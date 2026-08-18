Χαμός στη Γερμανία: Κόπηκαν 51 κλήσεις μέσα σε μόλις 13 λεπτά – Ποιος ο λόγος

Δεκάδες οδηγοί στη Γερμανία αγνόησαν τη σήμανση σε κλειστή λωρίδα αυτοκινητοδρόμου, με την αστυνομία να καταγράφει δεκάδες παραβάσεις.

Μια ολιγόλεπτη παρουσία σε έναν ελληνικό αυτοκινητόδρομο είναι αρκετή για να διαπιστώσει κανείς ότι αρκετοί οδηγοί δεν τηρούν τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Τροχαίες παραβάσεις, βέβαια, σημειώνονται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες -έστω σε μικρότερο βαθμό. Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό που σημειώθηκε πριν λίγες μέρες στη Γερμανία, όπου μέσα σε μόλις 13 λεπτά η Αστυνομία κατέγραψε 51 παραβάσεις στον αυτοκινητόδρομο A1, στη Βρέμη.

Ειδικότερα, την Τετάρτη 22 Ιουλίου, η Τροχαία έκλεισε τη δεξιά λωρίδα του αυτοκινητοδρόμου A1 στη Βρέμη, με κατεύθυνση προς το Αμβούργο, επειδή ένα φορτηγό που είχε ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης έπρεπε να επισκευαστεί.

Όπως αναφέρουν γερμανικά δημοσιεύματα, αρκετά συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας πριν από το σημείο του περιστατικού γνωστοποιούσαν στους οδηγούς το κλείσιμο της λωρίδας με κόκκινες, διασταυρωμένες διαγώνιες γραμμές (“Χ”).

Πολλοί οδηγοί, ωστόσο, αδιαφόρησαν για τη σήμανση που υποδείκνυε απαγόρευση χρήσης της συγκεκριμένης λωρίδας, συνεχίζοντας να κινούνται σε αυτή, μέχρι να επέμβει η αστυνομία.

Άλλοι χρησιμοποίησαν ακόμη και τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης για να παρακάμψουν τα εμπόδια και να φτάσουν ταχύτερα στον προορισμό τους.

Ως αποτέλεσμα, οι αστυνομικοί κατέγραψαν 51 παραβάσεις μέσα σε μόλις 13 λεπτά. Σε βάρος όλων των οδηγών κινήθηκαν διοικητικές διαδικασίες για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν συνολικά πρόστιμα ύψους 9.180 ευρώ και 51 βαθμούς στο μητρώο οδήγησής τους.

Λίγες μέρες αργότερα, η αστυνομία της Βρέμης αξιοποίησε τα συγκεκριμένα περιστατικά ως αφορμή για να απευθύνει εκ νέου μια επείγουσα έκκληση προς όλους τους οδηγούς, ενόψει της περιόδου των διακοπών και της αυξημένης ταξιδιωτικής κίνησης.

«Ένας κόκκινος σταυρός πάνω από μια λωρίδα σημαίνει, χωρίς καμία εξαίρεση: Δεν επιτρέπεται η χρήση της συγκεκριμένης λωρίδας».

Die #Polizei #Bremen nimmt Vorfälle der vergangenen Woche auf der #A1 zum Anlass, eindringlich an alle Verkehrsteilnehmenden zu appellieren: Ein rotes Kreuz über einem Fahrstreifen bedeutet ausnahmslos: Dieser Fahrstreifen darf nicht benutzt werden. ➡️ https://t.co/chkbLwyYdI — Polizei Bremen (@BremenPolizei) July 26, 2026

Το πρόστιμο για Λ.Ε.Α. στην Ελλάδα

Υπενθυμίζεται ότι στην Ελλάδα, η αδικαιολόγητη χρήση της Λ.Ε.Α. επισύρει πρόστιμο ύψους 150 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 40 ημέρες, καθώς εντάσσεται στην κατηγορία των παραβάσεων αντικοινωνικής συμπεριφοράς.

Επιπροσθέτως, σε περίπτωση διάπραξης για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα ετών, στον οδηγό επιβάλλονται διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ και το διοικητικό μέτρο της αφαίρεσης της άδειας οδήγησης για 180 ημέρες.