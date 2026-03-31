«Δεν θα επιβιώσουμε»: Η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο απευθύνει δραματική προειδοποίηση

Ο απερχόμενος CEO της Toyota εξήγησε ότι χωρίς αλλαγές, η μάρκα μπορεί να υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά.

Κραυγή αγωνίας ύψωσε ο απερχόμενος Διευθύνων Σύμβουλος της Toyota, Koji Sato, επισημαίνοντας ότι χωρίς αλλαγές, η ίδια η επιβίωση της μεγαλύτερης αυτοκινητοβιομηχανίας στον πλανήτη τίθεται υπό αμφισβήτηση.

Μιλώντας σε πρόσφατη σύνοδο προμηθευτών, όπου συμμετείχαν 484 εταιρείες και εκατοντάδες διοικητικά στελέχη, ανέφερε: «Αν δεν αλλάξουν τα πράγματα, δεν θα επιβιώσουμε. Θέλω όλοι να αναγνωρίσουν αυτό το αίσθημα κρίσης», όπως μεταδίδει το Automotive News.

Η Toyota, όπως και ολόκληρος ο κόσμος της αυτοκινητοβιομηχανίας, δεν απειλείται αποκλειστικά από την επέλαση των κινεζικών εταιρειών, οι οποίες θέτουν νέα πρότυπα για το κόστος παραγωγής. Το λογισμικό γίνεται βασικό στοιχείο των πιο προηγμένων οχημάτων και οι δασμοί εξακολουθούν ψαλιδίζουν την κερδοφορία των οχημάτων.

«Μια δύσκολη μάχη βρίσκεται μπροστά μας. Πρέπει να δουλέψουμε μαζί ως ένα και να ενισχύσουμε την ικανότητά μας να επικρατήσουμε. Για να το πετύχουμε αυτό, χρειάζεται να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα σε όλους τους τομείς», συνέχισε, σύμφωνα με το Automotive News.

Χαλαρότερα πρότυπα ποιότητας

ΗToyota έχει καταστεί γνωστή στον κόσμο των τεσσάρων τροχών για τα ιδιαίτερα αυστηρά πρότυπα ποιότητας. Η μάρκα απέρριπτε εξαρτήματα για μικρές, σχεδόν ανεπαίσθητες ατέλειες, που ήταν σχεδόν αδύνατο να εντοπιστούν από το ανθρώπινο μάτι. Αυτό, ωστόσο, σύντομα μπορεί να αλλάξει.

Νέος κεντρικός πυλώνας του κολοσσού είναι το “Smart Standard Activity” που σηματοδοτεί τη μείωση των υπερβολικά πολύπλοκων προτύπων ποιότητας, για τον μετριασμό του κόστους. Με αυτό τον τρόπο, η εταιρεία πιστεύει ότι θα μειωθούν οι τιμές των εξαρτημάτων και θα περιοριστούν όσα απορρίπτονται.

Η Toyota, όπως προσθέτουν δημοσιεύματα, επιτρέπει επίσης στους προμηθευτές να μειώσουν τα εργαλεία και τα καλούπια που χρειάζονται για την παραγωγή ανταλλακτικών, ώστε να επιτευχθεί αυξημένη παραγωγική ευελιξία. Σε κάθε περίπτωση, η ιαπωνική μάρκα δεν προτίθεται να υποβαθμίσει την ποιότητα των αυτοκινήτων της – χαρακτηριστικό που της έχει επιτρέψει να ξεχωρίσει από τον ανταγωνισμό.

Για τον κίνδυνο μίλησε και ο επερχόμενος CEO της Toyota, Kenta Kon, ο οποίος θα αναλάβει επίσημα καθήκοντα από την 1η Απριλίου. Προειδοποίησε τους προμηθευτές ότι, παρά τον τεράστιο ετήσιο όγκο πωλήσεων των 11 εκατομμυρίων οχημάτων και τα ισχυρά κέρδη, δεν θα έλεγε ακριβώς ότι η Toyota βρίσκεται σε «ασφαλή και άνετη θέση». Εξήγησε ότι προτεραιότητα της μάρκας είναι η μείωση του «νεκρού σημείου» (Break-Even Point).