Cupra Raval Plus: Νέα έκδοση για το ηλεκτρικό supermini με τον σπορ χαρακτήρα

Το μοντέλο έχει αυτονομία που φτάνει τα 300 χλμ. και συνδυάζεται με τρία πακέτα αναβάθμισης.

Η Cupra διευρύνει την αμιγώς ηλεκτρική γκάμα της με το Raval, ένα μοντέλο μήκους 4.046 χλστ. που προτάσσει «επιθετική» σχεδίαση, έντονα αεροδυναμικό προσανατολισμό και έμφαση στον οδηγό.

Πρόσφατα, η μάρκα από τη Βαρκελώνη αποκάλυψε μια νέα έκδοση του μοντέλου, η οποία ονομάζεται “Raval Plus” και συνδυάζει έναν ηλεκτροκινητήρα 135 ίππων με μια ολοκαίνουργια μπαταρία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP). Οι συσσωρευτές προσφέρουν αυτονομία έως και 300 χλμ., και σε φόρτιση στα 88 kW με συνεχές ρεύμα (DC) επιτρέπει τον ανεφοδιασμό από 10% έως 80% σε περίπου 23 λεπτά.

Η έκδοση Plus διατίθεται με τρία πακέτα αναβάθμισης: Edge, Drive και Light & Sound. Μεταξύ άλλων, το πακέτο εξοπλισμού Edge περιλαμβάνει ασύρματη φόρτιση τηλεφώνου 15W, τεχνολογία Vehicle-to-Load (V2L) για φόρτιση φορητού υπολογιστή και ηλεκτρικού ποδηλάτου, το προηγμένο σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί Kessy Advanced, καθώς και τη δυνατότητα μετατροπής του smartphone σε ψηφιακό κλειδί.

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Για ενισχυμένη ασφάλεια και επιδόσεις, το πακέτο εξοπλισμού Drive περιλαμβάνει:

το Travel Assist 3.0 , ένα προηγμένο σύστημα υποβοήθησης οδηγού που συνδυάζει το Adaptive Cruise Control (ACC) και υποστήριξη διατήρησης λωρίδας,

, ένα προηγμένο σύστημα υποβοήθησης οδηγού που συνδυάζει το Adaptive Cruise Control (ACC) και υποστήριξη διατήρησης λωρίδας, το Emergency Assist 3.6 , το οποίο ενεργοποιείται σε περίπτωση που ο οδηγός δεν ανταποκρίνεται,

, το οποίο ενεργοποιείται σε περίπτωση που ο οδηγός δεν ανταποκρίνεται, το Remote Park Assist , που επιτρέπει τον έλεγχο του Cupra Raval Plus μέσω smartphone για στάθμευση σε περιορισμένους χώρους της πόλης,

, που επιτρέπει τον έλεγχο του Cupra Raval Plus μέσω smartphone για στάθμευση σε περιορισμένους χώρους της πόλης, και το πακέτο καμερών Top View Camera, το οποίο προσφέρει πλήρη εικόνα 360 μοιρών μέσω εμπρός, πίσω και πλευρικών καμερών.

Για μια πιο ξεχωριστή εμπειρία άνεσης και ψυχαγωγίας, το πακέτο Light & Sound προσφέρει ηχοσύστημα Sennheiser 12 ηχείων, ατμοσφαιρικό φωτισμό στο ταμπλό, προβολές φωτιστικών μοτίβων στο εσωτερικό και το σύστημα Smartlight 2.0.

Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει σπορ καθίσματα, ψηφιακό cockpit 10,25 ιντσών με λειτουργικό Android, σύστημα infotainment 12,9 ιντσών, προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης και ένα ιδιαίτερα ευρύχωρο πορτμπαγκάζ 441 λίτρων.