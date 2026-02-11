Cupra: Στροφή στη δύναμη των δεδομένων για ασφαλέστερα αυτοκίνητα

Η μάρκα από τη Βαρκελώνη θέτει σε πρώτο πλάνο την ασφάλεια, αξιοποιώντας δεδομένα από πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας.

Με τη συμβολή των πελατών των Tavascan, Born και σύντομα του Raval, η Cupra θα αξιοποιεί δεδομένα από αισθητήρες και εικόνες, όπως και δεδομένα από πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας για τη βελτιστοποίηση των συστημάτων υποβοήθησης (ADAS) και των λειτουργιών αυτόνομης οδήγησης.

Σύμφωνα με την Cupra, τα δεδομένα θα προέρχονται από μοντέλα που κινούνται σε περίπου 40 ευρωπαϊκές χώρες, ενώ αναμένεται να έχουν καθοριστική συμβολή στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Οι πελάτες θα μπορούν να επωφελούνται από την αναβάθμιση των συστημάτων υποβοήθησης μέσω απλών ενημερώσεων λογισμικού, καθιστώντας τα οφέλη άμεσα και απρόσκοπτα.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, ήδη υφίσταται εστίαση στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, καθώς τα οχήματά της χρησιμοποιούν “swarm data” -δηλαδή πληροφορίες που συλλέγονται από πολλά οχήματα ταυτόχρονα και «μοιράζονται» μεταξύ τους – για τη δημιουργία χαρτών υψηλής ανάλυσης, βοηθώντας τα οχήματα να μην αποκλίνουν από την πορεία τους σε δρόμους χωρίς διαγραμμίσεις. Παράλληλα, επιτρέπει ακριβείς οδηγικές συστάσεις και προειδοποιήσεις κινδύνου, οι οποίες μπορούν να προσαρμόζονται με βάση τις τοπικές καιρικές συνθήκες.

Δεδομένα από πραγματικές συνθήκες

H Cupra προσθέτει ότι οι μηχανικοί της στοχεύουν στη χρήση δεδομένων από πραγματικές συνθήκες οδήγησης – σημαντικά πιο πρακτικές από δοκιμές με πρωτότυπα ή προσομοιώσεις – για τον σχεδιασμό συστημάτων υποβοήθησης που οι πελάτες αντιλαμβάνονται ως αποτελεσματικά και επομένως δεν τα απενεργοποιούν, κρίνοντάς τα ως ενοχλητικά.

Οι μηχανικοί της Cupra επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα σενάρια όπου τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού είναι ιδιαίτερα χρήσιμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν κυκλοφοριακές καταστάσεις με ποδηλάτες και πεζούς, όπως η κίνηση σε διασταυρώσεις κοντά σε δημοτικά σχολεία ή σε πολυσύχναστους και σύνθετους χώρους στάθμευσης σούπερ μάρκετ.

Διευκρινίζεται ότι η μετάδοση των δεδομένων από τα οχήματα στην κεντρική πλατφόρμα της Cupra δεν θα είναι αδιάλλειπτη, αλλά θα πραγματοποιείται μόνο υπό συνθήκες. Ειδικότερα, η μετάδοση μπορεί να ενεργοποιηθεί από το σύστημα υποβοήθησης πέδησης έκτακτης ανάγκης, από την πλήρη πέδηση του πεντάλ του φρένου και από αιφνίδιους ελιγμούς αποφυγής.

Σε αυτές τις περιπτώσεις θα αποστέλλονται:

Eικόνες κάμερας του περιβάλλοντος του οχήματος

Δεδομένα ανίχνευσης από τους αισθητήρες του περιβάλλοντος του οχήματος

Η κατεύθυνση κίνησης, η ταχύτητα και η γωνία διεύθυνσης

Πληροφορίες σχετικά με τις καιρικές συνθήκες, την ορατότητα και τον φωτισμό

Πρόκειται για δεδομένα που είναι ιδιαίτερα χρήσιμα ειδικά για τους ευάλωτους χρήστες του δρόμου, και επομένως το όχημα πρέπει να αναλύει τις κινήσεις σε διαβάσεις πεζών και πεζοδρόμια όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη ακρίβεια. Εφόσον η κάμερα εντοπίσει πεζούς που κινούνται προς το οδόστρωμα – επί παραδείγματι, παιδιά που παίζουν – το όχημα μπορεί προληπτικά να αυξήσει την πίεση πέδησης, ώστε να επιτευχθεί ακόμη ταχύτερη επιβράδυνση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Κατά τη συλλογή και μετάδοση δεδομένων θα τηρούνται όλοι οι κανονισμοί προστασίας, ενώ η συγκατάθεση του πελάτη αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για τη μεταφορά και την επεξεργασία των δεδομένων Η συγκατάθεση των πελατών της Cupra μπορεί να δοθεί μέσω της εφαρμογής “My CUPRA App” και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.