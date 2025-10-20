Dacia Hipster: Πώς προέκυψε το όνομα του αυτοκινήτου των 15.000 ευρώ;

Η μάρκα αποκαλύπτει πώς επέλεξε την ονομασία “Hipster” για το μοντέλο που θα καταστήσει πιο προσιτή την ηλεκτροκίνηση.

Τα λιμνάζοντα νερά της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας τάραξε πρόσφατα η Dacia αποκαλύπτοντας το πρωτότυπο όχημα Hipster που προλογίζει ένα city car με τιμή περίπου 15.000 ευρώ.

Με την αποκάλυψη του μικροσκοπικού, μήκους τριών μέτρων, 3θυρου μοντέλου, πολλοί φίλοι της αυτοκίνησης εξέφρασαν απορίες για την απόφαση της Dacia να του δώσει το συγκεκριμένο όνομα.

Απορίες που λύνει η Mélanie Taupin, Brand Strategy & Naming Manager, στην εταιρεία. Σε βίντεο αναφέρει ότι κάθε όνομα επιλέγεται ώστε να εκφράζει την προσωπικότητα του κάθε μοντέλου.

Στο πλαίσιο αυτό, το Hipster δεν αποτελεί εξαίρεση, καθώς θεωρήθηκε ένα όνομα που αποπνέει αυθεντικότητα, χαλαρή στάση και μια διαφορετική προσέγγιση απέναντι στις συμβάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Σύμφωνα με την Taupin, το όνομα Hipster επιλέχθηκε επειδή εκφράζει έναν εναλλακτικό, απλό και προσιτό τρόπο ζωής, σε αντιστοιχία με τη φιλοσοφία που έχει επιλέξει η Dacia προκειμένου να προσεγγίσει την ηλεκτρική κινητικότητα του μέλλοντος.

Υπενθυμίζεται ότι το Dacia Hipster φέρει τέσσερις θέσεις και χώρο αποσκευών που μπορεί να ρυθμιστεί από 70 έως 500 λίτρα (με αναδίπλωση του πίσω καθίσματος), ενώ ο κάτοχός του που το χρησιμοποιεί καθημερινά για αστικές μετακινήσεις δεν θα χρειάζεται να το φορτίζει πάνω από δύο φορές την εβδομάδα.

