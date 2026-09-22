Διακινούσε πλαστούς αερόσακους που είχαν δηλωθεί ως φωτιστικά

Οι αποστολές είχαν δηλωθεί ως επιτραπέζια φωτιστικά νυκτός προκειμένου να περάσουν από το τελωνείο.

Οι ομοσπονδιακές αρχές των ΗΠΑ εντόπισαν πλαστούς αερόσακους Honda σε αντιπροσωπεία στο Οχάιο, μεταξύ των οποίων αρκετούς που ήταν καλυμμένοι με μια πετσέτα μέσα σε καλάθι για άπλυτα ρούχα. Ο ιδιοκτήτης αντιπροσωπείας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στο Οχάιο παραδέχθηκε ότι διακίνησε τουλάχιστον 44 πλαστούς αερόσακους, οι οποίοι είχαν εισαχθεί από την Κίνα. Οι αποστολές είχαν δηλωθεί ως επιτραπέζια φωτιστικά νυκτός προκειμένου να περάσουν από το τελωνείο.

Οι εισαγγελείς δεν έχουν αποκαλύψει πόσα οχήματα πελατών μπορεί να έφεραν τους συγκεκριμένους πλαστούς αερόσακους. Είναι εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί κάποιος μπορεί να επιλέξει ένα φθηνότερο ανταλλακτικό aftermarket που δεν είναι ακριβώς τόσο καλό όσο το γνήσιο. Ωστόσο, οι αερόσακοι αποτελούν διαφορετική περίπτωση. Αν υπάρχει ένα εξάρτημα που πρέπει οπωσδήποτε να λειτουργεί όπως προβλέπεται, αυτό είναι ο αερόσακος.

Διακίνηση προϊόντων-«μαϊμού»

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο 35χρονος John Bojorquez δήλωσε ένοχος για διακίνηση προϊόντων-«μαϊμού». Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η δραστηριότητα εκτεινόταν από τον Αύγουστο του 2024 έως τον Μάιο του 2025. Τον Αύγουστο του 2024, υπάλληλοι της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ στο αεροδρόμιο O’Hare του Σικάγο εντόπισαν μία αποστολή που περιείχε 20 πλαστούς αερόσακους. Στα συνοδευτικά έγγραφα αναφερόταν ότι τα κιβώτια περιείχαν «επιτραπέζια φωτιστικά νυκτός». Ο ίδιος αποστολέας από την Κίνα έστειλε ακόμη τέσσερις αποστολές τον ίδιο μήνα. Και αυτές είχαν δηλωθεί ως «επιτραπέζια φωτιστικά νυκτός» ή «μπλε επιτραπέζια φωτιστικά νυκτός». Το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν έχει διευκρινίσει αν και οι τέσσερις αποστολές πέρασαν από το τελωνείο ούτε πόσους αερόσακους περιείχε η καθεμία. Όταν οι ομοσπονδιακές αρχές έκαναν έρευνα στην JB Ohio Auto Sale, στο Γκάλογουεϊ, τον Μάιο του 2025, εντόπισαν αρκετούς πλαστούς αερόσακους. Ορισμένοι ήταν στοιβαγμένοι μέσα σε καλάθι για άπλυτα ρούχα και καλυμμένοι με μια πετσέτα.