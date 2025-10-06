«Dacia Product Days»: Αποκαλύψεις στο Παρίσι

Η Dacia ισχυροποιείται για τον «μαραθώνιο» της αγοράς του 2026 με νέο υβριδικό σύστημα κίνησης με τετρακίνηση και διπλό καύσιμο (βενζίνη-LPG), βελτιστοποιώντας παράλληλα τους υπάρχοντες κινητήρες της, ενώ μας προϊδεάζει για το μέλλον με ένα ηλεκτρικό concept εμπνευσμένο από τα k-cars.

Το «Hangar Y», το εκθεσιακό κέντρο με το καταπράσινο περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή των Παρισίων, το οποίο επιλέχθηκε από την ρουμανική εταιρεία για τη διεξαγωγή των «Dacia Product Days», είναι ένα πάρκο έκτασης 9 εκταρίων που έχει χαρακτηριστεί «εθνικό κτήμα» και τελεί υπό ειδικό καθεστώς.

Το εξαιρετικών διαστάσεων κτίριο που δεσπόζει στο χώρο και στις ημέρες μας χρησιμοποιείται κυρίως για πολιτιστικού χαρακτήρα events, είναι παράλληλα ένα ιστορικό μνημείο, αφού από εκεί απογειώθηκε το πρώτο αερόπλοιο στον κόσμο. Για συμβολικούς λόγους, από εκεί θα απογειωθούν και οι φιλοδοξίες της Dacia στον τομέα των πωλήσεων τα επόμενα χρόνια, έχοντας όπως θα δείτε παρακάτω «δυνατά» όπλα για να το επιτύχει αυτό.

Η παρουσίαση της Dacia στο «Hangar Y» ξεκίνησε για εμάς με μια ευχάριστη έκπληξη, που ήρθε με την οδηγό του στο χώρο και μας συστήθηκε ως «Hipster concept». Πρόκειται για ένα μικρό ελκυστικό όχημα ενός όγκου, που συστήνεται ως ιδανικό για την πόλη και φυσικά είναι ηλεκτρικό (η εταιρεία δεν ανακοίνωσε στοιχεία για τον ηλεκτροκινητήρα). Σύμφωνα με όσα μας είπαν, σχεδιαστικά αντλεί την έμπνευσή του από τα k-cars της Ιαπωνίας, που από εμπορικής πλευράς ανθούν ακόμη στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου).

To «Hipster concept» διαθέτει όλα όσα θα μπορούσε να επιθυμήσεi κάποιος σε ένα καθημερινό όχημα, με μήκος μόλις 3 μέτρα, ύψος 1,53 μέτρα, πλάτος 1,55 μέτρα και βάρος 20% λιγότερο από το Spring. Επιπλέον, διαθέτει τέσσερα κανονικά καθίσματα και ένα πορτμπαγκάζ με χώρο αποθήκευσης που μπορεί να ρυθμιστεί από 70 έως 500 λίτρα.

Κατόπιν, είδαμε την αναβαθμισμένη γκάμα κινητήρων των γνωστών μας Duster και Bigster, η οποία διαθέτει ως «αιχμή του δόρατος» το νέο σύστημα κίνησης Hybrid-G 150 4×4. Το νέο υβριδικό σύστημα κίνησης με τετρακίνηση και διπλό καύσιμο (βενζίνη-LPG) συνδυάζει αποδοτικότητα, ευελιξία και οικονομία.

Αποτελείται από έναν τρικύλινδρο κινητήρα χωρητικότητας 1,2 λίτρων με ήπιο υβριδικό σύστημα 48V και ισχύ 140 ίππων στον εμπρός άξονα. Επίσης, διαθέτει και ένα ηλεκτροκινητήρα ισχύος 31 ίππων) στον πίσω άξονα. Η συνδυαστική ισχύς ανέρχεται στους 154 ίππους, με ροπή 230 Nm από τον θερμικό κινητήρα και ως 87 Nm από τον ηλεκτροκινητήρα.

Ο κινητήρας εσωτερικής καύσης συνεργάζεται με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη των έξι σχέσεων, με χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων (paddles) στο τιμόνι, ενώ ο ηλεκτροκινητήρας συνδυάζεται με κιβώτιο ταχυτήτων δύο σχέσεων και αποσυνδεόμενο πίσω άξονα. Η διάταξη του κιβωτίου των δύο σχέσεων με τον πίσω ηλεκτροκινητήρα αποτελεί πρωτιά για την κατηγορία, καθώς εξασφαλίζει υψηλή ροπή στις χαμηλές ταχύτητες, ενώ μειώνει τις στροφές του ηλεκτροκινητήρα στις υψηλές, διατηρώντας ισχυρή πρόσφυση μέχρι και τα 140 χλμ./ώρα.

