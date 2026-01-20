Chery: Ρεκόρ πωλήσεων το 2025 – Ξεπέρασε τις προσδοκίες στην Ελλάδα

Για 23η χρονιά η Chery αναδεικνύεται πρωταθλήτρια σε εξαγωγές, ενώ μέσα σε ένα 6μηνο ταξινόμησε πάνω από 1.000 αυτοκίνητα στην Ελλάδα.

Συνεχίζονται οι υψηλές εμπορικές πτήσεις της Chery, με την κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία να αναδεικνύεται πρωταθλήτρια σε εξαγωγές για 23η χρονιά. Στην Ελλάδα, η εταιρεία ξεπέρασε τις προσδοκίες σημειώνοντας 1.027 ταξινομήσεις, παρά το μικρό διάστημα παρουσίας της στην αγορά.

Συνολικά, την περασμένη χρονιά η Chery πούλησε 2.806.393 αυτοκίνητα παγκοσμίως, αριθμός που υποδηλώνει αύξηση 7,77% σε σχέση με τα 2.603.916 του 2024 και συνιστά νέο ρεκόρ. Σύμφωνα με την Chery, σχεδόν το σύνολο της αύξησης προήλθε από τη βελτίωση της εξαγωγικής της δραστηριότητας.

Συγκεκριμένα, οι 1.344.020 εξαγωγές το 2025 αντιπροσωπεύουν αύξηση 17,4% σε σχέση με το 2024 (1.144.588), όπως και νέο ρεκόρ, ενώ χαρίζουν στη μάρκα την πρωτιά σε εξαγωγές αυτοκινήτων μεταξύ όλων των κατασκευαστών της Κίνας, για 23η χρονιά.

Μέχρι σήμερα, περισσότερα από 18,5 εκατ. οχήματα της Chery έχουν κυκλοφορήσει σε όλες τις αγορές του πλανήτη στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Οι πωλήσεις της Chery στην Ελλάδα μέσα σε ένα εξάμηνο

Το λανσάρισμα της Chery στην ελληνική αγορά έγινε τον Ιούλιο του 2025, με τα SUV Tiggo 7 και Tiggo 8. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid σε plug-in hybrid εκδοχή, προηγμένα και πολυάριθμα συστήματα ασφαλείας και αυξημένη πρακτικότητα, σύστησαν δυναμικά τη μάρκα στο ελληνικό κοινό. Και από τον Σεπτέμβριο, το πιο προσιτό Chery Tiggo 4 ήρθε για να διευρύνει την απήχηση της μάρκας, διεκδικώντας σημαίνοντα ρόλο στην κατηγορία των B-SUV.

Το τελευταίο 3μηνο της χρονιάς, με το Tiggo 4 σε πλήρη διάθεση, οι ταξινομήσεις της Chery Greece γνώρισαν σημαντικά αύξηση, φτάνοντας τελικά συνολικά τα 1.027 αυτοκίνητα. Σημειώνεται ότι τον Δεκέμβριο η Chery βρέθηκε στην 9η θέση των πωλήσεων του μήνα και στην 1η μεταξύ των εταιρειών από την Κίνα, κλείνοντας με πολύ θετικό πρόσημο μια επιτυχημένη χρονιά.

Η Chery Greece, μέλος του Spanos Group, διαθέτει 12 σημεία πώλησης στην Ελλάδα, τα οποία θα ξεπεράσουν τα 15 τους πρώτους μήνες του 2027.

Η ανάπτυξη ενός μεγάλου δικτύου συνεργατών στην ελληνική επικράτεια ήταν προτεραιότητα για την Chery Greece, μέλος του Spanos Group, με 12 σημεία πώλησης, τα οποία θα ξεπεράσουν τα 15 τους πρώτους μήνες του 2026.

Στόχος της Chery για το 2026 είναι να πρωταγωνιστήσει στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, «προσφέροντας υβριδική τεχνολογία αιχμής, ασφάλεια, αξιοπιστία και μια νέα εμπειρία κινητικότητας που ξεπερνά κάθε προσδοκία», όπως αναφέρει η Chery Greece.