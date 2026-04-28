Chery: «Θέλουμε να είμαστε η Toyota και η Tesla μαζί»

Για την κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία το μυστικό της επιτυχίας κρύβεται στην κατασκευή οχημάτων με ποιότητα και προηγμένη τεχνολογία.

Έμπνευση από δύο διαφορετικές αυτοκινητοβιομηχανίες αντλεί η Chery, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αυτοκινήτων της Κίνας, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της μιλώντας στο Reuters.

Όπως εξήγησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της μάρκας, Yin Tongyue, βασικός πυλώνας της είναι η στρατηγική “double T”, που σημαίνει “Toyota συν Tesla”. Για την Chery, λοιπόν, το μυστικό της επιτυχίας κρύβεται στην παραγωγή αυτοκινήτων με ποιότητα που θα κερδίζει τους πελάτες μακροπρόθεσμα και με προηγμένη τεχνολογία που θα προσελκύει νεότερους αγοραστές.

Το Reuters αναφέρει ότι η Chery και οι ανταγωνιστές της, BYD και Geely, συγκαταλέγονται μεταξύ των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών που ανατρέπουν την παγκόσμια βιομηχανία με προηγμένα ηλεκτρικά οχήματα σε τιμές που οι παραδοσιακοί κατασκευαστές δεν μπορούν να ανταγωνιστούν.

Επιπροσθέτως, η Chery εξετάζει το ενδεχόμενο να προσθέσει παραγωγική δυναμικότητα στο εργοστάσιό της στη Βαρκελώνη, και ταυτόχρονα αναζητά περισσότερες ευκαιρίες για να μοιραστεί εγκαταστάσεις παραγωγής με ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες.

Η Chery πούλησε 2,8 εκατομμύρια αυτοκίνητα πέρυσι, αυξημένα κατά σχεδόν 8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με στοιχεία του κλάδου.

Στη ελληνική αγορά πολιορκητικός κριός της μάρκας είναι το Chery Tiggo 4 που το πρώτο τρίμηνο του έτους έχει διατεθεί σε 697 μονάδες.