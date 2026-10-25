To Citroën 2CV αποκαλείται «Deuche» ή «Deudeuche» στη Γαλλία, αλλά διαθέτει πολλά διαφορετικά παρατσούκλια σε όλο τον κόσμο.

Ελάχιστα αυτοκίνητα μπορούν να καυχηθούν ότι ο κόσμος τα αποκαλεί συχνότερα με ένα παρατσούκλι παρά με το επίσημο όνομά τους. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με το Citroën 2CV, το οποίο στη Γαλλία είναι γνωστό με το χαϊδευτικό «Deudeuche». Ωστόσο, το εμβληματικό μοντέλο, που αναμένεται να αναγεννηθεί ως ηλεκτρικό το 2028, έχει αποκτήσει πολλά ακόμη παρατσούκλια σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Deudeuche. Δεν χρειάζεται να εξηγήσει κανείς στη Γαλλία σε ποιο αυτοκίνητο αναφέρεται, αφού σχεδόν κάθε Γάλλος γνωρίζει ότι πρόκειται για το χαϊδευτικό όνομα του Citroën 2CV. Η ονομασία αυτή επιλέχθηκε λόγω της αρχικής, ιδιαίτερα χαμηλής φορολογικής ισχύος της, που αντιστοιχούσε σε μόλις δύο φορολογικούς ίππους.

Το μοντέλο είναι επίσης γνωστό ως Deuche ή Deux-Pattes -δηλαδή «Δύο Πόδια»- μια αναφορά στον μικρό δικύλινδρο κινητήρα του, ο οποίος απέδιδε μόλις 9 ίππους στις πρώτες εκδόσεις.

Το 2CV, ωστόσο, έχει αποκτήσει πολλά ακόμη παρατσούκλια σε ολόκληρο τον κόσμο. Και αυτό δεν προκαλεί έκπληξη: κατά τη διάρκεια της εξαιρετικά μακράς, 42χρονης πορείας του, κατασκευάστηκαν περισσότερα από 5,1 εκατομμύρια αυτοκίνητα, σε περίπου δέκα χώρες, σημειώνει η L’argus.



Η παραγωγή πραγματοποιήθηκε, φυσικά, στη Γαλλία, στο Levallois-Perret και στο Παρίσι, στις εγκαταστάσεις του Quai de Javel. Παράλληλα, το 2CV κατασκευάστηκε σε πέντε ακόμη ευρωπαϊκές χώρες: στο Βέλγιο, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Σλοβενία. Η παραγωγή του επεκτάθηκε επίσης στην Αργεντινή, στη Χιλή, στο Ιράν και στο Βιετνάμ.

Τα παρατσούκλια

Ανάμεσα στα πολλά παρατσούκλια του 2CV, ορισμένα προέρχονται απευθείας από το όνομά του, όπως τα Deuche και Deudeuche στη Γαλλία.

Το ίδιο συμβαίνει στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και στην Ιταλία, όπου χρησιμοποιούνται οι μεταφράσεις της ονομασίας «Deux-Chevaux»: Dos Caballos στα ισπανικά, Dois Cavalos στα πορτογαλικά και Due Cavalli στα ιταλικά.

Άλλες χώρες προτίμησαν πιο πρωτότυπες, φωνητικές εκδοχές. Στη γερμανόφωνη Ελβετία, για παράδειγμα, το λένε Döschwo, ενώ στη Ρωσία συναντάμε τις ονομασίες De-chvo ή dechevo. Στη δεύτερη περίπτωση υπάρχει και ένα λογοπαίγνιο, καθώς η λέξη dechevo σημαίνει «φθηνό» στα ρωσικά.

Μοιάζει το 2CV με πάπια;

Στις περισσότερες χώρες, το Citroën 2CV έχει αποκτήσει παρατσούκλια εμπνευσμένα από ζώα. Κάποιες φορές σχετίζονται με την εμφάνισή του και άλλες όχι.

Στη Γερμανία, το δημοφιλές γαλλικό αυτοκίνητο συνδέθηκε με την πάπια και έγινε γνωστό ως Die Ente. Το ίδιο συμβαίνει στην Τσεχία, όπου αποκαλείται Kachna, και στην Ουγγαρία, όπου είναι γνωστό ως Kacsa.

Στη Δυτική Φρισία, μια περιοχή στα βόρεια του, τοαποκαλείται ακόμη και «», με την ονομασία

Οι Ολλανδοί, ωστόσο, είναι κάπως πιο αυστηροί με το μικρό Citroën, καθώς συχνά το χαρακτηρίζουν «το ασχημόπαπο», χρησιμοποιώντας την ονομασία Lelijk Eendje ή την αγγλική έκφραση Ugly Duckling. Το παρατσούκλι αυτό προέρχεται από μια έκφραση που χρησιμοποίησε ένας δημοσιογράφος κατά την παρουσίαση του αυτοκινήτου.

Από πού προέρχεται η έκφραση «τέσσερις τροχοί κάτω από μια ομπρέλα»

Σήμερα, η έκφραση «τέσσερις τροχοί κάτω από μια ομπρέλα» παραπέμπει σε μια χαλαρή, τουριστική βόλτα με αυτοκίνητο. Η φράση, όμως, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Pierre-Jules Boulanger, πρόεδρο της Citroën από το 1937, προκειμένου να συνοψίσει τις προδιαγραφές του πρότζεκτ TPV (Toute Petite Voiture — «Πολύ Μικρό Αυτοκίνητο»), το οποίο είχε αναθέσει στον μηχανικό André Lefebvre.

