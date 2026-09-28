Ceer: Το όραμα της αυτοκινητοβιομηχανίας της Σαουδικής Αραβίας

Με την ονομασία Exobot, το φουτουριστικό premium ηλεκτρικό σεντάν και SUV θα ξεκινήσουν να πωλούνται στη Σαουδική Αραβία στις αρχές του 2027.

Η σαουδαραβική startup Ceer παρουσίασε δημόσια τη Δευτέρα τα δύο πρώτα πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα της και ανακοίνωσε ότι θα λανσάρει ακόμη πέντε μοντέλα έως το 2030, στο πλαίσιο του στόχου της Σαουδικής Αραβίας να δημιουργήσει μια βιώσιμη αυτοκινητοβιομηχανία και να περιορίσει την εξάρτηση της χώρας από το πετρέλαιο.

Με την ονομασία Exobot, το φουτουριστικό premium ηλεκτρικό σεντάν και SUV θα ξεκινήσουν να πωλούνται στη Σαουδική Αραβία στις αρχές του 2027.

Τα δύο οχήματα, με σχεδιασμό που θυμίζει αυτοκίνητα από το θρίλερ επιστημονικής φαντασίας, διαθέτουν πόρτες τύπου «gullwing», οι οποίες ανοίγουν προς τα πάνω.

Η Ceer έχει επίσης αφαιρέσει τις κολόνες που συνήθως βρίσκονται ανάμεσα στα μπροστινά και τα πίσω καθίσματα ενός αυτοκινήτου και στηρίζεται αντ’ αυτού σε υλικά υψηλής αντοχής για την παροχή της απαιτούμενης δομικής ακαμψίας, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλός της, Jim DeLuca.

«Θέλαμε να βεβαιωθούμε ότι ο κόσμος θα μπορούσε να δει τι είναι ικανή να κάνει η Σαουδική Αραβία», δήλωσε.

Exobot Sedan

Δύσκολη εποχή για νέα λανσαρίσματα

Η προσπάθεια της Ceer να εντυπωσιάσει την αγορά πραγματοποιείται σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από τη μεγαλύτερη αναστάτωση στην αυτοκινητοβιομηχανία εδώ και έναν αιώνα, καθώς οι κινεζικές μάρκες κερδίζουν μερίδιο αγοράς από τους παραδοσιακούς ανταγωνιστές τους και ηγούνται παγκοσμίως στην ανάπτυξη εντυπωσιακών νέων ηλεκτρικών οχημάτων, σημειώνει το Reuters.

Η Ceer, μια κοινοπραξία μεταξύ του Public Investment Fund (PIF), του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Σαουδικής Αραβίας, και της ταϊβανέζικης εταιρείας κατασκευής ηλεκτρονικών Foxconn, έχει το πλεονέκτημα της στήριξης από τον πετρελαϊκό πλούτο του βασιλείου.

Ωστόσο, εξακολουθεί να πρέπει να ξεπεράσει τα προβλήματα που είχαν ανατρέψει προηγούμενες προσπάθειες της Σαουδικής Αραβίας να διαφοροποιήσει την οικονομία της μέσω της εγχώριας παραγωγής αυτοκινήτων, καθώς και τα προβλήματα στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας και τον πληθωρισμό που συνδέονται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Στις προηγούμενες προσπάθειες της Σαουδικής Αραβίας περιλαμβάνονταν προτάσεις για τη δημιουργία εργοστασίου της Jaguar Land Rover στη χώρα, οι οποίες εγκαταλείφθηκαν πριν από περισσότερο από μία δεκαετία.

Η Toyota απέρριψε μια συμφωνία το 2019, επικαλούμενη το υψηλό κόστος εργασίας και την έλλειψη τοπικών προμηθευτών.

Αυτή τη φορά, η Ceer έχει υιοθετήσει μια ευρύτερη προσέγγιση, βασιζόμενη σε παγκόσμιους συνεργάτες, αλλά και σε ένα αναπτυσσόμενο τοπικό δίκτυο για την προμήθεια εξαρτημάτων.

Η Foxconn έχει αναπτύξει την ηλεκτρική αρχιτεκτονική των Exobot, ενώ η γερμανική premium αυτοκινητοβιομηχανία BMW παρείχε τεχνική υποστήριξη στον τομέα της μηχανολογίας.

Κορυφαίοι προμηθευτές της αυτοκινητοβιομηχανίας, μεταξύ των οποίων η αμερικανική Lear, η κορεατική Shin Young, η γερμανική Benteler και η κινεζική Fangxin, έχουν δημιουργήσει εργοστάσια στη Σαουδική Αραβία, ενθαρρυμένοι από τα κίνητρα που προσφέρει η σαουδαραβική κυβέρνηση.

Ευρύτερη προσέγγιση

Η Ceer υιοθετεί επίσης μια ευρύτερη προσέγγιση.

Αρχικά είχε δημιουργηθεί ως εταιρεία που θα κατασκεύαζε αποκλειστικά ηλεκτρικά οχήματα, όμως η πλήρης γκάμα της θα περιλαμβάνει plug-in υβριδικά και μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς, δήλωσε ο DeLuca.

Μετά την παρουσίαση των ηλεκτρικών μοντέλων τη Δευτέρα, η Ceer θα λανσάρει πέντε νέα μοντέλα μεταξύ 2028 και 2030.

Ο DeLuca δήλωσε ότι τα επερχόμενα μοντέλα μαζικής αγοράς της Ceer θα σχεδιαστούν ώστε να πληρούν όλες τις παγκόσμιες κανονιστικές απαιτήσεις, ώστε να είναι έτοιμα για πώληση οπουδήποτε στον κόσμο.

Η εταιρεία σκοπεύει να επεκταθεί προσεκτικά έως το 2034, αρχικά στις γειτονικές αγορές το 2028 και στη συνέχεια σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.