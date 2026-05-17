Deal ύψους ενός δισ. ευρώ μεταξύ Stellantis και κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας

Η συμφωνία αντανακλά την προσπάθεια της Stellantis για επανατοποθέτηση στη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο.

Συμφωνία ύψους 1,2 δισ. δολαρίων υπέγραψαν ο όμιλος Stellantis και ο μακροχρόνιος Κινέζος συνεργάτης της, Dongfeng, για την παραγωγή οχημάτων με τα σήματα Peugeot και Jeep στην Κίνα.

Οι δύο αυτοκινητοβιομηχανίες ανακοίνωσαν το deal την Παρασκευή 15 Μαΐου, ενώ άφησαν να εννοηθεί ότι στο μέλλον η συνεργασία τους μπορεί να επεκταθεί περαιτέρω.

Η Stellantis αναμένεται να συνεισφέρει περίπου 130 εκατ. ευρώ, ενώ η επένδυση θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη των τοπικών βιομηχανικών προγραμμάτων της επαρχίας Hubei και της πόλης Wuhan, ανέφεραν οι εταιρείες.

Η συμφωνία υπογραμμίζει την προσπάθεια της Stellantis να επανατοποθετηθεί στη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο, να επανεξετάσει τις επιλογές παραγωγής και να ανοίξει τον δρόμο για πιθανή περαιτέρω συνεργασία πέρα από την Κίνα.

Η Stellantis και η Dongfeng υπέγραψαν επίσης μια μη δεσμευτική στρατηγική συμφωνία «για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας τους, αξιοποιώντας την κλίμακα, την τεχνογνωσία και τις δυνατότητες έρευνας και ανάπτυξης των δύο πλευρών στον κλάδο», ανέφερε η Stellantis σε ανακοίνωσή της.

Από τη μεριά τους οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες επιδιώκουν να αξιοποιήσουν τα υπολειτουργούντα εργοστάσια στην Ευρώπη, για να αυξήσουν γρήγορα την τοπική παραγωγή και την παρουσία τους στην αγορά.

Σημειώνεται ότι το τελευταίο διάστημα η Stellantis έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι οι συνεργασίες θα αποτελέσουν μέρος της μελλοντικής στρατηγικής της εταιρείας.

Την περασμένη εβδομάδα, ο όμιλος ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει κοινή παραγωγή οχημάτων στην Ευρώπη με τον Κινέζο συνεργάτη της Leapmotor, επεκτείνοντας τη συνεργασία τους πέρα από τη διανομή και στην παραγωγή.

Παραγωγή Peugeot και Jeep στην Κίνα

H μάρκα Peugeot θα κατασκευάζει αυτοκίνητα στην Κίνα χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της Dongfeng μέσω της υφιστάμενης κοινοπραξίας DPCA, ενώ στο εργοστάσιο της DPCA στη Wuhan θα παράγονται και δύο νέα ηλεκτροκίνητα off-road οχήματα της Jeep, με έναρξη από το νέο έτος.

Η κίνηση σηματοδοτεί την επιστροφή της παραγωγής Jeep στην Κίνα, μετά τη λήξη το 2022 της κοινοπραξίας παραγωγής οχημάτων Jeep μεταξύ της Stellantis και του πρώην συνεργάτη της GAC Group Από τότε, τα οχήματα της Jeep που ταξινομούνται στην Κίνα είναι εισαγόμενα.