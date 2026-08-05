Chery: Πρώτη κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία με πάνω από 200.000 εξαγωγές σε έναν μήνα

Τον Ιούλιου η Chery παρέδωσε 202.533 οχήματα εκτός των συνόρων της, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 70,1% συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του περασμένου έτους.

Τα 202.533 οχήματα έφτασαν οι εξαγωγές του Ομίλου Chery τον Ιούλιο, με αποτέλεσμα να αναδειχθεί στην πρώτη κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία που απέστειλε περισσότερα από 200.000 αυτοκίνητα στο εξωτερικό μέσα σε έναν μόνο μήνα.

Ο αριθμός αυτός ήταν αυξημένος κατά 70,1% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι και αποτέλεσε νέο μηνιαίο ρεκόρ εξαγωγών για την εταιρεία, για πέμπτο συνεχόμενο μήνα.

Με αυτόν τον ρυθμό, στο εξωτερικό κατευθύνεται κατά μέσο όρο ένα όχημα Chery κάθε 16 δευτερόλεπτα, ανέφερε η εταιρεία. Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου τον Ιούλιο ανήλθαν σε 276.820 οχήματα, αυξημένες κατά 23,3% σε ετήσια βάση και σηματοδότησαν ρεκόρ σε επίπεδο ενός μήνα.

Οι πωλήσεις οχημάτων νέας ενέργειας (NEV) ανήλθαν σε 129.067 μονάδες, αυξημένες κατά 97,5% σε ετήσια βάση, ενώ ξεπέρασαν τις 100.000 μονάδες για τέταρτο συνεχόμενο μήνα.

Αυξημένες κατά 10,1% οι πωλήσεις το 7μηνο

Κατά τους πρώτους επτά μήνες του έτους, οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν σε 1.634.353 οχήματα, αυξημένες κατά 10,1% σε ετήσια βάση.

Οι σωρευτικές εξαγωγές ανήλθαν σε 1.146.350 μονάδες, αυξημένες κατά 71,2%, ενώ οι συνολικές πωλήσεις οχημάτων νέας ενέργειας ανήλθαν σε 604.305 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 42,3%.

Η εταιρεία επιταχύνει επίσης την τοπικοποίηση της παραγωγής της στο εξωτερικό. Στις 3 Ιουλίου, η Chery ξεκίνησε τη λειτουργία του εργοστασίου στο Rosslyn της Νότιας Αφρικής, το οποίο απέκτησε από τη Nissan, διατηρώντας και τους 692 εργαζομένους, ενώ αναμένει ότι θα στηρίξει σχεδόν 3.000 θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού.

Στα τέλη Ιουλίου, η Chery είχε περισσότερους από 20,16 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως, εκ των οποίων πάνω από 6,99 εκατομμύρια βρίσκονταν στο εξωτερικό. Οι συνολικές παγκόσμιες πωλήσεις του ομίλου ξεπέρασαν το όριο των 20 εκατομμυρίων τον Ιούλιο.