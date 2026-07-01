Citroen e-C3 Tonic: Δίνει χρώμα στην ηλεκτροκίνηση

Η έκδοση e-C3 Tonic έχει ως στόχο να αναδείξει τον σύγχρονο και νεανικό χαρακτήρα του δημοφιλούς ηλεκτρικού μοντέλου.

Η Citroen διευρύνει την γκάμα του αμιγώς ηλεκτρικού e-C3 με τη νέα έκδοση “Tonic” που φέρει μια ξεχωριστή σχεδιαστική ταυτότητα.

Βασισμένο στην έκδοση “YOU”, το συγκεκριμένο μοντέλο ενσωματώνει δίχρωμη οροφή, μπάρες και μεγάλη οθόνη αφής η οποία προσφέρει μια σύγχρονη και διαισθητική εμπειρία. Ειδικότερα, ενσωματώνει:

Δίχρωμη οροφή διαθέσιμη σε Aden Red ή Onyx Black , που προσθέτει αντίθεση και χαρακτήρα.

ή , που προσθέτει αντίθεση και χαρακτήρα. Μπάρες οροφής και πίσω αεροτομή, οι οποίες προέρχονται από την ανώτερη έκδοση εξοπλισμού, για πιο δυναμική εμφάνιση.

Lemon Yellow Color Clips στον εμπρός προφυλακτήρα, που προσθέτουν μια φρέσκια πινελιά χρώματος.

στον εμπρός προφυλακτήρα, που προσθέτουν μια φρέσκια πινελιά χρώματος. Το σήμα Tonic τοποθετημένο κάτω από τους πλαϊνούς καθρέφτες.

τοποθετημένο κάτω από τους πλαϊνούς καθρέφτες. Ένα διακοσμητικό αυτοκόλλητο που προσθέτει μια γραφική πινελιά στην κολόνα του παρμπρίζ.

Αναφορικά με τα χρώματα αμαξώματος, το Tonic διατίθεται με τα Polar White και Night Black, τα οποία συνδράμουν σε μια νεανική, αστική ταυτότητα.

Στο εσωτερικό μια κεντρική έγχρωμη οθόνη αφής 10,25 ιντσών υποστηρίζει ασύρματη σύνδεση smartphone μέσω Apple CarPlay ή Android Auto. Επιπλέον, στο ταμπλό απαντώνται υφασμάτινα ένθετα, προερχόμενα από την έκδοση PLUS, τα οποία βελτιώνουν την εικόνα της καμπίνας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μεταξύ δύο εκδόσεων κίνησης:

e-C3 Urban Range , η πιο προσιτή έκδοση, εξοπλισμένη με μπαταρία 30 kWh, η οποία προσφέρει έως και 204 χλμ αυτονομίας σύμφωνα με το πρότυπο WLTP (300 χλμ. σε αστική χρήση) και δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC έως 30 kW,

, η πιο προσιτή έκδοση, εξοπλισμένη με μπαταρία 30 kWh, η οποία προσφέρει έως και 204 χλμ αυτονομίας σύμφωνα με το πρότυπο WLTP (300 χλμ. σε αστική χρήση) και δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC έως 30 kW, e-C3 Electric με μπαταρία 44 kWh, η οποία προσφέρει έως και 320 χλμ. αυτονομίας σύμφωνα με το πρότυπο WLTP (440 χλμ. σε αστική χρήση) και δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC έως 100 kW.

«Κάθε πελάτης μπορεί επομένως να επιλέξει τη λύση που ταιριάζει καλύτερα στον τρόπο ζωής του και στις οδηγικές του συνήθειες», όπως αναφέρει η Citroen.