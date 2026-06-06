Chery: Παραγωγή αυτοκινήτων στο εργοστάσιο της Nissan στο Σάντερλαντ

Nissan και Chery έχουν υπογράψει μια καταρχήν συμφωνία για την παραγωγή κινεζικών αυτοκινήτων στο εργοστάσιο της ιαπωνικής μάρκας στο Σάντερλαντ του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στο εργοστάσιο της Nissan στο Σάντερλαντ του Ηνωμένου Βασιλείου θα αρχίσουν να κατασκευάζονται τα αυτοκίνητα της Chery και των μαρκών που βρίσκονται υπό την σκεπή της, όπως η Omoda & Jaecoo και η Lepas, από το επόμενο έτος.

Η Nissan συμφώνησε να χρησιμοποιήσει μέρος των γραμμών παραγωγής της στο εργοστάσιο για την κατασκευή αυτοκινήτων του κινεζικού ομίλου, επιδιώκοντας να αξιοποιήσει τις εγκαταστάσεις της πιο αποτελεσματικά.

Ακόμη οι δύο πλευρές δεν έχουν φτάσει σε πλήρη συμφωνία και για αυτό οι συνομιλίες συνεχίζονται. Το επόμενο διάστημα, θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες, όπως σχετικά με το ποια μοντέλα θα κατασκευαστούν στη μονάδα.

Το εργοστάσιο της Nissan στο Σάντερλαντ έχει την ικανότητα να κατασκευάζει περισσότερα από 500.000 αυτοκίνητα ετησίως, αλλά λόγω της πτώσης της ζήτησης, ο όγκος παραγωγής κυμαίνεται κοντά στα 250.000 αυτοκίνητα.

Ο Massimiliano Messina, πρόεδρος της Nissan για την Ευρώπη, δήλωσε: «Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα για τις δραστηριότητές μας. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την Chery International UK τους επόμενους μήνες για να οριστικοποιήσουμε μια συμφωνία που θα ωφελήσει και για τις δύο εταιρείες».

Εκπρόσωπος της Chery δήλωσε ότι η συμφωνία ήταν μέρος μιας «συνεχιζόμενης αξιολόγησης μελλοντικών ευκαιριών στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου». Ο ίδιος πρόθεσε ότι «το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει μια στρατηγικά σημαντική αγορά για τον όμιλο Chery και η εταιρεία θα συνεχίσει να διερευνά ευκαιρίες που υποστηρίζουν τις μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες της».