Ο ηλεκτροκινητήρας στον πίσω άξονα και η μπαταρία 48V (0,84 kWh) φορτίζουν αυτόματα κατά την πέδηση και την επιβράδυνση, επιτρέποντας στο σύστημα να λειτουργεί συχνά σε αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία. Στην πόλη, το Duster και το Bigster μπορούν να κινούνται έως και κατά 60% αποκλειστικά ηλεκτρικά. Το υβριδικό τετρακίνητο σύστημα κίνησης διπλού καυσίμου αξιοποιεί τη χαμηλή τιμή του LPG, μειώνοντας το κόστος χρήσης έως και 30% και τις εκπομπές CO₂ κατά 20 γρ./χλμ. σε σύγκριση με την έκδοση 4×4 που εξοπλίζεται με θερμικό κινητήρα. Με δύο δεξαμενές καυσίμου των 50 λίτρων (βενζίνης και LPG), το Duster εξασφαλίζει αυτονομία μέχρι και 1.500 χλμ. (WLTP) χωρίς ανεφοδιασμό.

Σχετικά με το Duster, θα διατίθεται στην αγορά με το «Hybrid 155» που αντικαθιστά το «Hybrid 140», με το «MildHybrid 140» που αντικαθιστά το «MildHybrid 130» και με το «Eco-G 120» που αντικαθιστά το «Eco-G 100». Συνολικά, το Duster θα διατίθεται με τέσσερις επιλογές κινητήρων, συμπεριλαμβανομένου του Hybrid-G 150 4×4, οι οποίες είναι όλες συμβατές με το πρότυπο «EU6e-bis». O νέος πλήρως υβριδικός κινητήρας «Hybrid 155» είναι ένας συνδυασμός 4κύλινδρου βενζινοκινητήρα ισχύος 109 ίππων, δύο ηλεκτροκινητήρων και αυτόματου ηλεκτρικού κιβωτίου ταχυτήτων. Εξασφαλίζει έως και 80% κίνηση αμιγώς ηλεκτρικά στην πόλη, με εκκίνηση πάντα σε ηλεκτρική λειτουργία.

Με τον «Εco-G 120» η έκδοση διπλού καυσίμου του Duster αποκτά περισσότερη ισχύ (20 επιπλέον ίπποι), παραμένοντας η πιο οικονομική επιλογή. Με αυτονομία έως 1.380 χλμ. (50 λίτρα βενζίνη και 50 λίτρα LPG), ο νέος κινητήρας προσφέρει 10% χαμηλότερες εκπομπές CO₂, έναντι της αντίστοιχης βενζινοκίνητης έκδοσης, χωρίς καμία μείωση στον χώρο αποσκευών. Οι νέες εκδόσεις Hybrid 155, MildHybrid 140 και Eco-G 120 του Dacia Duster θα είναι διαθέσιμες μέχρι το τέλος του 2025.

Όπως είναι αυτονόητο, από το «Hangar Y» δεν έλειπαν και οι επικαιροποιημένες εκδόσεις των Sandero, Sandero Stepway, Jogger και Logan. Εκτός από το τελευταίο, τα προαναφερθέντα τρία μοντέλα φέρουν τη νέα φωτιστική υπογραφή της Dacia στο εμπρός και στο πίσω μέρος, νέους τροχούς και νέες ζάντες. Ακόμη, νέο σύστημα πολυμέσων με συνδεδεμένη πλοήγηση και οθόνη 10 ιντσών, ψηφιακό έγχρωμο ταμπλό οργάνων, νέο τιμόνι, ασύρματο φορτιστή τηλεφώνου και αρκετά άλλα.

Το νέο σύστημα κίνησης «Hybrid 155» είναι ήδη διαθέσιμο στο Jogger και θα είναι διαθέσιμο στο Sandero Stepway το τέταρτο τρίμηνο του 2026. Θα είναι διαθέσιμο επίσης το νέο σύστημα κίνησης «Eco-G 120» με νέο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων και εκτεταμένη αυτονομία. Τέλος, περισσότερο αποδοτικός και ευέλικτος θα είναι ο ήδη γνωστός κινητήρας «TCe 100» στο Sandero και το Logan.

Φωτογραφίες: Σπύρος Χατήρας