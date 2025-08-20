CUPRA Tindaya: Η απόλυτη σύνδεση μεταξύ ανθρώπου και μηχανής (video)

Το πρωτότυπο μοντέλο θα παρουσιαστεί στο Μόναχο και θα αντιπροσωπεύει το δόγμα “No Drivers, No CUPRA”.

Δυναμική αναμένεται να είναι η παρουσία της CUPRA στην επερχόμενη IAA Mobility, στο Μόναχο, μιας και αναμένεται να παρουσιάσει το όραμά της για το μέλλον.

Σημείο αναφοράς για τη μάρκα θα είναι η παγκόσμια πρεμιέρα του CUPRA Tindaya, ενός πρωτότυπου μοντέλου, που όπως καθίσταται εμφανές από την teaser φωτογραφία της μάρκας, θα φέρει μια ιδιαίτερα φουτουριστική εμφάνιση που αναμένεται να υιοθετηθεί από τα μελλοντικά της προϊόντα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την CUPRA, το μοντέλο θα αποκαλυφθεί στο κοινό στο IAA Mobility Open Space, στις 8 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου της μάρκας.

Το CUPRA Tindaya πήρε το όνομά του από ένα ηφαιστειογενές βουνό που υψώνεται στο νησί Φουερτεβεντούρα, στον άγριο Ατλαντικό Ωκεανό. «Ο χαλκόχρωμος βράχος του αντικατοπτρίζει την υπογραφή της CUPRA, ενώ η ακατέργαστη μορφή του συνδέεται με τα υλικά και τις υφές της σχεδιαστικής μας γλώσσας», αναφέρει χαρακτηριστικά η μάρκα.

Υποστηρίζει δε ότι το όχημα αντιπροσωπεύει το δόγμα “No Drivers, No CUPRA” (Χωρίς Οδηγούς, δεν υπάρχει CUPRA), έχοντας ως κεντρική ιδέα τη δημιουργία ισχυρών σχέσεων με τον οδηγό, απογειώνοντας ταυτόχρονα τα συναισθήματά του.

«Ενσωματώνει την τέλεια συμβίωση μεταξύ ανθρώπου και μηχανής, όπου η εμπειρία οδήγησης και τα συναισθήματα φτάνουν στην πληρέστερη έκφρασή τους», σημειώνει η CUPRA.

Σημειώνεται ότι μεταξύ άλλων η μάρκα θα αποκαλύψει και το Raval, ένα μοντέλο που έχει ως στόχο να φέρει την επανάσταση στις αστικές μετακινήσεις.