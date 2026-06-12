Διάκριση για τη Ford: Ανακηρύχθηκε η «Πιο Εμβληματική Εταιρεία στην Αμερική»

Η Ford ξεχώρισε ανάμεσα σε καταξιωμένα brands, όπως η Apple, η Coca-Cola, η Amazon και η General Motors.

Σημαντική διάκριση για τη Ford, καθώς αναδείχθηκε η «Πιο Εμβληματική Εταιρεία στην Αμερική» από το περιοδικό TIME και την εταιρεία ερευνών Statista, έπειτα από σχετική έρευνα με τη συμμετοχή περισσότερων από 10.000 Αμερικανών.

Η εν λόγω διάκριση, απέναντι σε καταξιωμένα brands, όπως η Apple, η Coca-Cola, η Amazon και η General Motors, έρχεται σε μια ιδιαίτερη χρονική συγκυρία, λίγο πριν την επίσημη 250ή επέτειο από την ίδρυση των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το περιοδικό TIME, η Ford έχει καταστεί συνώνυμη με το πνεύμα εφευρετικότητας και σκληρής δουλειάς. Από την καθιέρωση της γραμμής συναρμολόγησης που επέτρεψε την ευρεία διάδοση της προσωπικής κινητικότητας, μέχρι τη δημιουργία εμβληματικών επιβατικών και pick-up οχημάτων που έδωσαν ξεχωριστό χρώμα στους αμερικανικούς δρόμους, η Ford διαδραματίζει εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα ενεργό ρόλο στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας.

Παράλληλα, η Ford έχει συμβάλει καθοριστικά σε κρίσιμες στιγμές της ιστορίας, στηρίζοντας τις κοινότητες και την εθνική προσπάθεια σε περιόδους μεγάλων προκλήσεων.

«Είμαι περήφανος που η Ford έχει συμβάλει στην ενίσχυση της χώρας – όχι μόνο κατασκευάζοντας εξαιρετικά οχήματα, αλλά διευρύνοντας τις ευκαιρίες και βελτιώνοντας τη ζωή των ανθρώπων. Αυτή η προσήλωση στις αξίες μας και στην καινοτομία είναι ο λόγος που η Ford έχει αντέξει στον χρόνο», δήλωσε ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της εταιρείας, Bill Ford, συμπληρώνοντας:

«Υπήρξαμε μέρος της ιστορίας ολόκληρου του έθνους σε δύο Παγκόσμιους Πολέμους ως το “Οπλοστάσιο της Δημοκρατίας”, ενώ καταφέραμε να ξεπεράσουμε πολλές κρίσεις, χάρη στους ανθρώπους μας, οι οποίοι δεν επέτρεψαν ποτέ στην εταιρεία να αποτύχει. Η ανθεκτικότητα αυτή αλλά και η αποφασιστικότητα να συνεχίζει κανείς την προσπάθεια αντικατοπτρίζουν σήμερα ό,τι καλύτερο αντιπροσωπεύει η Αμερική».