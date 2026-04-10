Χάλασε η μπαταρία του ηλεκτρικού; Αυτή η χώρα σου δίνει 8.600 ευρώ να αγοράσεις άλλο

Το νέο πρόγραμμα που τέθηκε σε εφαρμογή επιδοτεί με 6.400 ευρώ τις μπαταρίες που χρειάζονται επισκευή και εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό να συμβεί, επιδοτεί με 8.600 ευρώ την αγορά καινούργιου ηλεκτρικού οχήματος.

Με τις τιμές της βενζίνης να έχουν εκτοξευτεί στα ύψη λόγω του πολέμου στο Ιράν, δεν είναι λίγοι αυτοί που εξετάζουν την αγορά ενός καινούργιου ή μεταχειρισμένου ηλεκτρικού οχήματος για να καλύψουν τις μεταφορικές τους ανάγκες.

Ένας από τους μεγαλύτερους προβληματισμούς που έχουν όσοι σκέφτονται να αγοράσουν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, εκτός από την αυτονομία, είναι η ανθεκτικότητας της μπαταρίας και η αντοχή της στο πέρασμα των ετών.

Επιδοτείται η επισκευή και η αγορά καινούργιου οχήματος

Αυτή την ανησυχία έρχεται να λύσει ένα νέο πρόγραμμα που ξεκίνησε στην Καλιφόρνια με όνομα «The Zero-Emission Assurance Project» ή αλλιώς «ZAP», το οποίο έχει ως στόχο να βοηθήσει τους ιδιοκτήτες ηλεκτρικών οχημάτων να επισκευάσουν όσες μπαταρίες έχουν παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα ή η χωρητικότητά τους έχει μειωθεί σημαντικά.

Σύμφωνα με την California Post, το πρόγραμμα καλύπτει ζημιές έως και 6.400 ευρώ για ηλεκτρικά που δεν καλύπτονται από την εργοστασιακή εγγύηση κάποιου κατασκευαστή ενώ, σε περίπτωση που η μπαταρία δεν μπορεί να επισκευαστεί, το πρόγραμμα επιδοτεί την αγορά καινούργιου ηλεκτρικού οχήματος με 8.600 ευρώ.

Δεν λείπουν οι προϋποθέσεις

Υπάρχουν όμως κάποιες προϋποθέσεις. Αρχικά, το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που έχουν ήδη αγοράσει κάποιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, επομένως, δεν αφορά αυτούς που πρόκειται να αγοράσουν κάποιο καινούργιο ή μεταχειρισμένο ηλεκτρικό και να επωφεληθούν στη συνέχεια από το πρόγραμμα. Επίσης, προϋπόθεση για να επισκευαστούν οι μπαταρίες, είναι η χωρητικότητά τους να έχει πέσει κάτω από 70% της αρχικής.

Τέλος, στη λίστα των διαθέσιμων οχημάτων, περιλαμβάνονται τα plug-in υβριδικά και τα αμιγώς ηλεκτρικά με μπαταρία ή με σύστημα κυψελών υδρογόνου, ωστόσο δεν περιλαμβάνονται τα αυτοφορτιζόμενα υβριδικά οχήματα.

Μέχρι τώρα, το πρόγραμμα δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλές. Η Lindsay Buckley, εκπρόσωπος του οργανισμού California Air Resources Board που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη της ηλεκτρική κινητικότητας δήλωσε: «Κανένα ηλεκτρικό όχημα δεν έχει επισκευαστεί μέσω του προγράμματος ακόμη. Λίγα οχήματα έχουν υποβληθεί σε ελέγχους».