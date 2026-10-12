Citroen: Αποκάλυψε το νέο 2CV με τιμή εκκίνησης τις 15.000 ευρώ

Με μήκος 3,76 μέτρα, το 2 CV Concept είναι ακόμη πιο μικρό από το αυθεντικό 2 CV.

Στην αποκάλυψη του νέου 2CV προχώρησε σήμερα η Citroen από την Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού.

Η Citroen παρουσίασε μια ριζικά σύγχρονη ερμηνεία του, το 2 CV Concept.

Ηλεκτρικό, μινιμαλιστικό, προσιτό, συμπαγές και ευφυές, το νέο πρωτότυπο μεταφέρει το πνεύμα του 2 CV στη σύγχρονη εποχή, ανταποκρινόμενο στις σημερινές προκλήσεις και προαναγγέλλοντας ένα μελλοντικό μοντέλο που αναμένεται να ενταχθεί στην γκάμα της Citroën έως το 2028.

Αφετηρία του εγχειρήματος δεν ήταν η αναδημιουργία ενός 2 CV, αλλά ο σχεδιασμός του μικρού ηλεκτρικού αυτοκινήτου του μέλλοντος: πρακτικού, ελκυστικού, ικανού να μετατρέψει ξανά τις σύντομες καθημερινές διαδρομές σε μια ευχάριστη εμπειρία.

Όταν παρουσιάστηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού το 1948, είχε σχεδιαστεί βάσει συγκεκριμένων, απόλυτα πρακτικών προδιαγραφών. Δεν δημιουργήθηκε για να γίνει σύμβολο.

Έγινε εμβληματικό χάρη στις δυνατότητες που προσέφερε: να εργάζεσαι, να ταξιδεύεις, να φτάνεις σχεδόν παντού και να απολαμβάνεις τη ζωή στο έπακρο.

Το πνεύμα του 2 CV συναντά τις προκλήσεις της ηλεκτροκίνησης

Το 2 CV Concept ανοίγει τον δρόμο για μια νέα γενιά μικρών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, σύμφωνα με το μελλοντικό ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο E-Car. Τοποθετημένο ανάμεσα στο Ami και το C3, φιλοδοξεί να προσφέρει μεγαλύτερη ελευθερία μετακίνησης, χωρίς συμβιβασμούς στον χαρακτήρα.

Πρόκειται για ένα μοντέλο που θα κατασκευάζεται στην Ευρώπη, με στόχο τιμή εκκίνησης περίπου 15.000 ευρώ, συμβάλλοντας ώστε η ηλεκτροκίνηση να γίνει προσιτή σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους.

Η φιλοσοφία του κινείται αντίθετα από την τάση της αγοράς, όπου τα αυτοκίνητα γίνονται ολοένα μεγαλύτερα, βαρύτερα, πιο περίπλοκα και ακριβότερα. Η Citroën επιλέγει μια διαφορετική κατεύθυνση: απλότητα, ευφυείς λύσεις, χαμηλότερο βάρος και μεγαλύτερη αποδοτικότητα.

Στόχος είναι η δημιουργία αυτοκινήτων πρακτικών, ελκυστικών και οικονομικά προσιτών.

Με μήκος 3,76 μέτρα, το 2 CV Concept είναι ακόμη κοντύτερο από το αυθεντικό 2 CV, κάτι πραγματικά αξιοσημείωτο. Πρόκειται για μια συνειδητή επιλογή, με στόχο να επαναφέρει την οδηγική ευχαρίστηση και την ευελιξία των μικρών αυτοκινήτων, διευκολύνοντας παράλληλα την οδήγηση και τη στάθμευση.

Με στόχο τον περιορισμό του βάρους περίπου στον έναν τόνο, η φιλοσοφία του βασίζεται στην αρχή ότι λιγότερη μάζα σημαίνει μικρότερη και οικονομικότερη μπαταρία, αυτονομία προσαρμοσμένη στις καθημερινές ανάγκες και χαμηλό κόστος χρήσης.

Η καινοτομία δεν σημαίνει πάντοτε προσθήκη περισσότερων χαρακτηριστικών. Μπορεί να σημαίνει και απλοποίηση. Οι σχεδιαστικές επιλογές λαμβάνουν υπόψη τόσο τη μαζική παραγωγή όσο και την ευκολία επισκευής: επίπεδες επιφάνειες, άμεσες εισαγωγές αέρα κάτω από το παρμπρίζ, προφυλακτήρες ανεξάρτητους από το αμάξωμα που μπορούν να αντικατασταθούν ξεχωριστά.

