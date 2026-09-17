«Δεν βγαίνουν τα νούμερα»: Γιατί οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές φορτηγών πιέζουν την ΕΕ

Με βάση τους ισχύοντες κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι κατασκευαστές οχημάτων στην ΕΕ πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές CO₂ των νέων βαρέων οχημάτων κατά 43% το 2030.

Οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές φορτηγών ζήτησαν από την ΕΕ να καθυστερήσει κατά τρία χρόνια την υποχρέωση συμμόρφωσης με τους στόχους μείωσης των εκπομπών CO₂ για το 2030, καθώς τα ανεπαρκή δίκτυα φόρτισης και το υψηλό ενεργειακό κόστος σημαίνουν ότι τα οχήματα μηδενικών εκπομπών δεν αποτελούν οικονομικά βιώσιμη επιλογή για τους αγοραστές.

Με βάση τους ισχύοντες κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι κατασκευαστές οχημάτων στην ΕΕ πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές CO₂ των νέων βαρέων οχημάτων κατά 43% το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2025, κατά 64% το 2035 και κατά 90% το 2040.

Ωστόσο, σήμερα μόλις το 2,4% των νέων βαρέων οχημάτων είναι μηδενικών εκπομπών, ποσοστό πολύ χαμηλότερο από αυτό που απαιτείται για την επίτευξη του στόχου του 2030, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA).

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι των επτά κορυφαίων κατασκευαστών φορτηγών και λεωφορείων της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων οι DAF Trucks, Daimler Truck, Iveco και Scania, δήλωσαν σε κοινή ανακοίνωση ότι η συμμόρφωση με τον στόχο του 2030 θα πρέπει να καθυστερήσει κατά τρία χρόνια, σημειώνει το Reuters.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να δημιουργήσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να επιταχυνθεί η ανάπτυξη σταθμών φόρτισης, να επιταχυνθούν οι συνδέσεις με το ηλεκτρικό δίκτυο, να επεκταθούν τα διόδια που βασίζονται στις εκπομπές CO₂ και να επανεπενδύονται τα έσοδα από την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών σε υποδομές και στην υιοθέτηση οχημάτων μηδενικών εκπομπών, πρόσθεσαν.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΕ συζητούν πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάργηση της ουσιαστικής απαγόρευσης των νέων αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης από το 2035, μετά τις πιέσεις του κλάδου αυτοκινήτου για χαλάρωση των «πράσινων» πολιτικών.