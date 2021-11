Διάκριση για το Hyundai Ioniq 5

Oι διεθνείς διακρίσεις συνεχίζονται για το Hyundai Ioniq 5, αυτή τη φορά με την κατάκτηση του βραβείου «New Energy».

Tο Ioniq 5 της Hyundai Motor κατέκτησε το βραβείο «Γερμανικό Αυτοκίνητο της Χρονιάς» (GCOTY) 2022 στην κατηγορία «Νέα Ενέργεια». Ως νικητής της κατηγορίας, το αμιγώς ηλεκτρικό μεσαίο CUV της Hyundai εντάσσεται αυτόματα στον τελικό του GCOTY. Το Ioniq 5 θα διαγωνιστεί με τους νικητές των κατηγοριών «Compact», «Premium», «Luxury» και «Performance» και ο τελικός νικητής θα ανακοινωθεί στις 25 Νοεμβρίου 2021. Το συνολικό πακέτο του Ioniq 5 δεν έπεισε μόνο τη γερμανική κριτική επιτροπή του αυτοκινήτου της χρονιάς, όπου επικράτησε έναντι ανταγωνιστών όπως η BMW iX και η Mercedes-Benz EQS, αλλά είναι επίσης πολύ δημοφιλές και στους υποψήφιους αγοραστές.

Το Ioniq 5 είναι το πρώτο μοντέλο της νέας εταιρείας Ioniq της Hyundai που είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στα ηλεκτρικά (EV) οχήματα. Βασίζεται στην Electric Global Modular Platform (E-GMP) που αναπτύχθηκε από το Hyundai Motor Group αποκλειστικά για ηλεκτρικά οχήματα. Η E-GMP επιτρέπει στο Ioniq 5 να έχει μοναδικές αναλογίες σε ένα επιμήκη μεταξόνιο.

Οι υποψήφιοι αγοραστές του Ioniq 5 μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο μπαταρίες (58 kWh και 72,6 kWh) και κίνηση σε όλους τους τροχούς ή στους πίσω τροχούς. Ανάλογα με τη διαμόρφωση, το μεσαίο CUV της Hyundai επιτυγχάνει ισχύ έως και 225 kW και προσφέρει μέγιστη αυτονομία έως και 481 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση, σύμφωνα με τα πρότυπα WLTP.

Μοναδική στην κατηγορία είναι η προηγμένη τεχνολογία φόρτισης 800 volt του αυτοκινήτου, η οποία επιτρέπει και στις δύο επιλογές μπαταριών να φορτίζουν από 10 έως 80% της χωρητικότητάς τους μέσα σε 18 μόλις λεπτά σε σταθμούς εξαιρετικά γρήγορης φόρτισης. Επιπλέον, η λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L) του μοντέλου διασφαλίζει ότι οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιούν ή να φορτίζουν ελεύθερα οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή, όπως φορητούς υπολογιστές ή ηλεκτρικά σκούτερ.

Το βραβείο Γερμανικού Αυτοκινήτου της Χρονιάς του Ioniq 5 ακολουθεί πλήθος άλλων διακρίσεων σε όλη την Ευρώπη. Τον Ιούλιο, η Auto Express ανακήρυξε το μοντέλο «Αυτοκίνητο της Χρονιάς», δηλώνοντας: «Το Ioniq 5 προσφέρει στυλ, ποιότητα και ελκυστικότητα στον οδηγό». Η βρετανική έκδοση βράβευσε επίσης το μεσαίο CUV με βραβεία στις κατηγορίες «Mid-size Company Car», «Premium Electric Car» και «Design Award». Στο μεταξύ, το Ioniq 5 αναδείχθηκε «Καλύτερο εταιρικό αυτοκίνητο» και «Καλύτερο οικογενειακό ηλεκτρικό αυτοκίνητο» στα Βραβεία Carbuyer Best Car 2022. Επιπλέον, στα Βραβεία 2021 News UK Motor Awards, το Ioniq 5 κέρδισε επίσης τους τίτλους «Best Designed Car of the Year» και «Motoring Innovation of the Year».