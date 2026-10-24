Δέστε τις ζώνες σας: Η ζώνη ασφαλείας που καταλαβαίνει αν τη φοράτε λάθος

Η ζώνη υπερύθρων ενσωματώνει διαφορετικά νήματα με συγκεκριμένες φασματικές ιδιότητες, τα οποία δημιουργούν ένα χαρακτηριστικό οπτικό αποτύπωμα που οι κάμερες υπερύθρων μπορούν να αναγνωρίσουν με σαφήνεια.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυστηροποιεί τη νομοθεσία της για την ασφάλεια μέσα στα αυτοκίνητα. Από τις 7 Ιουλίου, όλα τα καινούργια οχήματα πρέπει να διαθέτουν συστήματα που βασίζονται σε κάμερες και παρακολουθούν την κόπωση και την απόσπαση της προσοχής του οδηγού. Παράλληλα, ο οργανισμός αξιολόγησης της ασφάλειας Euro NCAP δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην παρακολούθηση της προσοχής του οδηγού, καθώς και στην αποτελεσματικότητα των συστημάτων συγκράτησης των επιβατών, όπως οι ζώνες ασφαλείας, στις πραγματικές συνθήκες χρήσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η προμηθεύτρια εξαρτημάτων ZF Lifetec ανέπτυξε μια νέα τεχνολογία που ονομάζεται Infrared Belt (ζώνη υπερύθρων). Η τεχνολογία επιτρέπει στα συστήματα που χρησιμοποιούν κάμερες να εντοπίζουν αξιόπιστα όχι μόνο αν οι επιβάτες φορούν ζώνη ασφαλείας, αλλά και αν τη φορούν σωστά, σημειώνει το autocar.co.uk.

Οι αγκράφες των ζωνών ασφαλείας είναι σχεδιασμένες ώστε να ανιχνεύουν αν έχει εισαχθεί το μεταλλικό έλασμα της ζώνης και να ενεργοποιούν προειδοποίηση όταν αυτό δεν συμβαίνει. Ωστόσο, το γεγονός ότι η ζώνη είναι κουμπωμένη δεν σημαίνει απαραίτητα ότι χρησιμοποιείται με ασφάλεια ή ότι φοριέται πράγματι σωστά.

Αντίστοιχα, οι συμβατικές κάμερες RGB, οι οποίες καταγράφουν εικόνες με βάση τα τρία βασικά χρώματα, έχουν περιορισμούς. Οι οπτικές αντανακλάσεις ή τα φόντα με παρόμοια χρώματα μπορούν να δυσκολέψουν τον εντοπισμό της διαδρομής της ζώνης ασφαλείας πάνω στο σώμα.

Η ZF Lifetec υποστηρίζει ότι έλυσε αυτό το πρόβλημα συνδυάζοντας ειδικά υλικά με κάμερες υπερύθρων.

Η ζώνη υπερύθρων ενσωματώνει διαφορετικά νήματα με συγκεκριμένες φασματικές ιδιότητες, τα οποία δημιουργούν ένα χαρακτηριστικό οπτικό αποτύπωμα που οι κάμερες υπερύθρων μπορούν να αναγνωρίσουν με σαφήνεια.

Οι κάμερες που λειτουργούν σε αυτό το φάσμα μπορούν να εντοπίζουν διαφορές στον τρόπο με τον οποίο τα υλικά αντανακλούν ή απορροφούν το φως. Έτσι, η ζώνη ξεχωρίζει από τα ρούχα, το δέρμα ή τις επιφάνειες των καθισμάτων, ανεξάρτητα από το αν ο φωτισμός στο εσωτερικό της καμπίνας είναι ανεπαρκής ή μεταβάλλεται σημαντικά. Το αποτέλεσμα είναι μια σταθερή εικόνα υψηλής αντίθεσης.

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα των καμερών υπερύθρων είναι ότι μπορούν να παρακολουθούν τη διαδρομή της ζώνης πάνω στο σώμα του επιβάτη. Με βάση αυτά τα δεδομένα, ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου μπορεί να χρησιμοποιήσει έξυπνους αλγορίθμους για να προσδιορίσει αν η ζώνη βρίσκεται στη σωστή και ασφαλή θέση πάνω από τον ώμο ή αν έχει τοποθετηθεί επικίνδυνα -για παράδειγμα, κάτω από τη μασχάλη ή πίσω από την πλάτη.

Η ZF Lifetec επισημαίνει ότι μόνο ο συνδυασμός των ειδικών ιδιοτήτων των υλικών της νέας ζώνης και της ανίχνευσης μέσω υπερύθρων επιτρέπει στο αυτοκίνητο να ελέγχει με ακρίβεια αν η ζώνη χρησιμοποιείται σωστά και αν οι επιβάτες προστατεύονται επαρκώς σε πραγματικές συνθήκες.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι το σύστημα πληροί τις απαιτήσεις του Euro NCAP, σύμφωνα με τις οποίες η λανθασμένη χρήση της ζώνης ασφαλείας πρέπει να γνωστοποιείται στον οδηγό μέσω των συνηθισμένων ηχητικών και οπτικών προειδοποιήσεων.

Πέρα από αυτή την τεχνολογία και τα νέα συστήματα παρακολούθησης της απόσπασης της προσοχής του οδηγού, αναμένονται περαιτέρω βελτιώσεις στην παρακολούθηση των επιβατών στο πλαίσιο του οδικού χάρτη Euro NCAP Vision 2030.