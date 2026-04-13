Chery: Εξετάζει την επέκταση της παραγωγής στην Ευρώπη

Μία από τις πιθανές τοποθεσίες φαίνεται ότι είναι η Γαλλία.

Συνεργασίες με άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες, ώστε να χρησιμοποιεί υφιστάμενα εργοστάσια επί ευρωπαϊκού εδάφους αναζητά η Chery, όπως δήλωσαν ανώτατα στελέχη της κινεζικής εταιρείας στο Παρίσι.

«Η εταιρεία αναζητά επιπλέον παραγωγικές δυνατότητες στην Ευρώπη», δήλωσε ο Lionel French Keogh, εμπορικός διευθυντής της Chery για τη Γαλλία στο Reuters στο περιθώριο εκδήλωσης λανσαρίσματος των εμπορικών σημάτων Omoda και Jaecoo στη χώρα, που πραγματοποιήθηκε αργά την Παρασκευή, 10 Απριλίου.

Ο πρόεδρος της Chery, Yin Tongyue, επισήμανε στους δημοσιογράφους ότι η εταιρεία προτιμά να αξιοποιεί υπάρχουσα παραγωγική δυναμικότητα αντί να επενδύει σημαντικά σε ένα νέο εργοστάσιο συναρμολόγησης.

«Αυτές οι διαδικασίες απαιτούν χρόνο και αφοσίωση, αλλά κυρίως τη δημιουργία των κατάλληλων τοπικών συνεργασιών», ανέφερε ο Yin. «Ελπίζω πραγματικά ότι θα έχουμε νέα να μοιραστούμε μαζί σας τους επόμενους μήνες».

Η κινεζική μάρκα αρνήθηκε να σχολιάσει με ποιες αυτοκινητοβιομηχανίες βρίσκεται σε συζητήσεις ή σε πόσες χώρες εξετάζονται επενδύσεις, αν και ο Yin ανέφερε ότι η Γαλλία βρίσκεται στη λίστα των πιθανών τοποθεσιών.

Όπως και η κινεζική ανταγωνίστρια BYD, η Chery έχει σημειώσει ταχεία ανάπτυξη από τότε που ξεκίνησε τις πωλήσεις στην Ευρώπη το 2023. Πέρυσι, οι πωλήσεις της στην ήπειρο αυξήθηκαν σχεδόν κατά 6 φορές, φτάνοντας τα 120.147 οχήματα από 17.035 το 2024, σύμφωνα με στοιχεία της συμβουλευτικής εταιρείας αυτοκινήτου Dataforce.

Η Chery, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αυτοκινήτων της Κίνας, έχει ήδη επενδύσει μέσω μιας κοινοπραξίας με την Ebro σε ένα πρώην εργοστάσιο συναρμολόγησης της Nissan στη Βαρκελώνη. Η αυτοκινητοβιομηχανία στοχεύει να φτάσει την παραγωγή των 200.000 μονάδων ετησίως σε αυτό το εργοστάσιο έως το 2029.

Με πληροφορίες από Reuters