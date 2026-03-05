Dacia Striker: Έρχεται το νέο μοντέλο της μάρκας – Τι γνωρίζουμε

Η Dacia διευρύνει την γκάμα της με ένα μοντέλο που δείχνει να «γλιτώνει» από την λαίλαπα των SUV.

Με αμείωτη ένταση συνεχίζει η Dacia την εξέλιξη του νέου της μοντέλου, που θα διευρύνει την γκάμα της, προσφέροντας ακόμα περισσότερες επιλογές σε όσους αναζητούν ένα αυτοκίνητο με value-for-money χαρακτήρα.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, το μοντέλο θα ονομάζεται “Striker”, με την κατάληξη “ER” να καθιστά σαφές ότι πρόκειται για ένα προϊόν που φέρει το σήμα της. Παράλληλα, η εταιρεία επισημαίνει ότι το Striker αντλεί έμπνευση από τη δεκαετία του 1980, ενώ το όνομά του προέρχεται από τη διεθνή έκφραση “to make a strike” (ήτοι «να πετυχαίνεις το στόχο», «να χτυπάς διάνα»).

Όλες οι λεπτομέρειες του Striker θα γίνουν γνωστές κατά την αποκάλυψή του την Τρίτη 10 Μαρτίου, αν και ήδη έχουν διαρρεύσει κάποιες πληροφορίες όπως το γεγονός ότι θα πρόκειται για ένα μοντέλο που θα παντρεύει τον κόσμο των station wagon με των crossover. Αυτό σημαίνει ότι θα δίνει έμφαση στην πρακτικότητα, δίχως να στερείται εκδρομικών ικανοτήτων.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, θα έχει μήκος κοντά στα 4,6 μ. και θα βασίζεται στην αρχιτεκτονική CMF-B που υποστηρίζει σχεδόν ολόκληρη την γκάμα της εταιρείας, με εξαίρεση το Spring.

Δεν αναμένεται να ακολουθήσει ριζοσπαστικά μονοπάτια σε επίπεδο συστημάτων κίνησης, καθώς φαίνεται ότι θα μοιράζεται αυτά των Duster και Bigster, με βενζινοκίνητες, LPG, ήπια υβριδικές και full hybrid εκδόσεις.

Στην πλειονότητά τους, οι εκδόσεις θα αφορούν σε κίνηση στους μπροστινούς τροχούς, αν και η Dacia θα μπορούσε να προσφέρει και μια έκδοση με τετρακίνηση για όσους θέλουν το οικονομικό τους wagon να μπορεί να αντιμετωπίσει και λίγο χώμα στους δρόμους.

Η Dacia έδωσε στο φως μια teaser εικόνα αλλά και ένα βίντεο του μοντέλου, στο οποίο το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν τα πίσω φωτιστικά σώματα, σε σχήμα “T”.