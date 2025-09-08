BYD: Ξεκίνησε την εξαγωγή αυτοκινήτων στην Ευρώπη από το εργοστάσιο της Ταϊλάνδης

Η Build Your Dreams (BYD) ξεκίνησε την εξαγωγή αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στις αγορές της ευρωπαϊκής ηπείρου από το εργοστάσιό της στην Ταϊλάνδη.

Η πρώτη αποστολή συνολικά 959 μονάδων Dolphin hatchback στάλθηκε σε διανομείς στη Γερμανία, το Βέλγιο και τις Κάτω Χώρες. Το ταξίδι αυτό θα διαρκέσει 35 ημέρες. Το εργοστάσιο παραγωγής της BYD στην επαρχία Rayong, περίπου 150 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης Μπανγκόκ, άνοιξε το 2024.

Προηγουμένως επικεντρωνόταν στην παραγωγή δεξιοτίμονων Dolphin για τις αγορές της Ταϊλάνδης και των ευρύτερων περιοχών. Το εργοστάσιο παράγει επίσης το SUV μοντέλο Atto 3 και το sedan Seal.

Τώρα, το εργοστάσιο κατασκευάζει επίσης Dolphin με το τιμόνι αριστερά, ενισχύοντας τόσο τον παγκόσμιο ρόλο του, όσο και με στόχο την αύξηση της αξιοποίησης της ετήσιας παραγωγικής του ικανότητας των 150.000 μονάδων, η οποία είναι κάτω από 50%. Οι εξαγωγές από την Ταϊλάνδη βοηθούν την BYD να αποφύγει τους δασμούς της ΕΕ για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στην Κίνα.

Η SAIC/MG και άλλοι κινεζικοί κατασκευαστές εξετάζουν επίσης τη χρήση παραγωγικής ικανότητας εκτός Κίνας, για να αποφύγουν τις κυρώσεις που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα αυτοκίνητα κινεζικής κατασκευής.