Cupra Raval: Μεγάλες φιλοδοξίες, σπορ προσανατολισμός (+video)

Το μικρότερο μοντέλο της Cupra διεκδικεί την προσοχή του καταναλωτικού κοινού προτάσσοντας ένα πλήρες οπλοστάσιο σπορ στοιχείων.

Πριν από περίπου έναν μήνα είχαμε την ευκαιρία να κάτσουμε πίσω από το τιμόνι του Cupra Raval, του νέου αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου της μάρκας από τη Βαρκελώνη, το οποίο τοποθετείται στη βάση της γκάμας της και αποτελεί προπομπό μιας σειράς προίόντων που πρόκειται να παρουσιάσει ο όμιλος Volkswagen.

Κατά τη συμβίωση μαζί του δεν αργήσαμε να καταλάβουμε ότι το αυτοκίνητο φτιάχτηκε για οδηγούς που ζητούν κάτι παραπάνω από μία απλή και αποδοτική καθημερινή μετακίνηση. Κινείται σε ηλεκτρικά μονοπάτια, αλλά ταυτόχρονα ικανοποιεί σπορ ανησυχίες.

Την ίδια άποψη έχουν και οι άνθρωποι της μάρκας, οι οποίοι παραθέτουν τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν τον σπορ προσανατολισμό του Raval.

Χαμηλωμένο κατά 15 χλστ. πλαίσιο

Το πλαίσιο του Cupra Raval διαθέτει ένα χαρακτηριστικό το οποίο το διαφοροποιεί από άλλα μοντέλα που βασίζονται στην ίδια πλατφόρμα: είναι κατά 15 χιλιοστά χαμηλότερο. Παρότι αυτή η διαφορά μπορεί να φαίνεται μικρή, στην πράξη αλλάζει σημαντικά τον χαρακτήρα του μοντέλου.

«Ένα χαμηλότερο κέντρο βάρους βοηθά το αυτοκίνητο να πατάει καλύτερα στον δρόμο», εξηγεί η Alba Rollano, μηχανικός Έρευνας και Ανάπτυξης της Cupra.

Το χαμηλωμένο πλαίσιο, σε συνδυασμό με το κατά 10 χιλιοστά μεγαλύτερο μετατρόχιο και τη ροπή που αποδίδεται από τις 0 στροφές, δημιουργεί μια άμεση σύνδεση με τον δρόμο, προσφέροντας πραγματική αίσθηση οδήγησης τύπου καρτ.

Σπορ ανάρτηση με δυνατότητα ρύθμισης

Η έκδοση VZ, η πιο ισχυρή και σπορ έκδοση του Raval, διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα απόσβεσης DCC Sport (Dynamic Chassis Control), με αμορτισέρ που αλλάζουν τη σκληρότητά τους ανάλογα με τις ανάγκες του οδηγού και τις συνθήκες του δρόμου.

«Στη λειτουργία CUPRA Mode, η ανάρτηση γίνεται πιο σφιχτή ώστε να αυξηθεί η ευελιξία και να μειωθούν οι κλίσεις του αμαξώματος, ενώ στη λειτουργία Individual μπορείς να προσαρμόσεις τη σκληρότητα με έως και 15 επίπεδα ρύθμισης», προσθέτει η Rollano.

Το συγκεκριμένο σύστημα επιτρέπει μεγαλύτερη άνεση μέσα στην πόλη και μεγιστοποιεί τον σπορ χαρακτήρα στον ανοιχτό δρόμο, προσφέροντας έως και 5% μεγαλύτερη ακαμψία για ακόμη πιο δυναμική συμπεριφορά.

Αγωνιστική εκκίνηση

Η απόλυτη έκφραση του σπορ χαρακτήρα του Cupra Raval έρχεται με το E-Launch, μια λειτουργία που, σύμφωνα με την εταιρεία, μεταφέρει τον οδηγό… σχεδόν στη γραμμή εκκίνησης ενός αγώνα.

Αναπτυγμένο αποκλειστικά από την Cupra, πρόκειται για ένα σύστημα Launch Control που συνοδεύεται από συγχρονισμένη φωτεινή ακολουθία και μια ειδική ηχητική εμπειρία στην καμπίνα, ενισχύοντας την αίσθηση συμμετοχής και ενθουσιασμού.

One-pedal driving

Στην αστική οδήγηση, η λειτουργία «One-pedal driving» αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε.

Εκτός από τα διαφορετικά επίπεδα ανάκτησης ενέργειας κατά το φρενάρισμα όταν ο επιλογέας βρίσκεται στη θέση D, το CUPRA Raval διαθέτει και τη λειτουργία B, η οποία επιτρέπει στον οδηγό να χρησιμοποιεί ουσιαστικά μόνο το πεντάλ του γκαζιού.

Πατάς το πεντάλ για να επιταχύνεις, αφήνεις το πόδι για να φρενάρεις, ενώ το αυτοκίνητο μπορεί ακόμη και να ακινητοποιηθεί πλήρως.

Αεροδυναμική κατεύθυνση

Το Raval είναι το μοντέλο της μάρκας από τη Βαρκελώνη με τη χαμηλότερη αεροδυναμική αντίσταση. «Αυτό είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού του συντελεστή οπισθέλκουσας με τη μικρή μετωπική επιφάνεια του αυτοκινήτου», σημειώνει η μηχανικός.

Το μοντέλο σχεδιάστηκε και εξελίχθηκε με στόχο τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα στην κατηγορία του. Για αυτό διαθέτει μια σειρά από αεροδυναμικά στοιχεία, όπως η έντονη πίσω γραμμή “C”, οι «αεροκουρτίνες» στο εμπρός μέρος, οι αεροδυναμικοί τροχοί, οι κρυφές χειρολαβές θυρών, η πίσω αεροτομή και η ενεργή γρίλια. Η τελευταία διαθέτει ένα είδος κλείστρου πίσω από αυτήν, το οποίο ανοίγει ή κλείνει ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης.