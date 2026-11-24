Ο χάκερ ισχυρίζεται ότι διαθέτει 40,9 εκατομμύρια διαφορετικούς αριθμούς πινακίδων κυκλοφορίας, εκ των οποίων περίπου 13 εκατομμύρια συνδέονται με προσωπικά στοιχεία.

Σοβαρό περιστατικό διαρροής προσωπικών δεδομένων αποκαλύφθηκε στη Γαλλία, με επίκεντρο τρία μεγάλα δίκτυα Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ). Ο όμιλος SGS επιβεβαίωσε κυβερνοεπίθεση στα ηλεκτρονικά συστήματα κρατήσεων των Sécuritest, Auto Sécurité France και Vérif’Autos, από την οποία ενδέχεται να έχουν εκτεθεί προσωπικά στοιχεία οδηγών, όπως ονοματεπώνυμα, στοιχεία επικοινωνίας και αριθμοί κυκλοφορίας οχημάτων.

Την ίδια στιγμή, χάκερ ισχυρίζεται ότι έχει αποκτήσει πρόσβαση σε δεκάδες εκατομμύρια εγγραφές, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η πραγματική έκταση της διαρροής.

Πόσοι πελάτες έχουν πραγματικά επηρεαστεί;

Σε ενημέρωση προς τους πελάτες, την οποία δημοσίευσε το FrenchBreaches, τα τρία δίκτυα αναφέρουν ότι ενδέχεται να έχουν αποκτηθεί ονοματεπώνυμα, ταχυδρομικές διευθύνσεις, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμοί τηλεφώνου και πινακίδες κυκλοφορίας.

Όπως διαβεβαιώνουν, δεν έχουν επηρεαστεί τραπεζικά δεδομένα.

Επομένως, η SGS αναγνωρίζει την ύπαρξη περιστατικού ασφαλείας, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνει την έκταση της διαρροής που ισχυρίζεται ότι διαθέτει ο κυβερνοεγκληματίας και προσπαθεί να πουλήσει.

Στις 7 Νοεμβρίου, ένας χρήστης με το ψευδώνυμο ChimeraZ ισχυρίστηκε σε διαδικτυακό φόρουμ κυβερνοεγκληματιών ότι διαθέτει σχεδόν 96 GB δεδομένων.

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Η εξειδικευμένη ιστοσελίδα FrenchBreaches εντόπισε τη σχετική αγγελία και αναφέρει ότι είχε ενημερώσει την SGS αρκετές ημέρες πριν από τη δημοσίευση του άρθρου της.

Ο χάκερ υποστηρίζει ότι διαθέτει περίπου 259 εκατομμύρια εγγραφές, οι οποίες καλύπτουν περισσότερα από επτά χρόνια δραστηριότητας.

Στην καταγραφή των δεδομένων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

90,8 εκατομμύρια εγγραφές οχημάτων.

74,7 εκατομμύρια τεχνικοί έλεγχοι.

Ημερομηνίες και αποτελέσματα επιθεωρήσεων.

Καταγεγραμμένα χιλιόμετρα οχημάτων.

Αριθμοί πρακτικών τεχνικού ελέγχου.

Ο ίδιος ισχυρίζεται επίσης ότι διαθέτει 40,9 εκατομμύρια διαφορετικούς αριθμούς πινακίδων κυκλοφορίας, εκ των οποίων περίπου 13 εκατομμύρια συνδέονται με προσωπικά στοιχεία.

Στην τελευταία καταμέτρησή του αναφέρει:

22,69 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα.

Περίπου 9,6 εκατομμύρια μοναδικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Περισσότερες από 4 εκατομμύρια μοναδικές διευθύνσεις email.

Πρόκειται, ωστόσο, για ισχυρισμούς του χάκερ, οι οποίοι δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από την SGS.

Επιπλέον, οι 259 εκατομμύρια εγγραφές δεν αντιστοιχούν σε ισάριθμους οδηγούς. Ο ίδιος πελάτης μπορεί να εμφανίζεται πολλές φορές, καθώς ενδέχεται να έχει περισσότερα από ένα οχήματα ή να έχει πραγματοποιήσει πολλαπλούς τεχνικούς ελέγχους. Συνεπώς, η πρόσθεση των επιμέρους κατηγοριών θα οδηγούσε σε παραπλανητικό αποτέλεσμα.

Πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα από τους απατεώνες;

Ο σημαντικότερος κίνδυνος προκύπτει από τη δυνατότητα σύνδεσης της ταυτότητας ενός προσώπου με το όχημά του.

Ένα πλαστό μήνυμα που αφορά υπενθύμιση τεχνικού ελέγχου ή δήθεν πρόστιμο μπορεί να φαίνεται πολύ πιο πειστικό όταν περιλαμβάνει το σωστό ονοματεπώνυμο και τον πραγματικό αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.

Οι πληροφορίες που φέρεται να έχουν διαρρεύσει θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την εξατομίκευση απατών σχετικά με διαδικασίες έκδοσης ή μεταβίβασης άδειας κυκλοφορίας.