Η Michelin έχει αναπτύξει το «καθολικό ψηφιακό δίδυμο του ελαστικού» (universal digital twin of the tyre). Πρόκειται για μια καινοτομία που επιτρέπει στο όχημα να προσαρμόζει τη συμπεριφορά του στις συνθήκες του περιβάλλοντος και να παρακολουθεί διαρκώς την κατάσταση των ελαστικών.

Συνδυασμός κληρονομιάς και ανανέωσης

Η σιλουέτα παραμένει άμεσα αναγνωρίσιμη, με τις χαρακτηριστικές αναλογίες και καμπύλες του 2 CV να επανερμηνεύονται μέσα από πιο δυναμικές γραμμές και γενναιόδωρους όγκους, αποπνέοντας μεγαλύτερη ενέργεια.

Στο εμπρός μέρος: Οι στρογγυλοί προβολείς, τοποθετημένοι ανεξάρτητα από το αμάξωμα, συνδυάζονται με μια εκφραστική φωτεινή υπογραφή LED. Το ανάγλυφο, καμπυλωτό καπό, οι χαρακτηριστικές πτυχώσεις που παραπέμπουν στο ιστορικό πρωτότυπο TPV, οι ενσωματωμένες εισαγωγές αέρα και οι εμφανείς υαλοκαθαριστήρες συνθέτουν μια σύγχρονη ερμηνεία του αυθεντικού σχεδιασμού.

Στο πλάι: Το σχεδόν κάθετο παρμπρίζ, η καμπυλωτή και ρέουσα οροφή, τα στρογγυλεμένα φτερά και οι δυναμικές πλευρικές επιφάνειες διατηρούν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του μοντέλου.

Οι ανάγλυφες χειρολαβές, τα λεπτά φλας στην πίσω κολόνα, οι ατσάλινες ζάντες 18 ιντσών με έμπνευση από το 2 CV και τα ελαστικά Michelin με το λογότυπο Heritage και το λοχιόσημο της Citroën ολοκληρώνουν την εικόνα.

Στο πίσω μέρος: Η χαρακτηριστική γραμμή της οροφής τονίζεται από τη μαύρη πίσω πόρτα, η οποία εκτείνεται έως τον προφυλακτήρα, όπως στο 2 CV πρώτης γενιάς. Τα φωτιστικά σώματα LED εκατέρωθεν της πίσω πόρτας, οι τρεις οριζόντιες λωρίδες, ο μικρός πίσω πρόβολος, η εμφανής χειρολαβή και η πινακίδα που αναγράφει τα προσωνύμια του 2 CV σε διάφορες χώρες δημιουργούν μια ακόμη σύνδεση με την ιστορία του.

Το εσωτερικό

Στο εσωτερικό, το 2 CV Concept αποτυπώνει το πνεύμα του ιστορικού μοντέλου, δημιουργώντας ένα περιβάλλον άνετο, φωτεινό, ζεστό και φιλόξενο.

Η σχεδίαση απελευθερώνει χώρο και προσφέρει μεγαλύτερη άνεση στους επιβάτες. Η απουσία συμβατικού ταμπλό, οι εσοχές στις επενδύσεις των θυρών και τα φαρδιά, αναπαυτικά καθίσματα με τεχνολογία Citroën Advanced Comfort δημιουργούν μια ιδιαίτερα ευχάριστη ατμόσφαιρα.

Επιπλέον, ένα εμπρός κάθισμα που μπορεί να τραβηχτεί προς τα έξω μετατρέπει ακόμη και μια σύντομη στάση σε πραγματική στιγμή χαλάρωσης.

Στην καμπίνα, κάθε στοιχείο έχει τη δική του θέση και λειτουργία. Ένα αφαιρούμενο καλάθι αποθήκευσης αντικαθιστά την κεντρική κονσόλα, ενώ οι χειρολαβές των θυρών κατασκευάζονται από μαλακούς ιμάντες. Κάθε λύση έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την πρακτικότητα.

Στη θέση του συμβατικού ταμπλό βρίσκεται μια κυλινδρική δομή, πάνω στην οποία ενσωματώνονται ένα τιμόνι μίας ακτίνας, ένας ενιαίος μοχλός χειρισμού, ένας επιλογέας ταχυτήτων τύπου paddle και η οθόνη Citroën Smart Vision, η οποία προβάλλει τις ουσιώδεις πληροφορίες στο οπτικό πεδίο του οδηγού. Μια τετράγωνη οθόνη αφής 8 ιντσών, που συνδυάζει φυσικά και ψηφιακά στοιχεία (phygital), διαθέτει γραφικά εμπνευσμένα από τον κόσμο των κόμικς.

