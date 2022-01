Dacia: Πωλήσεις 540.000 μονάδων και τρίτο brand στη λιανική στην Ευρώπη

Εντυπωσιακές ήταν οι εμπορικές επιδόσεις της Dacia το 2021, με πωλήσεις που άγγιξαν τις 540.000 μονάδες και σημαντικές διακρίσεις στην πάντοτε «δύσκολη» αγορά της γηραιάς ηπείρου.

Αυξημένες κατά 3,1% σε σύγκριση με πρόπερσι ήταν οι πωλήσεις της Dacia το 2021, η οποία «έπιασε» τις 537.095 μονάδες σε μια αγορά που συνολικά δέχτηκε πλήγμα τόσο από τις επιπτώσεις της πανδημίας, όσο και από τις συνεχιζόμενες ελλείψεις στον τομέα των ημιαγωγών.

Το μερίδιο αγοράς της Dacia στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά 0,1 μονάδες, φτάνοντας το 3,5%. Αν μη τι άλλο, η ανάπτυξη της εταιρείας-μέλους του Groupe Renault μπορεί να αποδοθεί σε μεγάλο βαθμό στη δημοτικότητα της νέας σειράς μοντέλων της στον τομέα της λιανικής – στην ευρωπαϊκή μάλιστα αγορά, στην κατηγορία των λιανικών πωλήσεων επιβατικών αυτοκινήτων, η Dacia απέσπασε μερίδιο 6,2% το 2021, κατακτώντας έτσι την τρίτη θέση ως η μάρκα με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ευρώπη σε αυτό το εμπορικό «κανάλι».

Η Dacia ήταν η κορυφαία μάρκα ιδιωτικών επιβατικών αυτοκινήτων στη Γαλλία και τη Ρουμανία και στο Top 5 σε 9 άλλες ευρωπαϊκές αγορές (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Αυστρία, Πολωνία, Τσεχία, Ουγγαρία και Κροατία). Στη Γερμανία, η μάρκα μπήκε στο Top 10 διατηρώντας ταυτόχρονα την ηγετική της θέση στο Μαρόκο.

Η Sandero κατέγραψε 226.825 πωλήσεις το 2021, με σχεδόν το 90% των αντιτύπων του να αφορούν την τρίτη γενιά. Το 2021 το Sandero παραμένει ο ηγέτης στην ευρωπαϊκή αγορά στον τομέα της λιανικής, για πέμπτη συνεχή χρονιά. Σε ορισμένες χώρες, το Sandero είναι επίσης το αυτοκίνητο με τις περισσότερες πωλήσεις σε όλα τα «κανάλια», καθιστώντας το ως το δεύτερο όχημα με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ευρώπη.

Το Duster παραμένει το SUV με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στους πελάτες λιανικής από το 2018. Με 186.001 πωλήσεις το 2021, το Duster ξεπερνά τις 2 εκατομμύρια πωλήσεις από την κυκλοφορία του το 2010.

Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια value for money μάρκα, η Dacia προσελκύει όλο και περισσότερους πελάτες οι οποίοι επιλέγουν τις πιο πλούσια εξοπλισμένες εκδόσεις. Για παράδειγμα, το 90% των πελατών του ηλεκτρικού Spring επέλεξαν την έκδοση Comfort Plus, το 70% εκείνων που επέλεξαν το Sandero την Stepway, ενώ το 60% των πελατών Duster την Prestige.