Cupra Raval: Αποκαλύπτουμε το ηλεκτρικό μικρό των 26.000 ευρώ (+ video)

Η Cupra μπαίνει δυναμικά στην καρδιά της κατηγορίας των μικρών ηλεκτρικών με ένα μοντέλο που δεν σχεδιάστηκε για να είναι απλώς «ακόμα ένα EV πόλης». Το supermini Raval των 4,04 μέτρων και των… 26.000 ευρώ. Ταξιδεύουμε έως τη Βαρκελώνη για να το γνωρίσουμε και ευπειθώς αναφέρουμε.

Το Cupra Raval -όνομα εμπνευσμένο από τη συνοικία El Raval της Βαρκελώνης- φιλοδοξεί να μεταφέρει τον αντισυμβατικό χαρακτήρα της μάρκας σε ένα αυτοκίνητο μήκους 4,04 μέτρων, βασισμένο στη νέα πλατφόρμα MEB+ του Ομίλου Volkswagen και κατασκευασμένο στο Martorell.

Με προσθιοκίνητη διάταξη, έως 226 ίππους και αυτονομία που αγγίζει τα 450 χλμ., το Raval υπόσχεται να φέρει το «gokart feeling» της Cupra στην ηλεκτρική εποχή.

Cupra Raval: Design που δεν περνά απαρατήρητο, άνετο και εντός

Το Cupra Raval ξεχωρίζει από την πρώτη ματιά. Το εμπρός μέρος με τη «μύτη καρχαρία», οι Matrix LED προβολείς με δυναμικές ακολουθίες φωτισμού και -προαιρετικά- το φωτιζόμενο λογότυπο συνθέτουν μια εικόνα που παραπέμπει περισσότερο σε concept car παρά σε αυτοκίνητο μαζικής παραγωγής.

Οι χωνευτές, φωτιζόμενες χειρολαβές, οι έντονοι πίσω «ώμοι» και ο διαχύτης τονίζουν το πλάτος, ενώ η αεροδυναμική αποτέλεσε βασικό άξονα εξέλιξης: ενεργά πτερύγια μάσκας, αεροκουρτίνες, ειδικά σχεδιασμένες ζάντες έως 19 ιντσών και προσεκτική διαχείριση της ροής αέρα συμβάλλουν στη μείωση της αντίστασης. Οι διαστάσεις (4.046 χλστ. μήκος, 1.784 χλστ. πλάτος, 1.518 χλστ. ύψος, μεταξόνιο 2.600 χλστ.) το τοποθετούν στον πυρήνα της κατηγορίας B, με χώρο αποσκευών 430 λίτρων που βάζει δύσκολα σε μεγαλύτερα μοντέλα.

Στο εσωτερικό, η Cupra ακολουθεί ξεκάθαρα οδηγοκεντρική φιλοσοφία. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων (10,25’’) και η κεντρική οθόνη (12,9’’) με λειτουργικό Android OS δημιουργούν ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον, ενώ το Smart Light Next Generation λειτουργεί ως διαδραστικό στοιχείο επικοινωνίας μεταξύ οδηγού και αυτοκινήτου.

Οι διαθέσιμες διαμορφώσεις (Pulse, Immersive, Feel και το κορυφαίο Ahead με καθίσματα Cup Bucket 3D πλέξης από 100% ανακυκλωμένο υλικό) δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη βιωσιμότητα. Ο ατμοσφαιρικός φωτισμός με δυναμικές προβολές στα πάνελ των θυρών και το ηχοσύστημα Sennheiser 12 ηχείων (προαιρετικά) ενισχύουν το premium προφίλ.

Cupra Raval: Από 116 έως 226 ίππους, με αυτονομία 300 έως 450 χλμ.

Η γκάμα του Raval περιλαμβάνει τέσσερις εκδόσεις ισχύος και δύο μπαταρίες:

Raval: 85 kW (116 ίπποι), μπαταρία LFP 37 kWh (net), αυτονομία περίπου 300 χλμ.

μπαταρία LFP 37 kWh (net), αυτονομία περίπου 300 χλμ. Raval Plus: 99 kW (135 ίπποι), μπαταρία 37 kWh, αυτονομία περίπου 300 χλμ.

μπαταρία 37 kWh, αυτονομία περίπου 300 χλμ. Endurance: 155 kW (211 ίπποι), μπαταρία NMC 52 kWh (net), αυτονομία περίπου 450 χλμ.

μπαταρία NMC 52 kWh (net), αυτονομία περίπου 450 χλμ. VZ: 166 kW (226 ίπποι), μπαταρία 52 kWh, αυτονομία περίπου 400 χλμ.

Η κορυφαία έκδοση VZ αποδίδει 290 Nm ροπής, επιταχύνει από 0-100 χλμ./ώρα σε λιγότερο από 7 δευτερόλεπτα και φτάνει τα 175 χλμ./ώρα τελικής ταχύτητας. Διαθέτει DCC Sport με αυξημένες αποσβέσεις, ESC OFF, ζάντες 19 ιντσών με ελαστικά 235 χλστ. και –για πρώτη φορά σε μοντέλο της μάρκας– ηλεκτρονικό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης (ESD).

Το πλαίσιο είναι χαμηλωμένο κατά 15 χλστ. σε σχέση με τη βασική ρύθμιση της πλατφόρμας, με φαρδύτερο μετατρόχιο και προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης. Το one-pedal driving και το σύστημα πέδησης «one box» υπόσχονται καλύτερη αίσθηση και αποδοτικότερη ανάκτηση ενέργειας.

Στο κομμάτι της φόρτισης:

Η μπαταρία 52 kWh φορτίζει από 10-80% σε 23 λεπτά (DC έως 130 kW).

Η 37 kWh χρειάζεται 27 λεπτά (DC έως 90 kW).

AC φόρτιση έως 11 kW.

Υποστηρίζεται Vehicle-to-Load (V2L).

Cupra Raval: Ηλεκτρικό Cupra για ευρύτερο κοινό

Το Raval αποτελεί στρατηγικό μοντέλο για τη μάρκα, καθώς φέρνει την ηλεκτροκίνηση σε πιο προσιτό επίπεδο τιμής, χωρίς να απεμπολεί τον σπορ χαρακτήρα που έχει χτίσει η Cupra τα τελευταία χρόνια.

Η επίσημη διάθεσή του έχει προγραμματιστεί για το καλοκαίρι του 2026, με τιμή εκκίνησης για τη βασική έκδοση από περίπου 26.000 ευρώ. Με αυτή την τιμολογιακή τοποθέτηση, το Raval στοχεύει ευθέως στην καρδιά της αγοράς των μικρών ηλεκτρικών, προσφέροντας σχεδίαση που ξεχωρίζει, ισχυρές επιδόσεις –ειδικά στην VZ– και τεχνολογία που μέχρι πρόσφατα συναντούσαμε σε μεγαλύτερες κατηγορίες.

Αν όλα κυλήσουν σύμφωνα με το πλάνο, το Raval δεν θα είναι απλώς το «μικρό ηλεκτρικό της Cupra», αλλά το μοντέλο που επιχειρεί να δώσει χαρακτήρα και συναίσθημα σε μια κατηγορία που μέχρι σήμερα επένδυε κυρίως στη λογική.