπαράγει τη λαμπερή λάμψη του ανατέλλοντος ήλιου που διαπερνά τα σύννεφα.

Κάθε κομμάτι του Yangwang U9 Xtreme θα διαθέτει έναν μοναδικό, εξατομικευμένο σχεδιασμό – από τα χρώματα του αμαξώματος και τα μοτίβα από ανθρακονήματα έως την οθόνη του συστήματος ψυχαγωγίας, την ακολουθία καλωσορίσματος μέσω φώτων και τους ήχους κλεισίματος των θυρών.

Τετραθέσια έκδοση Yangwang U8L

Η Έκθεση Αυτοκινήτου του Πεκίνου καλωσόρισε επίσης ένα νέο μέλος της γκάμας του Yangwang U8L: το Yangwang U8L Four-Seater Dingzang Edition, με ευρύχωρη διάταξη τεσσάρων θέσεων. Βασισμένο στο U8L Dingshi Edition, το νέο μοντέλο διατηρεί προηγμένες τεχνολογίες όπως η πλατφόρμα e4 με τέσσερις ηλεκτροκινητήρες, η τεχνολογία Flash Charging και η Blade Battery 2ης γενιάς, ενώ εισάγει αναβαθμίσεις στην αισθητική, τη διαρρύθμιση της καμπίνας και την ποιότητα των υλικών.

Η έκδοση εισάγει τη νέα, αποκλειστική απόχρωση «Ink Jade Blue», που συνδυάζει τη λάμψη του νεφρίτη με το βαθύ μπλε της μελάνης. Το εξωτερικό ολοκληρώνεται με ζάντες 22 ιντσών από σφυρήλατο αλουμίνιο με οκτώ ακτίνες, ενώ στο εσωτερικό ξεχωρίζει η νέα απόχρωση «Mingsha Gold».

Η νέα τετραθέσια διάταξη περιλαμβάνει δύο καθίσματα «μηδενικής βαρύτητας» – αποκλειστικά στην κατηγορία της – καθώς και κεντρική κονσόλα δεύτερης σειράς σε διάταξη τύπου “peninsula”, με έως και επτά ανεξάρτητους αποθηκευτικούς χώρους. Ο χώρος αποσκευών προσφέρει χωρητικότητα 512 λίτρων και μπορεί να φιλοξενήσει άνετα έως και τρεις τσάντες γκολφ 47 ιντσών.

Fangchenbao: Νέα σειρά Equation S

Η Fangchenbao, η μάρκα της BYD που εστιάζει στην εξατομίκευση και λανσαρίστηκε το 2023, έχει σημειώσει ισχυρές πωλήσεις με τα SUV μοντέλα της, όπως τα BAO 5 και BAO 8. Πλέον περνά στην επόμενη φάση της με τα πρώτα εξατομικευμένα ηλεκτρικά sedan νέας ενέργειας – τη σειρά Equation S.

Το «S» συμβολίζει μια ολοκληρωμένη λύση (Solution) με πολλαπλές μορφές (Shapes), προσφέροντας στους πελάτες τη δυνατότητα να επιλέγουν ελεύθερα ανάμεσα σε διαφορετικά αμαξώματα, hatchback ή sedan ακόμα και shooting brake, σύμφωνα με το προσωπικό τους γούστο.

Στο πλαίσιο της Έκθεσης Αυτοκινήτου του Πεκίνου, η μάρκα παρουσίασε δύο μοντέλα της σειράς Equation S και επιβεβαιώνει την έλευση ενός τρίτου. Στο περίπτερο βρέθηκαν το δυναμικό και σπορ Equation S και το κομψό και «ήρεμο» Equation SL, ενώ ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη το ακόμη πιο τολμηρό Equation S GT. Όλα αυτά τα μοντέλα διαθέτουν ξεχωριστό χαρακτήρα και προσφέρουν στους πελάτες ευρεία δυνατότητα εξατομίκευσης στη δική τους οπτική για τη νέα ενέργεια

Το Equation θα κυκλοφορήσει στην αγορά το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Και, όπως η ατομικότητα έχει πολλές όψεις, έτσι και το Equation θα αποδείξει ότι προσφέρει περισσότερες από μία λύσεις.

Fangchenbao: Παρουσίαση του πρώτου της σπορ αυτοκινήτου Formula X

Τα μοντέλα της σειράς Equation S πλαισιώθηκαν στο περίπτερο της εταιρείας από ένα εντυπωσιακό πρωτότυπο, το οποίο προσφέρει μια πρώτη γεύση ενός σπορ μοντέλου υψηλών επιδόσεων που αναμένεται να λανσαριστεί στο άμεσο μέλλον: το Formula X.

Συνέχεια του Super 9 concept που αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά το 2024, το Formula X ενσαρκώνει τη σε βάθος διερεύνηση και την απόλυτη δημιουργική έκφραση της Fangchenbao στον τομέα της αισθητικής και της αεροδυναμικής. Ως η πιο ολοκληρωμένη έκφραση της νέας σχεδιαστικής γλώσσας της μάρκας, το Formula X υιοθετεί τη φιλοσοφία «Living Metal Aesthetics» ως βασικό άξονα σχεδιασμού. Πέρα από τον δυναμικό σχεδιασμό με καθαρές γραμμές, η προηγμένη αεροδυναμική και το αμάξωμα από ανθρακονήματα καθιστούν το Formula X ελαφρύ, ευέλικτο και σταθερό σε υψηλές ταχύτητες.

Το σπορ αυτοκίνητο της Fangchenbao θα περάσει και σε παραγωγή, με την έκδοση που θα φτάσει στους πελάτες να διατηρεί πάνω από το 80% του σχεδιασμού που παρουσιάστηκε στο πρωτότυπο στο Πεκίνο.