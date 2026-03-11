Χαμόγελα στην Τουρκία: Πώς απογειώνεται η αυτοκινητοβιομηχανία της χώρας

Η συμπερίληψη της Τουρκίας στην απαίτηση «Made in Europe» εκτιμάται ότι θα μετατρέψει τη χώρα σε έναν ολοκληρωμένο εταίρο του οικοσυστήματος της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Τον κώδωνα του κινδύνου είχε κρούσει πρόσφατα η Τουρκία, υπό το φόβο ότι η μη συμπερίληψή της στον «Νόμο για την Επιτάχυνση της Βιομηχανίας» θα προκαλούσε ισχυρό πλήγμα σε κρίσιμους βιομηχανικούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένης της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Σύμφωνα, ωστόσο, με πρόσφατες δηλώσεις του εκτελεστικού αντιπροέδρου της Κομισιόν, Στεφάν Σεζουρνέ, κάθε χώρα που διαθέτει ήδη εμπορικές συμφωνίες με το μπλοκ θα επιτρέπεται να συμμετέχει στο πλαίσιο της απαίτησης «Made in Europe».

Σημειώνεται ότι το “Made in Europe” αποτελεί έναν μηχανισμό τοπικού περιεχομένου, ο οποίος προβλέπει ότι σε στρατηγικούς τομείς, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, ένα ελάχιστο ποσοστό της αξίας ενός προϊόντος ου χρηματοδοτείται με δημόσιο χρήμα θα πρέπει να παράγεται εντός Ευρώπης.

«Οι αξιόπιστοι εταίροι μας, δηλαδή εκείνοι με τους οποίους έχουμε εμπορικές δεσμεύσεις, θα συμπεριληφθούν στο σύστημα εφόσον τηρούν τις υποχρεώσεις τους βάσει αμοιβαιότητας», εξήγησε ο Στεφάν Σεζουρνέ.

Ακόμα περισσότερο φως στο θέμα της συμπερίληψης στην Τουρκίας στην απαίτηση “Made in Europe” έριξε Ευρωπαίος αξιωματούχος, μιλώντας στην «Καθημερινή». Όπως ανέφερε, η Τουρκία θα εξαιρεθεί από δημόσιες συμβάσεις, καθώς παραμένει σε εκκρεμότητα ο εκσυγχρονισμός της τελωνειακής ένωσης, που αφορά και αυτό το κομμάτι. Όμως, για δημόσια προγράμματα και διαγωνισμούς, εφόσον υπάρχει η τελωνειακή ένωση, η Τουρκία θα έχει πρόσβαση, εκτός εάν στα δικά της δημόσια προγράμματα και διαγωνισμούς αποκλείει προϊόντα που προέρχονται από την ΕΕ. Σε μια τέτοια περίπτωση, μάλιστα, «αυτό θα αποτελούσε διαπραγματευτικό μας μοχλό για αποκλεισμό της», εξήγησε η ίδια πηγή στην «Κ».

Αισιοδοξία από την Τουρκία

Ο υπουργός Εμπορίου της Τουρκίας, Ομέρ Μπολάτ, χαιρέτισε την εξέλιξη, δηλώνοντας σε ανάρτησή του στην τουρκική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης NSosyal ότι η επιβεβαίωση της νομικής βάσης για τη συμπερίληψη της Τουρκίας αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα στις διμερείς εμπορικές σχέσεις.

Όπως αναφέρουν τουρκικά δημοσιεύματα, η συμπερίληψη της Τουρκίας στην απαίτηση «Made in Europe» αναμένεται να αποτρέψει τον σημαντικό κίνδυνο επιβολής νέων δασμών που διαφορετικά θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας, ιδιαίτερα στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, παρά την ύπαρξη της τελωνειακής ένωσης.

Από τη μεριά του, ο Μπαράν Τσελίκ, πρόεδρος της Ένωσης Εξαγωγέων Αυτοκινητοβιομηχανίας (UIB), δήλωσε στο πρακτορείο Anadolu ότι μια πολιτική αποκλεισμού θα έβλαπτε τόσο τους Τούρκους κατασκευαστές όσο και το βαθιά ενοποιημένο ευρωπαϊκό οικοσύστημα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Σημείωσε ότι η κίνηση αυτή θα σηματοδοτήσει την αναβάθμιση της τουρκικής αυτοκινητοβιομηχανίας από ένα απλό κέντρο παραγωγής σε έναν ολοκληρωμένο εταίρο του οικοσυστήματος της αυτοκινητοβιομηχανίας.

«Η συμπερίληψη της Τουρκίας θα διασφαλίσει επίσης την απρόσκοπτη ροή των εξαγωγών μας προς την ΕΕ και θα ενισχύσει τη θέση μας στη στρατηγική της ΕΕ για τη μείωση της εξάρτησής της από την Κίνα, ενώ παράλληλα θα επιτρέψει στη εγχώρια βιομηχανία προμηθευτών μας να επωφεληθεί άμεσα από τα κονδύλια πράσινης μετάβασης και τα κίνητρα για έρευνα και ανάπτυξη που παρέχει η ΕΕ», δήλωσε.

Το περασμένο έτος η τουρκική αυτοκινητοβιομηχανία παρέμεινε ο κορυφαίος εξαγωγικός κλάδος της χώρας, με εξαγωγές αξίας 41,5 δισ. δολαρίων. Ο κλάδος σημείωσε αύξηση 11,6% συγκριτικά με το 2024, ενώ αντιπροσώπευσε το 17,5% του συνόλου των εξαγωγών της χώρας. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών της Τουρκίας έφτασαν σε ιστορικό υψηλό, στα 273,4 δισ. δολάρια το 2025, αυξημένες κατά 4,5% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.