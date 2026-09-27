Χεφέι: Το κινεζικό θαύμα της ηλεκτροκίνησης που διχάζει

Το «μοντέλο της Χεφέι» έχει γίνει στην Κίνα συνώνυμο του τρόπου με τον οποίο μπορεί να δημιουργηθεί μια βιομηχανική υπερδύναμη υψηλής τεχνολογίας.

Στα προάστια της Χεφέι, της εμβληματικής πόλης των τεχνολογικών φιλοδοξιών της Κίνας, οι γραμμές συναρμολόγησης των εργοστασίων παράγουν αδιάκοπα ηλεκτρικά οχήματα, οθόνες και ημιαγωγούς, ενώ μηχανικοί σχεδιάζουν τις επόμενες τεχνολογικές καινοτομίες μέσα από λαμπερούς γυάλινους πύργους.

Όμως, η εικόνα είναι λιγότερο αισιόδοξη στο κέντρο της πόλης, όπου καταστηματάρχες κάθονται σε σχεδόν άδεια καταστήματα παρακολουθώντας τον κόσμο να περνά, ενώ πωλητές που κρατούν πινακίδες φωνάζουν για τις τελευταίες προσφορές, σημειώνει το Reuters.

«Η Χεφέι γνωρίζει άνθηση, αλλά εμείς δεν την αισθανόμαστε», δήλωσε η Sarah Meng, η οποία διατηρεί ένα κοσμηματοπωλείο στον κεντρικό εμπορικό δρόμο. Όπως είπε, αναμένει ότι οι πωλήσεις των ασημένιων κολιέ, βραχιολιών και μενταγιόν της θα μειωθούν κατά 10% έως 20% φέτος.

Η Χεφέι έχει εξελιχθεί σε μια ιστορία δύο διαφορετικών οικονομιών -από τη μία πλευρά, μια έκρηξη της υψηλής τεχνολογίας και της μεταποίησης που την έχει κατατάξει στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες πόλεις της Κίνας και, από την άλλη, καταναλωτές που περιορίζουν τις δαπάνες τους.

«Οι επιχειρήσεις είναι σαφώς χειρότερες σε σχέση με πριν από μερικά χρόνια. Ο κόσμος αισθάνεται λιγότερο σίγουρος για την οικονομία και η αγοραστική του δύναμη έχει μειωθεί», δήλωσε ο Yu Yucan, 37 ετών, ο οποίος διατηρεί ένα εστιατόριο στην πόλη. «Μερικές επιχειρήσεις ευημερούν, αλλά οι περισσότερες δυσκολεύονται», τόνισε.

Η Χεφέι, περίπου τρεις ώρες με τρένο υψηλής ταχύτητας δυτικά της Σαγκάης, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της προσπάθειας της Κίνας να δημιουργήσει εθνικούς πρωταθλητές μέσω γενναιόδωρων κρατικών επενδύσεων.

Η πόλη φιλοξενεί γνωστές εταιρείες όπως η ChangXin Memory Technologies (CXMT), κατασκευάστρια τσιπ DRAM που είναι απαραίτητα για την τεχνητή νοημοσύνη και πραγματοποίησε φέτος τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά μετοχών στην Ασία, η BOE Technology Group, κατασκευάστρια οθονών, και η NIO, η οποία αναπτύσσει ηλεκτρικά οχήματα.

Όμως, η επιτυχία της Χεφέι αναδεικνύει επίσης ένα διευρυνόμενο χάσμα στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Καθώς το Πεκίνο κατευθύνει πιστώσεις και δημοσιονομικούς πόρους προς τη βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας, με στόχο να μειώσει την εξάρτηση της οικονομίας από την αγορά ακινήτων και να ενισχύσει την τεχνολογική αυτάρκεια, οι καταναλωτές δεν αγοράζουν αρκετά από τα προϊόντα που παράγουν αυτές οι επιχειρήσεις.

Αυτό οδηγεί σε αύξηση των εξαγωγών και εντείνει τις εντάσεις με τους εμπορικούς εταίρους της Κίνας. Η εκρηκτική άνοδος των κινεζικών εξαγωγών αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα βασικά θέματα στο περιθώριο της αναμενόμενης συνόδου αυτού του μήνα μεταξύ του προέδρου Xi Jinping και του προέδρου Donald Trump στην Ουάσιγκτον.

Ραγδαία άνοδος, αυξανόμενες ανισορροπίες

Το «μοντέλο της Χεφέι» έχει γίνει στην Κίνα συνώνυμο του τρόπου με τον οποίο μπορεί να δημιουργηθεί μια βιομηχανική υπερδύναμη υψηλής τεχνολογίας.

Στο πλαίσιο αυτού του μοντέλου, η Χεφέι άρχισε το 2008 να διασώζει πολλά υποσχόμενες αλλά ζημιογόνες επιχειρήσεις, επενδύοντας παράλληλα σε στρατηγικούς κλάδους και προσφέροντας κίνητρα για την προσέλκυση εταιρειών υψηλής τεχνολογίας στην πόλη.

Η οικονομία της έχει υπερδιπλασιαστεί μέσα σε μία δεκαετία, προσελκύοντας εργαζομένους και αποφοίτους πανεπιστημίων, καθώς ο πληθυσμός ξεπέρασε τα 10 εκατομμύρια. Πέρσι, η Χεφέι παρήγαγε περίπου 1,37 εκατομμύρια ηλεκτρικά οχήματα -περίπου ένα στα 12 αυτοκίνητα που κατασκευάζονται σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Η τοποθεσία της Χεφέι στο Δέλτα του ποταμού Γιανγκτσέ, η μεγάλη δεξαμενή πανεπιστημιακού ανθρώπινου δυναμικού και η άφθονη προσφορά εργατικού δυναμικού της έδωσαν μια ισχυρή βάση. Το χαρακτηριστικό που την ξεχωρίζει, ωστόσο, ήταν η προθυμία της να διαθέσει κρατικά κεφάλαια από νωρίς -συχνά πριν ακόμη εμφανιστούν ιδιώτες επενδυτές.

Όμως, η επιτυχία της Χεφέι αναδεικνύει και έναν ευρύτερο κίνδυνο. Η Κίνα έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία κατά του «εσωτερικού ανταγωνισμού» , με στόχο να περιορίσει τους πολέμους τιμών και την πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα, καθώς η πτώση των εταιρικών κερδών και οι αποπληθωριστικές πιέσεις αποκαλύπτουν τον κίνδυνο οι τοπικές κυβερνήσεις να προωθούν όλες τους ίδιους κλάδους.

«Υπάρχουν χρήσιμα διδάγματα που μπορούν να αντληθούν από τις επιτυχημένες περιοχές της Κίνας. Ωστόσο, δεν θα ήταν καλή ιδέα να επιχειρηθεί η αντιγραφή και η γενικευμένη εφαρμογή της στρατηγικής μιας συγκεκριμένης τοπικής κυβέρνησης ή περιοχής», δήλωσε ο Louis Kuijs, επικεφαλής οικονομολόγος Ασίας-Ειρηνικού στη S&P Global Ratings. «Κάτι τέτοιο θα ενείχε τον κίνδυνο επανάληψης, εντονότερου εσωτερικού ανταγωνισμού και περαιτέρω ενίσχυσης των ανισορροπιών μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην Κίνα».