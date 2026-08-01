Changan: Μεταξύ των κορυφαίων κινεζικών brands με διεθνή παρουσία

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η Changan συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων κινεζικών brands με διεθνή παρουσία.

Ειδικότερα, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η μάρκα συμπεριλήφθηκε στην κατάταξη 2026 Kantar Brandz Chinese Global Brand Builders Top 50, κατακτώντας μάλιστα την υψηλότερη θέση που έχει επιτύχει μέχρι σήμερα.

Η Kantar Brandz αποτελεί μία από τις πλέον αναγνωρισμένες διεθνώς πλατφόρμες αξιολόγησης της αξίας και της δυναμικής των εμπορικών σημάτων. Η ετήσια κατάταξη Chinese Global Brand Builders Top 50, που καταρτίζεται από την Kantar, κορυφαίο οργανισμό στους τομείς της έρευνας αγοράς και της ανάλυσης καταναλωτικής συμπεριφοράς, αξιολογεί τις κινεζικές μάρκες με τη μεγαλύτερη επιτυχία στις διεθνείς αγορές.

Η αξιολόγηση βασίζεται τόσο στην οικονομική τους απόδοση όσο και στην αντίληψη εκατομμυρίων καταναλωτών παγκοσμίως, εξετάζοντας δείκτες όπως η αναγνωρισιμότητα, η εμπιστοσύνη, η προτίμηση και η συνολική αξία του brand.

«Η νέα αυτή διάκριση αντικατοπτρίζει τη συνεχή επένδυση της Changan στην καινοτομία, την ηλεκτροκίνηση, τις έξυπνες τεχνολογίες και τη δημιουργία προϊόντων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των οδηγών σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα, επιβεβαιώνει την επιτυχημένη υλοποίηση της διεθνούς στρατηγικής Vast Ocean Plan, μέσω της οποίας η εταιρεία επεκτείνει διαρκώς την παρουσία της σε περισσότερες από 90 χώρες και περιοχές», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Changan.

Στην Ελλάδα, η Changan εκπροσωπείται από την Autohellas, έχοντας ήδη παρουσιάσει τα νέα Deepal S07 και Deepal S05, δύο μοντέλα που εκφράζουν τη σύγχρονη σχεδιαστική φιλοσοφία και την προηγμένη τεχνολογική ταυτότητα της μάρκας.