Οι απαιτήσεις ήταν απλές και συγκεκριμένες:

«Ζητήστε από τις υπηρεσίες σας να σχεδιάσουν ένα αυτοκίνητο που θα μπορεί να μεταφέρει δύο αγρότες με ξύλινα τσόκαρα, 50 κιλά πατάτες ή ένα μικρό βαρελάκι κρασί, με μέγιστη ταχύτητα 60 χλμ./ώρα και κατανάλωση τριών λίτρων βενζίνης ανά 100 χιλιόμετρα. Η άνεσή του πρέπει να είναι άψογη, καθώς τα καλάθια με τα αυγά που θα μεταφέρονται στο πίσω μέρος πρέπει να φτάνουν στον προορισμό τους άθικτα».



Σαλιγκάρι, βάτραχος, κατσίκα: Η παρέλαση των ζώων συνεχίζεται

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το προφίλ του 2CV θυμίζει σαλιγκάρι από μέταλλο. Έτσι προέκυψε το παρατσούκλι Tin Snail, δηλαδή «Μεταλλικό Σαλιγκάρι».

Οι Δανοί, από την άλλη, βλέπουν σε αυτό ένα αλογάκι, εξαιτίας των έντονων κλίσεων του αμαξώματος λόγω της ανάρτησης. Με περισσότερη ειρωνεία, το αποκαλούν και «Jaguar του φοιτητή».

Στη Νότια Αμερική, οι Αργεντινοί και οι Χιλιανοί προτιμούν το Rana, που σημαίνει «βάτραχος». Στη γαλλόφωνη Ελβετία συναντάμε το Deux-Lapins, δηλαδή «Δύο Κουνέλια», ενώ στη Σενεγάλη το Auto-mbott, που αποδίδεται ως «Αυτοκίνητο-Φρύνος».

Ο κατάλογος των ζώων δεν τελειώνει εδώ. Οι Ισπανοί, μάλιστα, φαίνεται πως διαθέτουν ιδιαίτερα ζωηρή φαντασία. Ανάμεσα στα παρατσούκλια που χρησιμοποιούν για το 2CV είναι:

– Cabrilla: «Μικρή Κατσίκα».

– Burra: «Γαϊδούρα» ή, μεταφορικά, ένα ακούραστο ζώο εργασίας.

– Pava: «Γαλοπούλα», ονομασία που χρησιμοποιείται κυρίως στη νότια Ισπανία για τις εκδόσεις Fourgonnette.

Οι Ισπανοί συνδέουν επίσης το 2CV με την Cirila, έναν χαρακτήρα κόμικ που κυκλοφορούσε με ένα τέτοιο αυτοκίνητο στην Ισπανία της δεκαετίας του 1960.

Τα πιο παράξενα παρατσούκλια του 2CV

Υπάρχουν, φυσικά, και παρατσούκλια που δεν χωρούν εύκολα σε κάποια κατηγορία.

Στο Βέλγιο, όπου το 2CV κατασκευαζόταν κοντά στις Βρυξέλλες, οι ολλανδόφωνοι κάτοικοι χρησιμοποιούν το De Geitje, δηλαδή «Μικρή Κατσίκα». Οι γαλλόφωνοι Βαλόνοι, αντίθετα, προτιμούν τα Deux-Poils ή Deux-Pipes.

Στη Νορβηγία, θυμίζει σιδερένιο κρεβάτι και αποκαλείται Jernsenga, ενώ στη Φινλανδία το Rättisitikka παραπέμπει σε ένα «Citroën από κουρέλια», λόγω της αφαιρούμενης υφασμάτινης οροφής του.

Στις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας -στη Σλοβενία, στην Κροατία και στη Σερβία- το Spacek, που σημαίνει «μικρό τέρας», είναι συχνά πιο γνωστό από την επίσημη ονομασία του αυτοκινήτου.

Στο Ιράν, μια ακόμη χώρα όπου κατασκευάστηκε το 2CV, το μοντέλο συνδέθηκε ειρωνικά με ένα λιοντάρι που βρυχάται, με τις ονομασίες Jian ή Zhian. Οι Τυνήσιοι, από την άλλη, δεν μπήκαν σε πολλές λεπτομέρειες και το αποκαλούν Karkassa, λέξη που σημαίνει κυριολεκτικά «κουφάρι» ή «παλιοσίδερα».



Τέλος, υπάρχουν και παρατσούκλια που συνδέονται με τις παράγωγες εκδόσεις του μοντέλου. Στη Χιλή, η έκδοση ονομάστηκε Citroneta, από τον συνδυασμό των λέξεων Citroën και camioneta.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου της Αλγερίας, ο γαλλικός στρατός χρησιμοποίησε μια τροποποιημένη έκδοση του 2CV Fourgonnette, η οποία απέκτησε τα παρατσούκλια «Jules» και «Η Τρομοκρατία του Djebel».

Το Citroën 2CV, λοιπόν, δεν έγινε θρύλος μόνο χάρη στην απλότητα, την πρακτικότητα και την ξεχωριστή εμφάνισή του. Έγινε και ένα αυτοκίνητο που κάθε χώρα ένιωσε την ανάγκη να βαφτίσει με τον δικό της, μοναδικό τρόπο.