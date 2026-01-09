«Car of The Year 2026» η Mercedes CLA

Η Mercedes CLA είναι το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026» μετά και την τελική ψηφοφορία των 59 μελών του θεσμού που ολοκληρώθηκε πριν λίγες ώρες.

Η Mercedes CLA ήταν ο μεγάλος νικητής της τελικής ψηφοφορίας για το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026» (Car of the Year 2026), συγκεντρώνοντας συνολικά 320 βαθμούς, αφήνοντας πίσω του τα Skoda Elroq και Kia EV4 που κατέλαβαν τη 2η και 3η θέση αντίστοιχα.

Το γερμανικό μοντέλο κυριάρχησε στη ψηφοφορία των 59 μελών της επιτροπής, τα οποία προέρχονται από 23 ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα εκπροσωπείται από την Ελένη Ξενάκη, Διευθύντρια Σύνταξης του περιοδικού 4Τροχοί. Οι κριτές ανακοίνωσαν τις ψήφους τους σε μια λαμπρή τελετή που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών.

Βασισμένη στην ολοκαίνουργια πλατφόρμα MMA, η ηλεκτρική έκδοση της CLA εισάγει αρχιτεκτονική 800 volt, μπαταρία υψηλής ενεργειακής πυκνότητας, κιβώτιο δύο σχέσεων στον πίσω άξονα και εξαιρετική αεροδυναμική (Cd έως και 0,21) – χαρακτηριστικά που συνδράμουν σε αυτονομία 800 χλμ.

Το μοντέλο βασίζεται στο νέο λειτουργικό σύστημα MB.OS, που έχει αναπτυχθεί εσωτερικά και επικουρείται από Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ ενσωματώνει την τέταρτη γενιά της του συστήματος ενημέρωσης και ψυχαγωγίας MBUX. Ταυτόχρονα, διαθέτει τον ψηφιακό βοηθό Virtual Assistant που καθιστά σημαντικά πιο ευχάριστη τη συμβίωση με το μοντέλο.

Η Mercedes CLA διατίθεται και σε 48βολτες υβριδικές εκδόσεις, με τις οποίες συστηθήκαμε στο πρόσφατο ταξίδι μας στις Αυστριακές Άλπεις.

Η βαθμολογία των μοντέλων

Mercedes CLA – 320 ψήφοι Skoda Elroq – 220 ψήφοι Kia EV4 – 208 ψήφοι Citroen C5 Aircross – 207 ψήφοι Fiat Grande Panda – 200 ψήφοι Dacia Bigster – 170 ψήφοι Renault 4 – 150 ψήφοι