CEO Mercedes προς ΕΕ: Έτσι θα θωρακίσουμε την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία

Σε επιστολή προς την ΕΕ ο πρόεδρος του ACEA και Διευθύνων Σύμβουλος της Mercedes παραθέτει τους τρεις άξονες στους οποίους πρέπει να βασιστεί η Ένωση για την προστασία της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Στις τρεις βασικές προτεραιότητες που πρέπει να υπάρξουν στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της και τη διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος, εστίασε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) και Διευθύνων Σύμβουλος της Mercedes, Ola Källenius, σε επιστολή προς τους ηγέτες της ΕΕ.

Ενίσχυση της ανθεκτικότητας

Πρώτη προτεραιότητα για τους Ευρωπαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων, σύμφωνα με τον ACEA, είναι να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα και να βελτιστοποιηθεί η διαχείριση κρίσιμων εξαρτήσεων με τη δημιουργία μεγαλύτερης αξίας στην Ευρώπη.

Στόχος είναι να αποτραπεί η αποβιομηχάνιση, αλλά και να δημιουργηθούν συνεργασίες που ενισχύουν τις δυνατότητες και επιταχύνουν την ανάπτυξη βασικών τεχνολογιών. Για τον Källenius η Ευρώπη πρέπει να εγκρίνει χωρίς καθυστέρηση συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου όπως αυτή με την Ινδία, και να υπάρξει εξορθολογισμός των πολιτικών για την ενίσχυση της παραγωγής και των επενδύσεων. Μεταξύ άλλων, ο ACEA ζητάει ταχύτερη και πιο απλή αδειοδότηση, χαμηλότερο ενεργειακό κόστος σε βιομηχανικό επίπεδο και μεγαλύτερη στήριξη για επένδυση σε τομείς όπως η παραγωγή μπαταριών.

Ο δρόμος προς την απανθρακοποίηση

Η επιστολή του ACEA ζητάει η πορεία προς την απανθρακοποίηση να συνεχίσει να βασίζεται σε φιλόδοξους στόχους, αλλά να παραμένει ευέλικτη και τεχνολογικά ουδέτερη ώστε να μπορεί να απορροφά σοκ και παράγοντες που είναι αδύνατον να τους προβλέψει η αυτοκινητοβιομηχανία. Στο πλαίσιο αυτό, οι στόχοι για τις εκπομπές ρύπων για το 2030 πρέπει να χαλαρώσουν περαιτέρω, ενώ απαιτούνται επιπλέον ειδικά μέτρα για τα βαν.

Σε επίπεδο προώθησης της ηλεκτροκίνησης, για τον Σύνδεσμο Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων, απαιτούνται σταθερά αγοράς κίνητρα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, χαμηλότερο κόστος ρεύματος και ταχύτερη ανάπτυξη του δικτύου υποδομών φόρτισης.

Αύξηση της παραγωγής αυτοκινήτων

Για τον Kallenius τα αυτοκίνητα στην Ευρώπη συνεχώς γερνάνε, αλλά η ανανέωση του στόλου καθίσταται δύσκολη, καθώς η συνεχής αυστηροποίηση των κανονισμών καθιστά ασύμφορη για τους κατασκευαστές την επένδυση σε μικρά αυτοκίνητα. Ως αποτέλεσμα η παραγωγή αυτοκινήτων στην Ευρώπη παραμένει στάσιμη και είναι σημαντικά ασθενέστερη συγκριτικά με τα προ-πανδημικά επίπεδα.

Επομένως, καλεί την Κομισιόν αντί για συνεχείς σταδιακές αλλαγές στους κανονισμούς, να εκδίδει σετ κανόνων, ευθυγραμμισμένων με τους κύκλους ανάπτυξης των οχημάτων.

Για την ανανέωση του στόλου ΙΧ, την ταχύτερη τόνωση της ζήτησης, την αύξηση της παραγωγής και τη μείωση των εκπομπών,ο CEO της Mercedes ζητά κίνητρα, στοχευμένα στα παλαιότερα και τα πλέον ρυπογόνα οχήματα.