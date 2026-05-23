Denza Chopard Z9GT: Το κόσμημα των 1.156 ίππων πουλήθηκε έναντι 700.000 ευρώ

Το αμιγώς ηλεκτρικό shooting brake δημοπρατήθηκε έναντι 700.000 ευρώ στο 32ο amfAR Gala Cannes.

Με αφορμή την παρουσία της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών 2026, η Denza παρουσιάζει μια one-off έκδοση της ναυαρχίδας της, Z9GT, που αποτελεί προϊόν συνεργασίας με τον ελβετικό οίκο πολυτελών κοσμημάτων Chopar, επίσημο συνεργάτη του Cannes Film Festival.

Το Denza Chopard Z9GT πουλήθηκε έναντι 700.000 ευρώ στο 32ο amfAR Gala Cannes, τη φιλανθρωπική εκδήλωση που πραγματοποιείται στο περιθώριο του φεστιβάλ με στόχο τη συγκέντρωση πόρων για την έρευνα κατά του AIDS.

«Βασισμένο στη φιλοσοφία της DENZA “Technology Drives Elegance”, το Z9GT εκφράζει τη συνύπαρξη προηγμένης ηλεκτρικής τεχνολογίας και της χειροποίητης δεξιοτεχνίας ενός ελβετικού οίκου υψηλής ωρολογοποιίας και κοσμηματοποιίας», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Denza, premium μάρκα του ομίλου BYD.

Στο εσωτερικό του Z9GT, απαντώνται σχεδιαστικά στοιχεία Chopard συνθέτοντας ένα ιδιαίτερα κομψό περιβάλλον. Οι επενδύσεις κοσμούνται με λεπτομέρειες από αμέθυστο, μια άμεση αναφορά στον κόσμο της υψηλής κοσμηματοποιίας του Οίκου και μια πολύτιμη, απρόσμενη πινελιά πολυτέλειας. Ενσωματωμένοι στα χειριστήρια του cockpit, οι μοβ πολύτιμοι λίθοι δημιουργούν μια ξεχωριστή οπτική και απτική εμπειρία, που συναντά κανείς συνήθως μόνο στον κόσμο της Haute Joaillerie, υπογραμμίζοντας τον συλλεκτικό χαρακτήρα της δημιουργίας.

Το tailor-made Z9GT διαθέτει επίσης ειδική επεξεργασία επενδύσεων, με το «C» της Chopard κεντημένο στα προσκέφαλα και ενσωματωμένο στο φωτισμό «light carpet». Το λογότυπο της Chopard τοποθετείται διακριτικά στην επιφάνεια ασύρματης φόρτισης smartphone, ενώ η οθόνη infotainment 17,3 ιντσών του Z9GT θα αποτυπώνει ένα ειδικά σχεδιασμένο θέμα της Chopard.

Το ηλεκτρικό shooting brake συνδυαστικά 1.156 ίππους και επιταχύνει στα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 2,7 δευτερόλεπτα.