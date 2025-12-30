Δύο εμβληματικές Lancia ξεχασμένες σε υπόγειο – Ποια είναι τα αυτοκίνητα-στολίδια

Δύο από τα πιο εμβληματικά μοντέλα της Lancia και ολόκληρης της ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας έχουν εγκαταλειφθεί σε υπόγειο χώρο στάθμευσης στη Γερμανία.

Δύο θρυλικές Lancia της δεκαετίας του ’80 βρίσκονται εγκαταλελειμμένες στο υπόγειο ενός χώρου στάθμευσης στη Γερμανία, όπως δείχνουν οι φωτογραφίες που έφερε στο φως η σελίδα rare_cars_deutschland στο Instagram, η οποία συχνά αναρτά εικόνες από παρατημένα αυτοκίνητα που είναι ξεχασμένα στην περιοχή της Κεντρικής Ευρώπης.

Το αυτοκίνητο στα αριστερά της εικόνας είναι μια Delta HF Integrale, ενώ το αυτοκίνητο δίπλα της είναι μια Thema 8.32. Αμφότερα έχουν πάνω τους αρκετή σκόνη, γεγονός που δείχνει πως δεν έχουν μετακινηθεί από το υπόγειο πάρκινγκ εδώ και αρκετό καιρό.

Το μυστήριο γύρω από την Lancia Delta Integrale

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Delta, αφού έχουν πυροδοτηθεί συζητήσεις σχετικά με την έκδοσή της. Κάποιοι επισημαίνουν ότι είναι μια Delta HF Integrale του 1987, άλλοι θεωρούν ότι είναι μια Delta Evo του ’90, ενώ άλλοι θεωρούν πως πρόκειται για μια αναβαθμισμένη Delta με καπό από την HF Evoluzione και προβολείς και αεροτομή από μεταγενέστερες εκδόσεις.

Εφόσον, δεν υπάρχει κάποια καλύτερη φωτογραφία από το πλάι ή το πίσω μέρος, όπου η HF Evolutione θα ξεχώριζε, οι υποθέσεις αυτές προσθέτουν περισσότερη ίντριγκα και μυστήριο για το αυτοκίνητο.

Lancia Thema με μοτέρ Ferrari

Δίπλα στην Delta είναι παρκαρισμένη μια Lancia Thema 8.32, η οποία στο μηχανοστάσιό της είχε έναν V8 βενζινοκινητήρα 2.927 κ.εκ. της Ferrari, με τον κορμό να χυτεύεται στο Μαρανέλλο, την κεφαλή σχεδιασμένη σε συνεργασία με την Cosworth και ορισμένα μέρη του να συναρμολογούνται από την Ducati. Το νούμερο 8.32 ανιπροσώπευε τον αριθμό των κυλίνδρων (8) και τον αριθμό των βαλβίδων (32).

Η Thema ήταν και το πρώτο στην ιστορία αυτοκίνητο που εφοδιάστηκε με ηλεκτρονικά αναδιπλούμενη πίσω αεροτομή, που ανασηκωνόταν αυτόματα σε ταχύτητες άνω των 120 χλμ./ώρα, ενώ το σαλόνι της ήταν αρκετά πολυτελές για την εποχή.

Πινακίδες με ειδική σημασία

Δεν διαφεύγουν της προσοχής οι γερμανικές τους πινακίδες. Σε αυτήν της Delta διαβάζουμε το «HF» και τον αριθμό «831» που αντιστοιχεί στον κωδικό του μοντέλου, ενώ στην Thema, το «F832» αντιστοιχεί στον κινητήρα της Ferrari και την ονομασία της έκδοσης. Είναι φανερό λοιπόν πως ο ιδιοκτήτης τους γνωρίζει καλά την αξία των δυο αυτοκινήτων.