Carlos Tavares: Θα υπάρξουν προβλήματα στην προμήθεια μπαταριών και πρώτων υλών

Το αφεντικό της Stellantis προβλέπει – και όχι άδικα σύμφωνα με τη γνώμη πολλών – ότι η αυτοκινητοβιομηχανία θα αντιμετωπίσει μακροπρόθεσμα προβλήματα στον εφοδιασμό της με μπαταρίες και πρώτες ύλες.

Η αυτοκινητοβιομηχανία σε παγκόσμιο επίπεδο θα κληθεί να αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα που σχετίζονται με ελλείψεις στην προμήθεια μπαταριών και πρώτων υλών τα επόμενα χρόνια ως μέρος της μετάβασής της προς την ηλεκτρική κινητικότητα, δήλωσε με έμφαση σήμερα ο επικεφαλής της Stellantis, Carlos Tavares.

Μιλώντας στο συνέδριο Future of the Car που διοργάνωσαν οι Financial Times, ο Carlos Tavares δεν μάσησε τα λόγια του προβλέποντας ότι η βιομηχανία θα αντιμετωπίσει προβλήματα εφοδιασμού με τις μπαταρίες γύρω στο 2025 ή το αργότερο το 2026.

«Ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει έλλειψη μπαταριών, τότε θα υπάρξει σημαντική εξάρτηση του δυτικού κόσμου από την Ασία. Αυτό είναι κάτι που μπορούμε εύκολα να προβλέψουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της τέταρτης μεγαλύτερης αυτοκινητοβιομηχανίας στον κόσμο.

Και προσέθεσε με νόημα: «Η ταχύτητα με την οποία όλοι κατασκευάζουν τώρα τις δομές τους για την παραγωγή μπαταριών είναι πιθανώς είναι ακραία ώστε να μπορέσουν να υποστηρίξουν τις ταχέως μεταβαλλόμενες αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε».

Ο Carlos Tavares, ο οποίος στο παρελθόν είχε τονίσει την πολιτική διάσταση όσον αφορά την εσπευσμένη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, είπε ότι η παροχή πρώτων υλών θα μπορούσε επίσης να δημιουργήσει δομικές προκλήσεις τα επόμενα χρόνια, καθώς τα ηλεκτρικά οχήματα ήταν κατά μέσο όρο 500 κιλά βαρύτερα από τα παραδοσιακά με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

«Αυτό σημαίνει μεγάλη εξόρυξη πρώτων υλών, αυτό σημαίνει τελικά σπανιότητα πρώτων υλών, αυτό σημαίνει τελικά γεωπολιτικούς κινδύνους», είπε ο Carlos Tavares. «Μπορεί να μην μας αρέσει ο τρόπος με τον οποίο θα αντλούνται αυτές οι πρώτες ύλες σε λίγα χρόνια…».

Ο Πορτογάλος μάνατζερ τόνισε στο πλαίσιο των ίδιων δηλώσεών του ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες εστιάζουν στην τεχνολογία και είναι έτοιμες να «ρίξουν» ηλεκτρικά οχήματα στην αγορά την ώρα που οι ίδιες αλλά και οι ρυθμιστικές αρχές δεν είχαν όραμα για όλες τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της μετάβασης στην κινητικότητα.

«Τι ακολουθεί; Πού είναι η καθαρή ενέργεια; Πού είναι οι υποδομές φόρτισης; Πού είναι οι πρώτες ύλες; Πού βρίσκονται οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι από την προμήθεια αυτών των πρώτων υλών; Ποιος εξετάζει την πλήρη εικόνα αυτού του μετασχηματισμού;», είπε με έμφαση ο CEO της Stellantis.