Το «Radioën» είναι ένα αποσπώμενο ραδιόφωνο που λειτουργεί και ως φορητό ηχείο, συνοδεύοντας τους επιβάτες τόσο μέσα όσο και έξω από το αυτοκίνητο.

Η υφασμάτινη ανοιγόμενη οροφή επιτρέπει στο φυσικό φως να πλημμυρίζει την καμπίνα, ενισχύοντας την αίσθηση ευρυχωρίας, ελευθερίας και απόδρασης.

Χρώματα και υλικά

Το 2 CV Concept αξιοποιεί μια παλέτα φωτεινών και θερμών χρωμάτων, που εκφράζουν αισιοδοξία, ζωντάνια και θετική ενέργεια.

Η εξωτερική απόχρωση Infra Red, με πορτοκαλί βάση και κίτρινες και κόκκινες ανταύγειες, χαρίζει ένταση και δυναμισμό στην εμφάνιση.

Στο εσωτερικό, το χαρακτηριστικό καρό μοτίβο (tartan) του ιστορικού 2 CV επανασχεδιάζεται και ντύνει τα καθίσματα με ζωηρές κίτρινες αποχρώσεις, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη ενέργεια. Μπεζ λεπτομέρειες, που θυμίζουν τον βακελίτη, συναντώνται στο τιμόνι, στα χειριστήρια, στον πίνακα οργάνων και στα διακοσμητικά ρέλια των καθισμάτων.

Το δάπεδο, το ταμπλό και οι επενδύσεις των θυρών διαθέτουν ανάγλυφο ύφασμα εμπνευσμένο από την ψάθα και την τέχνη της καλαθοπλεχτικής.

Ένα καλάθι που συνδυάζει ξύλο και πλαστικό βιολογικής προέλευσης, κατασκευασμένο με τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D printing), καθώς και ξύλινες λεπτομέρειες γύρω από τη μονάδα «Radioën», ενισχύουν τον φυσικό και αυθεντικό χαρακτήρα του εσωτερικού.

Οι ατσάλινες ζάντες σε ανοιχτό γκρι χρώμα αναδεικνύονται από κίτρινα διακοσμητικά στοιχεία (colour clips), τα οποία φέρουν την επιγραφή 2 CV.

Αναφορές στο παρελθόν

Η σχεδίαση του 2 CV Concept χαρακτηρίζεται από πλήθος μικρών λεπτομερειών που δημιουργούν μια ουσιαστική και συναισθηματική σύνδεση με την κληρονομιά του ιστορικού μοντέλου.

Ο ήχος της κόρνας, αλλά και ο ήχος του ηλεκτροκινητήρα κατά την ενεργοποίηση του αυτοκινήτου, παραπέμπουν στους χαρακτηριστικούς ήχους του αυθεντικού 2 CV.

Αυτοκόλλητα σε σχήμα καρδιάς υπενθυμίζουν την ιδιαίτερη αγάπη που γνώρισε το μοντέλο από το κοινό.

Οι αριθμοί 48 / 90 / 26, χαραγμένοι στο παρμπρίζ, παραπέμπουν σε τρεις σημαντικές χρονολογίες: το 1948, έτος παρουσίασης του 2 CV, το 1990, όταν ολοκληρώθηκε η παραγωγή του, και το 2026, χρονιά αποκάλυψης του νέου πρωτοτύπου.

Τα ελαστικά Michelin διαθέτουν ένα αποκλειστικό μοτίβο με τα δύο λοχία της Citroën, ενώ η πινακίδα κυκλοφορίας παρουσιάζει τα διαφορετικά προσωνύμια με τα οποία έγινε γνωστό το 2 CV σε όλο τον κόσμο.

Τα πεντάλ διαθέτουν δύο λεπτομέρειες: μια χελώνα στο φρένο και έναν λαγό στο γκάζι.

Οι αποθηκευτικοί χώροι στις πόρτες έχουν σχεδιαστεί ώστε να μπορούν να φιλοξενήσουν αυγά, αποτίοντας φόρο τιμής στις αρχικές προδιαγραφές του 2 CV και στην πρακτική ευφυΐα που χαρακτήριζε τη δημιουργία του.